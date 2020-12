Digitalizace je jen špičkou ledovce

Neeco je přední poskytovatel ICT služeb ve více jak 160 zemích světa. Jeho karlínské kanceláře však kvůli současné situaci zejí prázdnotou. Přesto je firma schopna orchestrovat dodání služeb ve spolupráci se svou rozsáhlou celosvětovou sítí více než 1 900 partnerů a 26 tisíc techniků – částečně i díky svému vlastnímu ERP nástroji ProTrack, který umožňuje monitorovat stav objednaných služeb v reálném čase. Doba covidová výrazně změnila klientské nároky na přehled nad projekty. Zároveň roste poptávka klientů po stále více komplexnějším řešení projektu. Jaké změny byly nezbytné, aby Neeco splnilo tyto požadavky?

Jednotný přístup ke komunikaci

„Naše práce je už od začátku založena na osobním přístupu a jako taková stojí a padá na lidech,“ říká Ladislav Bača, Service Delivery Manager. ,,Většina našich klientů potřebovala ve velmi krátké době prakticky kompletně přejít do režimu home office. Tento problém jsme řešili i my v Neeco, a to samozřejmě za předpokladu zajištění našich standardů na kvalitu služeb a nonstop chodu některých oddělení. S potěšením můžu konstatovat, že jsme tento rychlý přechod zvládli nad naše očekávání, a to i díky tomu, že Neeco již dříve sjednotilo svůj přístup k online komunikačním kanálům, které jsou nyní propojeny do jediné komplexní aplikace. Díky ní jsme zefektivnili vyřizování klientských požadavků a zjednodušili předávání zakázek mezi koordinátory z různých oddělení. Kolektiv Neeco tak byl schopen zaručit plnění stále přísnějších požadavků klientů ze stran termínů a SLA, za kterými pochopitelně stála i rostoucí nejistota vzhledem k nejrůznějším omezením po celém světě.”

Řešení na míru

Pro usnadnění řízení end-to-end procesu dodání svých služeb využívá Neeco vlastní nástroj ProTrack; unikátní ERP řešení vyvinuté k podpoře správy globálních zakázek. Pomáhá vytvářet optimální digitální prostředí pro plánování, orchestrování, monitorování obchodních činností, správu aktiv a integraci nástrojů 3. stran. Součástí ProTracku je i klientský portál, který nedávno prošel výraznou změnou, a to z hlediska designu i uživatelské přívětivosti. Práce v klientském portálu je nyní pro klienta intuitivnější a přehlednější. Jedním z dalších vylepšení bude postupná implementace nově vytvořeného systému pro řízení skladových operací – Warehouse Management System, na kterém tým Digitální transformace začal na začátku letošního roku usilovně pracovat.

Vzhledem k rostoucí poptávce klientů po komplexním řešení, vyvstala potřeba původní nástroj rozšířit a škálovat. Tým Digitální transformace proto přišel s konceptem založeným na mikroslužbách, který Neeco umožní postupný přechod na cloudové aplikace s širším polem možností využití dat a automatizace procesů. „Veškeré funkcionality definujeme v úzké spolupráci s pracovními skupinami, složenými ze zástupců všech relevantních týmů napříč firmou. Snažíme se o naprostou transparentnost – každý může přijít s návrhem, co by mohlo přinést přidanou hodnotu,“ vysvětluje Tomáš Brandýský, manažer Digitální transformace v Neeco.

Eliminace před automatizací

Nicméně nestačí vystavět agilní produkt, jestliže mu firma nejde naproti agilními procesy. „Pokud se má podařit, musí být digitální transformace součástí strategického uvažování celé firmy. Náš tým vývoj samozřejmě zastřešuje, ale obsah toho, co se bude vyvíjet, vychází z potřeb ostatních oddělení a rovněž klientů. My jsme v tom především takový trusted advisor,“ dodává Brandýský.

Velkou výzvu v dnešní situaci spatřuje v tom, že si žádá rychlé změny – jenže lidi nemají od přírody změny příliš rádi. Pro úspěšnou digitalizaci je však potřeba nejprve přebudovat a optimalizovat stávající procesy, což nelze provést přes noc. Výstupy, které pak vidí klient, například formou vylepšeného uživatelského rozhraní klientské části ProTracku, tak skutečně představují jen pouhou špičku ledovce změn a úsilí, které byly letos do posunutí rozvoje a inovací v Neeco vloženy.

Dlouhodobý příslib

Že se jedná o nikdy nekončící cestu za zlepšením, potvrzuje i David Pátek, zakladatel a CEO společnosti Neeco: „Těžká doba si žádá pohotová a kreativní řešení. Jsem velmi rád, že se nám v Neeco stále daří nejen udržovat, ale hlavně rozšiřovat jak rozmanité portfolio projektů, tak možnosti řešení, které můžeme našim klientům nabízet. Bez ohledu na komplexitu některých služeb představujeme pro klienty vždy jediný styčný bod, přes který mohou sledovat a řídit celý proces, což je, věřím, nejen v současné situaci velké ulehčení.“

„Naše vlastní digitální prostředí je nezbytnou součástí tohoto úsilí – možnosti využití ProTracku nyní probíráme s klienty již od začátku naší spolupráce, což nám umožňuje sbírat další podněty i nastavovat očekávání. Například pro jeden specifický projekt jsme za velmi krátkou dobu vytvořili portál pro zadávání objednávek, který v dalším období postupně zaintegrujeme do celkové infrastruktury, a můžeme tak případně nabídnout i dalším klientům, pro jejichž workflow by byl vhodný. Zároveň naše úsilí o rozšiřování dalších mikroslužeb – jako Warehouse Management System, nám pomáhá být jedničkou na globálním trhu ICT.”

„Jako ICT firma zůstáváme vždy otevřeni novému – výzvám, technologiím i možnostem. Máme k tomu sehraný tým – ale letošní rok nám jen potvrdil, že investice do digitálního zázemí už dnes představuje skutečně nutnost,” dodává David Pátek, zakladatel a CEO společnosti Neeco.