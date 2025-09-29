Lupa.cz  »  Články  »  Digitální marketing v roce 2026 pod lupou na WebTop100

Digitální marketing v roce 2026 pod lupou na WebTop100

Co je digitální úspěch v roce 2025 a jaké směry čekají obor? Odpovědi nabídne konference WebTop100, která propojuje špičky českého digitálního marketingu a přináší trendy, know-how i inspiraci.
Dnes
Konference WebTop100 každoročně patří mezi nejvýznamnější události českého digitálního marketingu. Na jednom místě se potkají marketéři, specialisté, projektoví ředitelé i podnikatelé – a mapují nové trendy, měnící se algoritmy i praktické přístupy, které fungují právě teď.

Program nabídne kombinaci strategických vhledů i praktických ukázek z oblastí SEO, výkonnostního marketingu, AI nebo obsahové tvorby.

Sejdeme se 13. listopadu 2025 v Comfort Hotelu v Praze. Nenechte si ujít příležitost získat early birds vstupenky a být u toho, kde se tvoří budoucnost českého digitálu. Čas máte do 15. října.

Jaká témata vás letos čekají?

  • Výzkum komunikace českých e-shopů – Jak jsou na tom české e-shopy s komunikací? Petr Cikán (Sherpas Tech) ukáže nejčastější chyby a trendy v e-mailingu, které nelze ignorovat.
  • AI Overviews a budoucnost vyhledávání – Jak se mění svět vyhledávání a obsahu s nástupem AI? Pavel Ungr přinese praktické tipy pro SEO a obsahovou strategii.
  • Proměna Blue Style – Honza Bezděk (Site One) a Immed Jedai (Blue Style) odhalí, jak se přední česká cestovka mění v technologickou firmu a proč se vyplatí investovat do rozvoje v době krize.
  • Vítězné case studies WebTop100 – Autoři vítězných soutěžních řešení ukážou, jak vznikají projekty oceňované klienty i odborníky.  
  • Automatizace pomocí AI – Tomáš Dosoudil (Media Factory) představí systém pro rychlejší procesy, nižší chybovost a lepší komunikaci s klienty.
  • YouTube a video reklama – Jak nahlédnout pod povrch nastavení YouTube kampaní? Ondřej Sláma pohovoří o tom, jak správně číst metriky, na kterých záleží, a na jaké oblíbené zkratky v plánování si dát pozor, aby vaše video reklamy byly co nejefektivnější i v roce 2026.
  • Budoucnost obsahu – Michal Schindler (Creative Dock) se zamyslí nad tím, zda už nám opravdu stačí jen doom-scrolling z velké části automaticky generovaným obsahem, nebo je stále potřeba dbát na kvalitu.
  • Efektivní firemní komunikace – Irena Zatloukalová ukáže, jak nakombinovat všechny kanály, aby vaše firemní komunikace byla opravdu efektivní a bez pocitu zahlcení.
  • UX a produktový design v roce 2026 – Jakub Karlec (2Fresh) nabídne praktické vhledy a inspiraci pro všechny, kteří chtějí být o krok napřed v designu a použitelnosti digitálních produktů.

Na konferenci také vyhlásíme vítěze soutěže WebTop100, která oceňuje nejlepší projekty českého digitálního trhu. Můžete se tak seznámit s autory vítězných řešení, které získávají uznání jak od klientů, tak odborníků v oboru.

Internet InfoAutor: Internet Info

Konference WebTop100 se koná 13. listopadu 2025 v Comfort Hotel Prague City East. Pokud chcete načerpat aktuální vhledy, rozšířit si síť kontaktů a získat inspiraci pro strategii na nadcházející rok, určitě si nenechte tuto akci ujít. Do 15. října probíhá registrace za zvýhodněnou cenu za včasný nákup. Program a přehled řečníků najdete na stránkách akce.

Děkujeme generálnímu partnerovi konference SiteOne i hlavním partnerům MEDIA FACTORY Group a Shoptet Premium. Produktovým partnerem je EasyEvent, odborným garantem pak Sherpas a mediálním partnerem je Marketing Journal. Organizátorem akce je TUESDAY Business Network a produkci zajišťuje Internet Info.

PROGRAM
