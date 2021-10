Datové centrum jako služba? Pro firmy je toto řešení nejvýhodnější, myslí si odborník

Ivo Němeček, ředitel projekční divize firmy Simac Technik ČR, proto zákazníkům doporučuje, aby si datové centrum pořídili právě tímto způsobem. Ideálním řešením je podle něj služba HPE GreenLake.

„HPE GreenLake umožňuje nasadit rychle řešení v prostředí firmy (on-premises). Vyhnete se počáteční jednorázové investici a platíte měsíčně, jen za to, co skutečně využíváte. Navíc můžete využívat služeb výrobce nebo partnera při správě a provozu,“ vyjmenovaná výhody Němeček.

Vlastní datové centrum? Připravte si až stovky milionů

Němeček vysvětluje, že když za ním přijde zákazník s plánem modernizovat své datové centrum, upozorní ho, že má před sebou spoustu práce při přípravě. “Zákazník musí mimo jiné podrobně prozkoumat současný stav, odhadnout budoucí potřeby i jejich růst, podle toho vybrat a navrhnout cílové řešení včetně zabezpečení, promyslet přesun aplikací a služeb, připravit se na provoz.”

Přípravu navíc následuje shánění kvalifikovaných pracovníků, kteří se budou o datové centrum starat. A těch je v Česku podle Němečka málo. “Na trhu je nedostatek kvalifikovaných odborníků, kteří dokáží navrhovat a provozovat složité systémy, a těžko se shánějí. Kritická je situace hlavně v oblasti bezpečnosti,” říká.

Celková investice do pořízení nového centra se tak může podle Němečka vyšplhat do desítek až stovek milionů korun. To pochopitelně může být pro mnohé zákazníky nad jejich finanční možnosti. Co tedy s tím?

Dnes je naštěstí možné uspokojit potřeby i takových zákazníků, kteří sice řeší, kam uložit svá data, ale deseti nebo snad stamilionovou investici si dovolit nemohou nebo ani nechtějí.

“V řadě případů může být pro zákazníka výhodnější pořídit infrastrukturu k sobě a platit ji jako službu, obdobně jako v cloudu. Tato varianta je dnes běžně dostupná, nabízí ji přední výrobci technologií, například Hewlett Packard Enterprise (HPE),” představuje Ivo Němeček službu, kterou tato společnost nabízí pod názvem HPE GreenLake.

Platíte jen za to, co využíváte

Datové centrum jako služba zajišťuje po všech stránkách flexibilnější řešení pro každého, kdo hledá odpověď na otázku, kam uložit svá data.

HPE GreenLake má tu výhodu, že si zákazník nemusí datové centrum nákladně pořizovat. Centrum je totiž součástí služby, kterou mu HPE poskytne. Dodavatel mu zařízení dodá do 14 dní od objednávky, nainstaluje a okamžitě uvede do provozu.

Zákazník si sám zvolí, jakou potřebuje základní a rezervní kapacitu svého datového centra. “Základní kapacitu platí zákazník vždy celou, rezervní kapacitu podle skutečného využívání. To může být výhodné, protože nároky na kapacitu některých aplikací narůstají krátkodobě, ale výrazně, například v době uzávěrek,” vysvětluje Němeček další výhodu tohoto řešení.

Služba HPE GreenLake zákazníkovi umožní získat datové centrum za výrazně nižší vstupní náklady, než tomu bylo do teď. Následně navíc zákazník platí jen za ta data, která skutečně spotřebuje. V neposlední řadě mu tato služba výrazně ulehčí od starostí při jeho uvádění do provozu.

Pokud je pro Vás pořízení infrastruktury touto formou zajímavé a chcete se dozvědět o službě HPE GreenLake více, navštivte stránky společností HPE a Simac Technik ČR, a.s.

HPE GreenLake je služba, která vám pomůže přenést výhody cloudu do vaší vlastní IT infrastruktury. Je založena na modelu pay-per-use, a proto zaplatíte pouze za kapacitu, kterou skutečně využíváte. Díky této službě získáte větší přehled o vašich datech a aplikace spustíte v řádu minut. Nejen, že ušetříte peníze, ale vaši vývojáři budou mít konečně čas na složitější projekty. Chcete se dozvědět víc? Klikněte sem

Akciová společnost Simac Technik ČR je součástí nadnárodního holdingu Simac Techniek N. V., na českém trhu působí již 27 let a v současnosti patří mezi přední systémové integrátory a implementátory informačních a komunikačních technologií. Díky spolupráci s globálním technologickým výrobcem Hewlett Packard Enterprise (HPE) a dlouhodobé znalosti českého trhu nabízí společnost Simac Technik ČR moderní řešení datových center, která jsou šitá na míru potřebám středních a velkých komerčních firem, či státních organizací.

Pokud je pro Vás pořízení infrastruktury touto formou zajímavé a chcete se dozvědět o službě HPE GreenLake více, navštivte stránky společností HPE a Simac Technik ČR, a.s." bych dala kurzívou.