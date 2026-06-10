eSIM kompatibilita telefonů: kompletní průvodce pro rok 2026

Co je eSIM a jak se liší od fyzické SIM karty
Co je eSIM karta? eSIM (embedded SIM) je čip přímo zabudovaný do telefonu výrobcem. Na rozdíl od klasické SIM karty ji nevkládáte fyzicky — operátora nebo datový tarif aktivujete přímo v nastavení telefonu. Aktivace eSIM (eSIM aktivace) probíhá stažením profilu přes QR kód nebo aplikaci. Jeden telefon může mít uloženo více profilů a mezi nimi přepínat bez výměny karet.
Jak funguje eSIM v praxi a jaký je praktický rozdíl oproti fyzické SIM kartě ilustruje následující tabulka:
|
Vlastnost
|
Fyzická SIM karta
|
eSIM (elektronická SIM karta)
|
Forma
|
Plastová karta (nano/micro/standard)
|
Čip integrovaný v telefonu
|
Výměna operátora
|
Fyzická výměna karty
|
Přepnutí v nastavení telefonu
|
Počet profilů
|
1 karta = 1 profil
|
Více profilů, aktivní obvykle 1–2
|
Aktivace
|
Na pobočce nebo poštou
|
Online přes QR kód nebo aplikaci
|
Riziko ztráty/poškození
|
Karta se může ztratit nebo poškodit
|
Bez fyzického rizika
Označení „e simka" nebo „virtuální SIM karta" v praxi odkazují na totéž: datová eSIM funguje na stejném principu jako SIM pro volání — rozdíl je jen v tom, co daný tarif zahrnuje.
Jak zjistit, zda váš telefon eSIM podporuje: 3 způsoby
Toto je klíčová část průvodce. Jednotlivé metody se liší spolehlivostí a dostupností podle platformy.
1. Ověření přes nastavení telefonu
Nejrychlejší způsob, jak nastavit eSIM nebo ověřit podporu — funguje na iOS i Androidu bez internetu.
iPhone (iOS): Otevřete Nastavení → Mobilní data → Přidat eSIM. Pokud tato možnost existuje, telefon eSIM podporuje. Na iPhone 15 vypadá cesta takto: Nastavení → Mobilní data → Přidat mobilní tarif — systém vás rovnou vyzve k naskenování QR kódu nebo k ručnímu zadání.
Alternativně: Nastavení → Obecné → O telefonu — pokud vidíte pole „Číslo eSIM" nebo „EID", čip je přítomen.
Android (Samsung, Pixel, Motorola a další): Přejděte do Nastavení → Připojení → Správce SIM karet (nebo Mobilní sítě → SIM karty). Pokud existuje možnost „Přidat mobilní tarif" nebo „Přidat eSIM", telefon ji podporuje.
Na Samsung Galaxy S23: Nastavení → Připojení → Správce SIM karet → Přidat mobilní tarif. Na Google Pixel 8: Nastavení → Síť a internet → SIM karty → Přidat SIM.
Pokud tyto volby v menu nevidíte, může to znamenat buď absenci hardwarové podpory, nebo variantu telefonu prodávanou bez eSIM (viz níže).
2. IMEI kód a web výrobce
Každý telefon má unikátní 15místný IMEI kód. Vytočte *#06# — kód se zobrazí na obrazovce. Pak přejděte na stránku podpory výrobce (Apple, Samsung, Google) a zadejte IMEI do vyhledávače modelů nebo sekce specifikací. Výsledek ukáže, zda daná konkrétní jednotka eSIM obsahuje.
Tato metoda je užitečná zejména u použitých telefonů, kde si nejste jisti, zda jde o variantu pro daný trh.
Apple zveřejňuje specifikace každého modelu na stránce support.apple.com/cs-cz/111904, kde lze filtrovat podle regionu.
3. Databáze kompatibilních zařízení
Pokud si chcete ověřit kompatibilitu před koupí tarifu nebo nového telefonu, existují veřejně přístupné databáze kompatibilních modelů. Například na stránce podporuje můj telefon eSIM najdete aktualizovaný seznam telefonů s eSIM podporou. Přes stejnou stránku lze také zjistit, jak získat eSIM tarif pro cestování filtrovaný podle výrobce — rychlejší než procházet specifikace každého modelu zvlášť.
Databáze jsou praktické zejména při porovnávání více zařízení nebo při nákupu tarifu pro eSIM ještě před fyzickým přístupem k telefonu. Samotný provozovatel databáze, yesim.app, nabízí cestovní eSIM tarify pro stovky destinací; noví zákazníci mohou při prvním nákupu využít slevový kód YLUPACZ10 pro slevu 10 % z ceny tarifu.
Které telefony eSIM podporují v roce 2026
Podpora eSIM se od roku 2018 výrazně rozšířila. Následující přehled ukazuje kompatibilní telefony s eSIM podle výrobců:
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Apple iPhone eSIM podporují všechny modely od iPhone XS a XR (2018) dál: iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16 a jejich varianty Pro a Max. Výjimka: iPhone 14 a novější prodávané na americkém trhu nemají fyzický slot pro SIM kartu vůbec — fungují čistě na eSIM. Modely pro ostatní trhy fyzickou SIM zachovávají.
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Samsung Galaxy Podpora od série Galaxy S20 (2020). Podporují ji modely S21, S22, S23, S24, Z Fold a Z Flip od příslušných ročníků. Důležitá výhrada: varianty prodávané v některých regioních (zejména pro asijské trhy a část amerických operátorů) mohou mít eSIM deaktivovanou výrobcem nebo operátorem i přes přítomný čip.
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Google Pixel Podpora od Pixel 3a. Pixely 4, 5, 6, 7, 8 a 9 eSIM plně podporují. Google Pixel 9 pro americký trh přišel bez fyzického slotu — analogicky jako iPhone 14 pro USA.
Ostatní Android zařízení
|
Výrobce
|
Modely s eSIM
|
Poznámka
|
Motorola
|
Edge 30, Edge 40, Razr 40, G54 5G a novější
|
Starší modely eSIM nemají
|
OnePlus
|
OnePlus 12, 11 (vybrané varianty)
|
Závisí na regionální variantě
|
Huawei
|
P40 Pro, Mate 40 Pro, P50 Pro
|
Omezená aktivace kvůli sankcím USA
|
Xiaomi
|
Xiaomi 12T Pro, 13, 14 (vybrané modely)
|
Podpora závisí na regionu prodeje
|
Sony Xperia
|
Xperia 10 IV, Xperia 1 IV a novější
Klíčová poznámka ke všem výrobcům: přítomnost eSIM čipu v hardwaru nezaručuje jeho aktivaci. Operátoři v některých zemích prodávají telefony s „uzamčenou" eSIM, kde je čip přítomen, ale softwarově zablokován. Před aktivací ověřte u svého operátora, zda vaše konkrétní SIM lock varianta eSIM umožňuje.
Co dělat, když telefon eSIM nepodporuje
Pokud váš telefon eSIM nenabízí — ať už kvůli staršímu hardwaru, nebo regionální variantě bez podpory — máte dvě možnosti.
První je použít fyzickou SIM kartu. V Česku (eSIM CZ) všichni čeští operátoři (T-Mobile, O2, Vodafone, Kaktus) stále vydávají klasické nano-SIM karty a jejich nabídka tarifů se od eSIM verze zpravidla neliší. Pro cestování do zahraničí platí totéž: zahraniční prepaid karty i turistické SIM jsou fyzicky dostupné na letištích a v prodejnách operátorů po celém světě.
Druhá možnost je výměna telefonu za model s eSIM podporou. To dává smysl zejména tehdy, pokud plánujete pravidelně využívat více čísel nebo cestovní datové tarify bez výměny karet.
Závěr
Ověřit, zda telefon eSIM podporuje, trvá nejdéle dvě minuty. Nejrychlejší cesta vede přes nastavení zařízení: hledáte možnost přidat mobilní tarif nebo eSIM. Pokud ji nenajdete, IMEI kód a web výrobce odpověď upřesní. Pro porovnání více modelů najednou poslouží online databáze kompatibilních zařízení. Žádná z těchto metod nevyžaduje návštěvu pobočky ani telefonát na zákaznickou linku.