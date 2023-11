Dedikovaný server: kvalita a spolehlivost na prvním místě

Pokud poskytujete dedikované servery na té nejvyšší úrovni po dobu 20 let, ze zkušenosti víte, na které komponenty se můžete spolehnout a kterým se naopak obloukem vyhnout. V datovém centru Coolhousing se spoléháme výhradně na hardwarové komponenty pro profesionální servery. A to se týká i nových Supermicro serverů v našem portfoliu.

Základ nových serverů tvoří procesory Intel Rocket Lake, které najdou své uplatnění snad v každém projektu, díky svým možnostem rozšíření v případě potřeby. Především se však jedná o plnohodnotné servery, takže hned v základu máte podporu ECC pamětí, IPMI remote management na dedikované síťové kartě, dvě 1GE síťové karty a tak dále. Opačný pól tvoří hned dva šestnáctijádrové servery, jeden s procesorem Intel Ice Lake a druhý s procesorem AMD EPYC3. Zejména máme radost z možnosti zařadit AMD do standardní nabídky. Výrobní linky AMD již konečně stíhají naplnit poptávku.

Náš tip! Supermicro E-2314 Supermicro E-2336 NVMe Supermicro E-7313P Supermicro E-4314 Od 3 902 Kč/měsíčně Od 4 793 Kč/měsíčně Od 5 897 Kč/měsíčně Od 4 962 Kč/měsíčně CPU: Intel Xeon E-2314 (4C, 4T, 4.5 GHz) CPU: Intel Xeon E-2336 (6C, 12T, 4,8 GHz) CPU: AMD EPYC3 7313P (16C, 32T, 3,7 GHz) CPU: Intel Xeon 4314 (16C, 32T, 3,4 GHz) RAM: 32 GB DDR4 3200 ECC AM: 64 GB DDR4 3200 ECC RAM: 128 GB DDR4 3200 ECC Reg RAM: 64 GB DDR4 3200 ECC Reg SSD: 2× 240 GB SSD SATA 6G NVMe: 2× 960 GB SSD NVMe M.2 NVMe: 2× 960 GB SSD NVMe M.2 HDD: 2× 12 TB HDD SATA-6G HDD: 2× 12 TB HDD SATA-6G Konektivita: 1 Gbps (NIX,Tranzit) Konektivita: 1 Gbps (NIX,Tranzit) Konektivita: 1 Gbps (NIX,Tranzit) Konektivita: 1 Gbps (NIX,Tranzit) HW Podpora: 24/7 zdarma HW Podpora: 24/7 zdarma HW Podpora: 24/7 zdarma HW Podpora: 24/7 zdarma Spotřeba el. energie v ceně Spotřeba el. energie v ceně Spotřeba el. energie v ceně Spotřeba el. energie v ceně Odkup serveru: po 24 měsících Odkup serveru: po 24 měsících Odkup serveru: po 24 měsících Odkup serveru: po 24 měsících Konfigurovat Konfigurovat Konfigurovat Konfigurovat

Supermicro servery jsou stálicí v naší nabídce dedikovaných serverů již přes deset let. V datacentru provozujeme více jak 200 těchto serverů a nepočítaně v rámci standardní služby serverhostingu. Na serverhousing naši klienti přecházejí díky jedinečné možnosti, kterou nabízíme jako jedni z mála v Evropě – odkup dedikovaného serveru do svého vlastnictví po 2 letech pronájmu za 59 Kč bez DPH. A z praxe víme, že na odkoupený server se budete moct spolehnout ještě pěknou řádku let. A ptáte se proč?

Opravdový serverový hardware

Všechny komponenty serveru časem ztrácí na své hodnotě, ovšem hodnota disku vlivem uložených dat naopak stoupá. Aby data byla v bezpečí, je třeba použít kvalitní serverové části a právě ty tvoří základ našich Supermicro serverů.

Trendem poslední doby jsou NVMe disky, které se vyrábí v mnoha provedeních, viz níže. U NVMe disků je velice důležité jejich chlazení, a nejen proto jsou rozměry disků důležité. Větší disk má větší plochu díky tomu se lépe chladí. A chladný disk je zároveň i rychlý disk.

Pro naše Supermicro servery jsme zvolili NVMe disky formátu M.2 o délce 110mm. I když takový disk není hotswapový, velice dobře se chladí, což zaručuje stabilní výkon pro naše zákazníky.

Pokud jde o značku SSD disků, již mnoho let sázíme na značku Samsung. Disky této značky se dlouhodobě umisťují na předních příčkách různých testů, ale především za více jak 10 let jsme řešili takový počet reklamací, který se dá spočítat na prstech jedné ruky. Důvod je zřejmý, stejně jako my v Coolhousingu neponecháváme věci náhodě, tak i Samsung dělá taková opatření, která mají reálný přínos. Posuďte sami fotografie serverového a desktopového NVMe M.2 disku.

Abychom byli korektní, porovnáváme disky stejného výrobce. Vlevo máme Samsung Pro NVMe M.2 disk s kapacitou 960 GB a vpravo je jeho serverová varianta. Z pohledu uživatele jde o identický produkt, na oba uložíte 960GB dat a i testy potvrzují že téměř stejnou rychlostí. Tak v čem je rozdíl a nejen ten finanční?

Drobné ale významné rozdíly

Serverový disk, tedy pravá část obrázku, má dvojnásobný počet paměťových čipů. Pouze takto je možné reálně garantovat počet přepisů disku. Samsung nespoléhá na žádné softwarové úpravy, reálně přidává komponenty, díky kterým je možné parametry komponenty garantovat.

Na serverové verzi si můžete rovněž všimnout i čtyřech kondenzátorů (vpravo dole). Tyto kondenzátory chrání data, aby se při havárii serveru (například když selže zdroj či základní deska) zapsala všechna data z mezipaměti na disk. Díky tomu je velice nízká pravděpodobnost, že havárie serveru poškodí filesystém na disku.

Těmito rozdíly by se dalo pokračovat dále, nicméně tohle jsou ty na první pohled zřejmé důvody, proč do našich Supermicro serverů instalujeme pouze značkové serverové komponenty. Jednoduše sázíme na kvalitu a není se pak čemu divit, když námi dodaný server má náš klient v provozu dalších 5 let.

CERN – perlička na závěr

V Supermicro nabídce jsou i dva servery s klasickými rotačními disky. Ty zatím stále mají své nezastupitelné místo v serverovém světě, jelikož jejich poměr cena/výkon/kapacita je naprosto perfektní při realizaci storage serverů. Zde pro změnu osazujeme Enterprise disky společnosti Toshiba. A věděli jste, že právě Toshiba je dodavatelem disků do Evropské organizace pro jaderný výzkum, mnohem známější pod názvem CERN? Pokud si pořídíte tento server

od Coolhousingu, budete mít server alespoň trochu podobný těm, které využívají světové kapacity pro výzkum částicové fyziky. A ti by svou práci na nějaký nespolehlivý USB flash disk zcela jistě neukládali.

Neexperimentujte a svěřte se do rukou profesionálů.