E knihy i audioknihy na jednom místě. Aplikace Můj Luxor toho umí více

Jedno místo pro e‑knihy i audioknihy
Aplikace nabízí přístup k široké nabídce digitálních titulů, přičemž důraz je kladen na jednoduché rozhraní a rychlou orientaci. Uživatelé mají k dispozici ukázky knih, detailní informace o titulech a možnost okamžitého nákupu přímo v aplikaci.
Obsah je následně dostupný bez nutnosti dalších kroků – po zakoupení je možné ihned číst a poslouchat.
Rychlý nákup bez přepínání mezi službami
Proces nákupu je navržen tak, aby probíhal kompletně v rámci aplikace. Uživatel tak nemusí přecházet na web nebo řešit externí platební rozhraní. Součástí je i možnost přečíst si nebo poslechnout ukázku, což pomáhá při rozhodování před nákupem.
Offline režim pro situace bez připojení
Aplikace podporuje stažení elektronického obsahu do zařízení. To je praktické zejména při cestování, v letadle nebo na místech se slabým nebo žádným signálem. Offline režim funguje pro e‑knihy i audioknihy, takže uživatel není závislý na dostupnosti internetu.
Vyhledávání a filtry pro rychlou orientaci
Mobilní aplikace Můj Luxor nabízí fulltextové vyhledávání podle názvu, autora nebo klíčových slov. K dispozici jsou také filtry podle žánru, délky nebo typu obsahu. Uživatel si tak může knihovnu přizpůsobit podle aktuální nálady nebo preferencí.
Výhodné nabídky – akce a slevy
Součástí aplikace je systém upozornění, který informuje o probíhajících slevách a speciálních nabídkách. Uživatel tak může sledovat cenové akce přímo v aplikaci, aniž by musel kontrolovat web nebo newslettery. Pro nové uživatele je připravena také uvítací sleva 10 %.
Redakční obsah jako inspirace
Aplikace nabízí také sekci „Z Luxoru“,kde je možné si přečíst různé tematické a novinkové články, nechat se inspirovat tipy, doporučeními anebo se zúčastnit nějaké probíhající soutěže. Slouží tedy jako doplňkový zdroj inspirace pro uživatele, kteří chtějí sledovat aktuální trendy nebo hledají nové autory.
Digitální knihovna pro běžné používání
Mobilní aplikace Můj Luxor kombinuje funkce čtečky, audiopřehrávače a e‑shopu v jednom rozhraní. Pro uživatele, kteří chtějí mít své digitální knihy na jednom místě a dostupné i offline, jde o praktické řešení. Aplikaci si můžete stáhnout zdarma v Google Play i App Store.