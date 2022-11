Dell Technologies Forum 2022 představilo inovace pro budoucnost

Na akci se sešli odborníci z Dell Technologies a partnerských firem, aby se podělili o to, jak mohou technologie pomoci vytvářet ty nejlepší podmínky pro byznys v České republice. Ať už mluvíme o multicloudové strategii poskytované jako službě, modernizovaných a bezpečných IT řešeních nebo využívání umělé inteligence v edge, návštěvníci objevili tyto možnosti prostřednictvím poutavých přednášek a interaktivních zážitků. Nechybělo ani Expo, kde jste si mohli prohlédnout inovace a řešení například pro hybridní práci, kybernetickou bezpečnost nebo síťovou architekturu.

Kam se ubírá cesta tradičních odvětví ve spojení s informačními technologiemi? O tom v hlavním sále proběhla debata mezi Romanem Cabálkem, Jířím Devátem, Lukášem Křížem a Petrem Ludwigem, kteří sdíleli své zkušenosti s umělou inteligencí.

Hosté fóra se seznámili s udržitelnými řešeními, na která klade společnost Dell Technologies velký důraz a splňují tak plán Realize 2030, jehož cílem je zlepšit globální ekonomiku a pozitivní dopad technologií na náš svět. Dalším bodem tohoto plánu je také podpora žen na pracovních pozicích v IT – co pro to Dell Technologies dělá si návštěvníci mohli poslechnout v diskuzním panelu Women in Technology.

Flexibilní platby za IT řešení pomáhají firmám se snížením nákladů

Plaťte jen za to, co opravdu využíváte – v posledních letech firmy neustále čelí výzvě zvyšovat produktivitu s omezeným rozpočtem. Možnost pořídit si potřebné technologie a rozložit náklady na ně v rozumném v čase je zásadní. Lubomír Šurina a David Kolenatý v bloku o mutlicloudu jako službě představili službu APEX, která pomáhá organizacím s optimalizací rozpočtu, snižováním zátěže spojené se správou IT, a také se sledováním životního cyklu technologií od stolních počítačů přes datová centra až po softwarová řešení.

V přednáškách představili, jak ve firmě zajistit bezpečnější a konzistentnější provoz ve více cloudových prostředích s pomocí široké škály workloadů, jako jsou VDI, AI/ML, kontejnery, databáze a vysoce výkonná výpočetní technika.

Válečník korporátních chodeb a další nově definované persony

Zatímco „práce odkudkoli“ se stala novou normou, firmy se méně zaměřují na to, kde zaměstnanci pracují, a více na to, co dělají. Proto v Dell Technologies definovali pracovní role, které pomáhají k tomu, aby bylo možné navrhnout komplexní chytrá řešení, která uživatelům umožní bezpečně a efektivně pracovat bez ohledu na to, kde jsou. Produktové novinky pro práci představil Petr Zajíček spolu se svými kolegy. Návštěvníci se i díky Expo zóně seznámili s tím, jak umělá inteligence mění způsob naší práce a jak Dell Technologies plánuje využívat strojové učení a telemetrii pro zvyšování produktivity.

Využijte svá data a přeměňte je na cenné poznatky

Vývoj technologií vedl k rychlému nárůstu objemu dat a aby z těchto dat firmy získaly co nejužitečnější informace, navrhuje Dell Technologies výkonné systémy – servery, datová centra i úložiště.

Jan Haken a Pavel Veselý se ve svých přednáškách zaměřili na inovace v chlazení serverů a datových centrech, zatímco Ondřej Bajer provedl návštěvníky softwarově řízenými inovacemi pro moderní úložiště – takové, které automatizuje IT operace, inteligentně řeší kybernetické hrozby a pomáhají s multicloudovou strategií firmy.

Moderní kybernetické zabezpečení je holistické, škálovatelné a chytré

Každých 11 vteřin proběhne na světě kybernetický útok. Firmy čím dál častěji zavádějí multicloudový přístup a objem dat exponenciálně roste. Pro všechny organizace by proto mělo být zabezpečení podnikání tou nejvyšší prioritou. Na příkladu fiktivní firmy odborníci v čele s Leošem Vondrákem, ISG technology manažerem, předvedli, jak se připravit na to, že kyberútok přijde a jak se zachovat, když tato situace nastane. Účastníci se seznámili s řešeními, která na základě konceptu zero trust poskytují účinnou, škálovatelnou, výkonnou a finančně přívětivou ochranu všech firemních dat.

Pokud jste Dell Technologies Forum promeškali, nedělejte si starosti. Některé přednášky jsou nyní k dispozici ke shlédnutí i ze záznamu.