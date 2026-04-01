E knihy i audioknihy na jednom místě. Aplikace Můj Luxor toho umí více

Knihkupectví LUXOR nabízí v rámci digitálních služeb vlastní mobilní aplikaci Můj Luxor, která sjednocuje nákup i čtení e knih a poslech audioknih do jednoho prostředí. Aplikace cílí na uživatele, kteří chtějí mít své tituly dostupné napříč zařízeními a bez nutnosti přepínat mezi různými platformami.
1. 4. 2026
pr článek

Jedno místo pro e‑knihy i audioknihy

Aplikace nabízí přístup k široké nabídce digitálních titulů, přičemž důraz je kladen na jednoduché rozhraní a rychlou orientaci. Uživatelé mají k dispozici ukázky knih, detailní informace o titulech a možnost okamžitého nákupu přímo v aplikaci.

Obsah je následně dostupný bez nutnosti dalších kroků – po zakoupení je možné ihned číst a poslouchat.

Rychlý nákup bez přepínání mezi službami

Proces nákupu je navržen tak, aby probíhal kompletně v rámci aplikace. Uživatel tak nemusí přecházet na web nebo řešit externí platební rozhraní. Součástí je i možnost přečíst si nebo poslechnout ukázku, což pomáhá při rozhodování před nákupem.

Offline režim pro situace bez připojení

Aplikace podporuje stažení elektronického obsahu do zařízení. To je praktické zejména při cestování, v letadle nebo na místech se slabým nebo žádným signálem. Offline režim funguje pro e‑knihyaudioknihy, takže uživatel není závislý na dostupnosti internetu.

Vyhledávání a filtry pro rychlou orientaci

Mobilní aplikace Můj Luxor nabízí fulltextové vyhledávání podle názvu, autora nebo klíčových slov. K dispozici jsou také filtry podle žánru, délky nebo typu obsahu. Uživatel si tak může knihovnu přizpůsobit podle aktuální nálady nebo preferencí.

Výhodné nabídky – akce a slevy

Součástí aplikace je systém upozornění, který informuje o probíhajících slevách a speciálních nabídkách. Uživatel tak může sledovat cenové akce přímo v aplikaci, aniž by musel kontrolovat web nebo newslettery. Pro nové uživatele je připravena také uvítací sleva 10 %.

Redakční obsah jako inspirace

Aplikace nabízí také sekci „Z Luxoru“,kde je možné si přečíst různé tematické a novinkové články, nechat se inspirovat tipy, doporučeními anebo se zúčastnit nějaké probíhající soutěže. Slouží tedy jako doplňkový zdroj inspirace pro uživatele, kteří chtějí sledovat aktuální trendy nebo hledají nové autory.

Digitální knihovna pro běžné používání

Mobilní aplikace Můj Luxor kombinuje funkce čtečky, audiopřehrávače a e‑shopu v jednom rozhraní. Pro uživatele, kteří chtějí mít své digitální knihy na jednom místě a dostupné i offline, jde o praktické řešení. Aplikaci si můžete stáhnout zdarma v Google PlayApp Store.

Dále u nás najdete

Je tu první pokus Evropy, aby z ní neutíkaly technologie

Nevysvětlíte zaměstnanci nižší plat? Bude vám hrozit pokuta

Značkou roku v Česku je Apple, nejpopulárnější opět Alza

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

iPhone zablokoval uživatele, protože měl v hesle háček

Ochrana cloudových aplikací se konečně začíná centralizovat

Vyšel Computertrends 4/2026

Končí lhůta pro papírová přiznání za rok 2025

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

Nejrychleji rostoucí technologická firma regionu je „AI generated“

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

Ministerstvo přišlo o IT experty, kteří bojovali se starými pořádky

Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně

Gmailová novinka umožňuje změnu staré e-mailové adresy

ASUS v Česku odhalil ExpertBook Ultra pro ty nejnáročnější

Největší pokusná síť v ČR hledá nové využití privátního 5G

Doplňující údaje o zaměstnancích pro účely JMHZ

Doplňující údaje zaměstnavatele pro JMHZ – podrobný manuál

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Šimon Churý (eD system): Nový přístav hybridní distribuce

