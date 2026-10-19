Do zákulisí WEDOS: jak funguje ochrana, kterou běžně nevidíte

Většina zákazníků ani nepozná, že jejich web právě čelí útoku. Stránky se načítají, návštěvníci nakupují a přitom server dostává takové množství požadavků, které by ho za normálních okolností položily.
V takové situaci lze provoz během několika minut přesměrovat do infrastruktury WEDOS Global Protection. Všechny požadavky projdou přes více než stovku anycastových reverzních proxy, které fungují jako první obranná linie: provoz převezmou, vyhodnotí a rozhodnou, co pustit dál a co zastavit. Pro návštěvníka se nestane vůbec nic.
Sedm vrstev, dvě platformy, 140 tisíc řádků konfigurace
Ochrana neběží na jednom serveru před webem. Systém využívá dvě nezávislé platformy s odlišným hardwarem a provoz uvnitř každé z nich prochází sedmi vrstvami zpracování – od prvotního přijetí přes filtrování až po cache. Šest vrstev využívá HAProxy pro rychlé směrování velkého provozu, sedmou tvoří Varnish starající se o cache. Každá vrstva pracuje s několika režimy: běžný provoz, enterprise zákazníci, a přísnější profil aktivovaný při útoku.
Jak systém pozná návštěvníka od útočníka
Samotné blokování není nejtěžší část. Složitější je rozhodnout, co zablokovat, příliš hrubá ochrana by zastavila i legitimní zákazníky nebo vyhledávače.
Systém proto kombinuje více nástrojů najednou. Vlastní moduly v jazyce Lua (přes 9 tisíc řádků kódu) zpracovávají DNS, sledují provozní logy a pomáhají při rozhodování v reálném čase. Klíčovou roli hraje také JA4 fingerprinting, tedy způsob, jak rozpoznat klienta podle toho, jakým způsobem navazuje šifrované spojení, a to i tehdy, když útočník změní User-Agent prohlížeče. Výsledné rozhodnutí tak nevzniká z jednoho pravidla, ale z kombinace desítek signálů.
Pokud si systém není jistý, nemusí návštěvníka rovnou zablokovat. Může zobrazit jednu z více než 270 variant kontrolní stránky a ověřit, zda na druhé straně sedí člověk. Cílem není zastavit co nejvíce provozu, ale zastavit útok a nechat skutečné návštěvníky projít bez povšimnutí.
Data, která se nikdy nezastaví
Internetový provoz se neustále mění. Proto systém pracuje s více než 100 MB průběžně aktualizovaných dat ve více než 220 souborech, seznamy IP rozsahů, geolokační informace, JA4 otisky, DNS mapy. Velká část se aktualizuje automaticky, bez zásahu člověka.
Stejná technologie chrání i české domény
Na infrastruktuře WEDOS Global Protection stojí také WEDOS Protection, který chrání weby na .cz doménách. Zkušenosti získané při ochraně velkých zahraničních projektů se tak dostávají i k běžným českým webům. Útok na malý firemní web a útok na velkou platformu se mohou lišit objemem, principem jsou ale velmi podobné.
Za webem, který během útoku dál normálně funguje, stojí více než stovka anycastových proxy, dvě nezávislé platformy, přibližně 140 tisíc řádků konfigurace a stovky průběžně aktualizovaných datových souborů.
Z pohledu návštěvníka je nejlepším výsledkem to, že nic z toho nemusí řešit. Otevře stránku – a ta jednoduše funguje.
Jak na domény a proč vybrat .cz
O úspěšnosti webové stránky rozhoduje už výběr doménového jména. Provozování webu na
vlastní doméně přináší jistotu, že ho zákazníci najdou vždy na stejné adrese, a to třeba i po změně poskytovatele hostingu. To samé platí pro e-mailové adresy. Dokonce i freemailové služby dnes umožňují propojení schránky s vlastní doménou.
Nejrozšířenější doménou v České republice je národní doména s koncovkou .cz. Takovým doménám dávají přednost jak čeští uživatelé při vyhledávání informací na internetu, tak i vyhledávače při zobrazování odpovědí na hledaný dotaz. Proto bývá doména .cz nejlepší volbou. Pokud si zájemce o doménu neví s jejím výběrem rady, může se obrátit přímo na registrátora domén, nebo využít doporučení a tipy na jeho webových stránkách.
Kdo už doménu s koncovkou .cz má, měl by si na www.nic.cz/overeni pravidelně jednou za rok ověřovat správnost svých kontaktních údajů evidovaných v doménovém registru. Držitelé více domén pak ocení bezplatnou službu Doménový prohlížeč (www.domenovyprohlizec.cz) umožňující správu všech .cz domén přehledně na jednom místě.
Správcem domény .cz je sdružení CZ.NIC, které se věnuje také osvětě v oblasti doménových jmen, internetové bezpečnosti a podpoře nových technologií a projektů užitečných pro internetovou infrastrukturu v České republice i ve světě.