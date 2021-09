Doma potřebujeme stále více prostoru: zkuste regály Majster Regal

Velkou pomoc nám v tomto ohledu nabízí kovové regály. Jakkoliv by se mohlo na první pohled zdát, že něco takového se hodí tak maximálně do firemního skladu, opak je pravdou. Kovové regály naleznou bohaté uplatnění i v domácnostech. Kam je možné je umístit a jak je využívat?

Proč regálový systém?

Fakt, že se regálové systémy využívají ve skladech a firmách, svědčí o tom, že jsou pro ukládaní věcí nesmírně efektivní. Regály totiž dokážou dokonale využívat veškerý dostupný prostor. Příkladem mohou být rohové regály od Majster Regal, které tuto schopnost regálových systémů dovádí k dokonalosti.

Regály mají ale i další výhody. Jedná se o modulární systémy, které lze přesně přizpůsobit požadavkům, které na ně máte. V případě, že stačit přestanou, je potom hračkou systém rozšířit a novou část připojit k té původní. Pokud v takovém případě kombinujete systémy více výrobců, je pouze třeba se ujistit o jejich komptabilitě, pokud nechcete, aby jen tak stály vedle sebe, ale byly opravdu propojeny.

Montáž regálů je navíc velmi snadná a rychlá. Pokud i vy hledáte způsob, jak si rychle, levně a efektivně rozšířit své ukládací prostory, regály jsou tou správnou volbou. Zbývá ale vyřešit, kam s nimi.

Kovové regály Majster Regal na doma

I v domácnosti se najde celá řada míst, kam celokovové regály umístit. Může to být komora, sklep, kůlna, garáž, dílna nebo třeba půda, kterou používáte jako skladiště. Toto jsou nejčastější místa, kam si lidé regály staví, možná ale přijdete na nějaké jiné. A to, co na ně naložíte, už záleží jen a pouze na vás: nářadí v dílně a v garáži, krabice s nepoužívanými věcmi na půdě, nebo třeba čistící prostředky v komoře. Důležité je, že si tímto způsobem opravdu výrazně pomůžete, neboť regály využívají prostor opravdu velmi dobře.

Kovové regály od Majster Regal představují ideální řešení problémů s místem, které je vhodné pro každého. Konkrétní regály lze navíc vybírat velmi snadno s pomocí konfigurátoru. Stačí si ujasnit jakou budete potřebovat výšku, šířku i hloubku a vybrat si s nabízených možností.

Montáž je potom otázkou chvilky a regály jsou připraveny k použití. Nosnost jedné police je 100 kg, což umožňuje uložení opravdu velkého počtu věcí.

Systém je samozřejmě modulární, lze jej přesně přizpůsobit konkrétním požadavkům a lze jej časem rozšířit podle toho, jak se nároky na místo a úložný prostor postupně zvyšují. Regálové systémy Majster Regal ocení rodiny, kutilové, sběratelé a zkrátka všichni ti, kteří cítí, že jim jejich věci „přerůstají přes hlavu“.