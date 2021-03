E-Business Forum 2021 se stěhuje do onlinu

Na E-business Foru, největší české e-commerce konferenci, špičky online byznysu sdílí své know-how. Připojte se taky, startujeme 25. 5. 2021. Díky on-line formátu letos stihnete všechny přednášky. Odpadá totiž volba, kterému ze dvou sálů, kde program obvykle probíhá, dáte přednost. Přednášky poběží v jednom proudu a dostanete kompletní videozáznam, k jednotlivým řečníkům se tak můžete znovu vracet.

Letošní ročník se zaměří na 4 hlavní tematické okruhy, a to udržitelnost a společenskou odpovědnost, logistiku, péči o zákazníky a na dopady koronakrize na e-commerce.

Co nabízí letošní program?

Výrobce bot Vasky od začátku sází na kvalitní obuv zhotovenou z lokálních materiálů. Jak se daří firmě, která se rozhodla sázet na tradici, kvalitu a udržitelnost v podnikání? Jaké jsou její plány do budoucnosti? O tom bude mluvit Václav Staněk – zakladatel Vasky.

Michal Menšík, CEO DoDo, prozradí, jak koncoví zákazníci vnímají doručování z e-shopů a jak jejich pohled ovlivnila situace nouzového stavu. Mimo jiné také ukáže, jak významný vliv může mít kvalitní logistika (především poslední míle) na výkon e-shopu.

Jakým způsobem fungují krizová opatření v Alza.cz? Jak vypadala před Covidem a jak zásadně se změnila během nástupu pandemie, kdy se musela firma téměř ze dne na den vyrovnat s do té doby bezprecedentní situací? O tom všem bude vyprávět místopředseda představenstva Alza.cz a.s. Tomáš Havryluk.

Jak koronakrize ovlivnila rostoucí trend obratu e-shopu s kosmetikou z počátku roku 2020? Jak se změnil způsob doručování zboží zákazníkům a jaké plány má e-shop do budoucna? To ve své prezentaci prozradí Tomáš Hofer, ředitel logistiky v Notino.cz.

Nejméně polovinu obratu a až 80 % zisku přináší vracející se zákazníci. Pokud stejně jako většina e-shopů loajalitu svých zákazníků neměříte, nemůžete ji ani nijak řídit. Co je to Net Loayalty Score, jak se měří, co Vám může přinést a jak s ním začít pracovat se dozvíte na přednášce Radka Hrachovce, partnera ve společnosti Pricewise.

E-shopy často sledují a měří úspěch na bázi tržeb, ale zapomínají už na svoji bottom line, tedy jestli jejich marketingové aktivity opravdu vydělávají. Vojtěch Lambert, Executive director v LCG New Media, ukáže, jaké metriky sledovat, jak správně vyhodnocovat a řídit digitální kampaně v souvislostech.

Jste skutečně „prozákaznickou“ firmou? Jak neopakovat chyby zákaznických center, používat správná KPI a pracovat s daty? Na přednášce probereme práci operátorů, systémy, s nimiž pracují a to, jak lze operátorům usnadnit a zefektivnit práci a zlepšit jejich zastupitelnost. Své zkušenosti předá Roman Baar, Senior technický konzultant z firmy Daktela.

Naši letošní spíkři:

Kompletní program i seznam řečníků najdete na webu konference. O možnost komunikovat se svými kolegy z e-shopového byznysu nepřijdete ani v této online verzi konference, své postřehy si můžete vyměňovat i v chatu. Samozřejmostí je i pokládání dotazů spíkrům.

E-Business Forum reaguje na aktuální situaci nejen tematicky. Letos budeme ještě více e- než kdy předtím. Připojte se taky. Už 25. 5. 2021.

