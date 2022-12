Dva příběhy, jedna vize

Na tento významný ostravský deal a jednu z nejvýznamnějších akvizic tohoto roku v IT segmentu, ale i na otázky ohledně vývoje českého e-commerce trhu, jsme se zeptali Tomáše Szkandery, CEO společnosti K2 software a nového člena představenstva skupiny Sluno.

Slyšel jsem, že jsi byl u zrodu navázání spolupráce se skupinou Sluno. Prozradíš nám, jak tyto námluvy započaly?

Ano, je to tak. Na počátku tohoto roku jsem se aktivně vydal hledat IT firmy, které by mohly být partnery K2 a implementovat ERP systém K2 a K2 e-shop. Hlavním důvodem byl fakt, že poptávka po našem ERP převyšovala naše možnosti a kapacity. Mluvil jsem s mnohými softwarovými firmami v ČR, ale při jednání s firmou Sluno a jejím CEO Mirkem Krupou jsem věděl, že tady je velká příležitost pro obě strany. Sluno je velká společnost s více než 100 zaměstnanci, která hledala další stabilní pilíř svého podnikání a my jsme měli co nabídnout. Vzájemná jednání nakonec dospěla tak daleko, že došlo k majetkovému propojení, což ještě více demonstruje důležitost tohoto nového strategického partnera K2.

Podepsání smluv však byl teprve začátek. Co vás čeká nyní?

V tuto chvíli se především detailněji poznáváme, nastavujeme si interní procesy pro spolupráci. Detailněji řešíme strategii projektů a produktů, na kterých budeme spolupracovat. Ihned jsme začali s budováním K2 týmu ve firmě Sluno tak, aby byli připraveni implementovat nového zákazníka K2 již v první půli příštího roku.

Jedná se jistě o významný milník v historii K2. Co si od akvizice slibuješ?

Od akvizice si osobně nejvíce slibuju významný posun modulu WMS (modul pro řízení skladu) v našem ERP systému. Už dlouho víme, že správná cesta k efektivnímu skladu je automatizace a robotizace. Zkrátka to, co nemusí dělat člověk, ať dělá automat nebo robot. A tady nám Sluno přináší obrovské know-how, protože má zkušenosti z implementace velkých skladů např. pro Albert. Mají produkt pro hlasové navádění skladníků nebo implementují autonomní roboty pro vychystávání objednávek. Moc se těším na to, co představíme zákazníkům K2 v nejbližší době.

Obě firmy vznikly shodně v Ostravě v roce 1991, obě působí v oblasti IT. Vnímal jsi Sluno v minulosti jako konkurenci?

Jako konkurenci jsem je nevnímal, protože jsme se na různých výběrových řízeních nepotkávali. A to se potvrdilo i při bližších jednáních. Obě firmy míří na jinou cílovou skupinu zákazníků. Sluno míří na velké retailové řetězce, z referencí můžu jmenovat např. Albert, Tesco, Makro, Coop atd. Naopak neměli (dodnes) řešení pro menší podniky. Našim cílem je dále posilovat značku Sluna v oblasti retailu a doplnit portfolio jejich produktů o K2, se kterou dokážou obsloužit ještě více firem.

V jakých oblastech jste si s firmou Sluno blízko a jak si můžete vzájemně pomoci?

Těch oblastí je mnoho a při každém dalším jednání objevujeme nové. Ale ty nejvýznamnější jsou oblast WMS (řízení skladů) a e-commerce. Jak už jsem naznačil dříve, tak Sluno významně posune K2 v oblasti řízení skladů. Propojením ERP K2 a modulu pro hlasové navádění skladníků zvýšíme efektivitu skladu a implementací autonomních robotů přinášíme našim zákazníkům konkurenční výhodu. V oblasti e-commerce poskytuje Sluno své know-how především ve škálování a výkonu e-shopu a také nové vývojářské kapacity, čímž dokážeme obsloužit více nově spuštěných e-shopů. Pro Sluno přináší K2 nový produkt, kterým si významně zvyšuje tržní potenciál.

Mluvíš o nově připravovaných e-shopech, nevnímáš v této době spíše „krizi“ v e-commerce?

Aktuálně všude zmiňovaná krize se v e-commerce naplno projeví až po vánočním období, kdy navíc lidem teprve přijdou nové zálohy na energie nebo budou řešit nedoplatky. E-shopy to tak nejvíce pocítí až v druhém kvartále roku 2023. Budou muset řešit optimalizaci, efektivitu jak na straně nákladů, tak výnosů a jak vidím, tak mnozí nemají potřebná data pro správné rozhodování. Ale každá krize je také příležitostí pro řadu firem. Největší příležitost vidím zejména pro firmy, které mají silnou značku ve světě kamenných prodejen.

Proč si to myslíš? Můžeš tu příležitost, prosím, trochu rozvést?

Řada e-shopů poslední dva roky extrémně rostla, bylo to však způsobeno „covidem“ a uzavíráním kamenných prodejen. Věřím, že v příštím roce se opět vrátíme k obvyklému růstu e-commerce, což bude pro mnohé znamenat problém. E-shopy budou v příštím roce řešit meziroční pokles objednávek, některé dokonce boj o přežití. Dojde ke snižování nákladů, omezování marketingových aktivit, pozastavení investic i dalšího rozvoje svého fungování.

A tato situace je příležitostí, aby se na trhu prosadily nové e-shopy se silnou značkou, protože právě během krize se výrazně projevuje brand a známost značky. Zde vidím příležitost pro kamenné prodejce dostihnout nebo dokonce předehnat své konkurenty v online prostředí.

Řešíte u svých klientů také přechod z offline prostředí do e-commerce?

Ano, v našem portfoliu je řada výrobních a velkoobchodních firem, které právě uvažují o spuštění e-shopu, přičemž doposud koncovému zákazníkovi neprodávali vůbec nebo pouze prostřednictvím kamenných prodejen. Příkladem může být e-shop Alphega lékáren, který jsme spustili v polovině tohoto roku. Alphega lékárny představují sdružení více jak 300 nezávislých lékáren, které na českém trhu působí již od roku 2008 a nově spuštěný lékárenský e-shop, nabízí množství volně prodejných léků, doplňků stravy, zdravotnických prostředků, kosmetiky nebo veterinárních přípravků.

E-shop jsme realizovali od samotného grafického návrhu, přes implementaci až po spuštění. Už po prvním půl roce předčil očekávání a potvrdil správnost rozhodnutí o vstupu co světa e-commerce.