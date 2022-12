Expedujete? Šetřete čas a kapacity vašich zaměstnanců díky ERP systému

Nemluvě o vysoké chybovosti, která v procesu jejího vyskladnění a přípravy k expedici může nastat. Expedice zboží pro zákazníka vás tak zbytečně stojí čas i peníze. Přitom tomu tak být nemusí.

ERP systém, který zrychluje expedici

Stále více firem vyhledává informační systémy, protože pro ně představují hned řadu výhod – od automatizace široké škály podnikových procesů přes zefektivnění celkové práce až po časovou a finanční úsporu. Jeden informační ERP systém tak zvládne:

správu účetnictví,

skladovou evidenci ,

CRM,

workflow a mnoho dalšího.

Firmy tak nepotřebují spravovat údaje ve více navzájem nekompatibilních systémech. Díky tomu šetří nejen čas, ale také náklady, které jim zbytečně vznikají při chybách během přenášení údajů mezi různými systémy či tabulkami. A právě těchto problémů je dokáže zbavit kvalitní ERP systém.



Systém se zkušenostmi

Informační systém Money ERP je na trhu již 17 let. Za tu dobu jej implementovali konzultanti ve stovkách firem, kterým mimo jiné pomohl:

zefektivnit práci ve skladech,

snížit míru chyb,

zredukovat nutnost ručního přepisování dokladů,

nastolit pořádek v datech.

Money ERP systém je vhodný hlavně pro firmy, které denně expedují desítky objednávek a mají na skladě řadu položek. Zároveň tyto firmy chtějí mít na skladě především řád, k čemuž potřebují detailní pohled na své skladové zásoby.

Jelikož každá firma má svá specifika, jsou to právě konzultanti Money ERP, kteří díky svým dlouholetým zkušenostem a na základě předimplementační analýzy dokážou navrhnout a modifikovat takové řešení, které bude v maximální možné míře splňovat individuální potřeby daného zákazníka.

Autor: Pixabay.com

“Blesková” expedice zboží díky ERP systému

Jste ambiciózní a máte velké plány? Chcete expandovat na další trhy? Předpokládáme, že většina podnikatelů odpoví „ano“. Jedním ze základních předpokladů tohoto úspěchu je mít pořádek na skladě. Právě ERP systém v sobě zahrnuje kompletní skladovou evidenci a podporu všech skladových procesů – od zpracování objednávky až po její expedici k zákazníkovi.

ERP systém Money ERP nabízí hned několik možností, jak zpracování objednávek bez problémů zvládnout. Slouží k tomu moduly jako:

Chcete zrychlit práci na skladě?

Tak k tomu vám jen dvě ruce stačit nebudou. Pomozte si chytrým nástrojem, který zvládne většinu rutinní práce za vás. V informačním systému Money ERP k tomu slouží volitelný modul Mobile, který se instaluje do PDA zařízení s operačním systémem Android.



Jak vám Mobile konkrétně pomůže?

zjednoduší práci skladníků při procesech naskladňování, vyskladňování a při inventurách zásob,

zrychlí samotné vyřízení objednávek,

dokáže navigovat skladníky při vyhledávání daného zboží,

pomůže s kontrolou dokladů vůči vyskladněnému zboží,

usnadní vytváření skladových dokladů (příjemky, výdejky, převodky, dodací listy) i faktur,

automatizuje proces expedice a tiskne například balíkové štítky,

pomáhá snižovat chybovost a záměny zboží.

V praxi to může fungovat tak, že Mobile načte přijaté e-shopové objednávky z informačního systému Money ERP do mobilního zařízení (PDA) a následně z nich vytvoří dodací listy nebo faktury. Skladník vidí, kde na skladě je dané zboží uloženo a podle toho jej připraví na odeslání. Pomocí Mobile zboží vychystá do balíků a díky kontrole prostřednictvím snímače čárových kódů minimalizuje možnost záměny zboží.

Chameleoon, který umí expedovat

Máte připravené zboží pro zákazníka a chcete rychle vytisknout balíkový štítek pro kurýra? Pokud nepracujete s PDA zařízeními a čárovými kódy nebo s podnikáním teprve začínáte, doporučujeme vám volitelný modul Expedice Chameleoon.

Z Money ERP si aplikace Chameleoon přes API načte faktury připravené k expedici a přímo v aplikaci Chameleoon se již vytisknou expediční štítky. Zpět do Money ERP se k dané faktuře přenese sledované číslo a stav doručení zásilky. Všechno jde rychle a jednoduše.

Přehledná aplikace Chameleoon podporuje různé slovenské i české přepravce, takže podnikatelé jistě ocení redukci ručního přepisování adres do systému kurýra.

Chameleoon vám pomůže konkrétně s:

tiskem expedičních štítků,

hromadným nebo postupným vytvářením objednávek pro přepravu,

s kontrolou dokladů vůči vyskladněnému zboží,

s automatickým přidělováním kurýrů podle způsobu dopravy, jaký si zvolil zákazník.

iObchodník sbírá objednávky v terénu

iObchodník je praktickým a spolehlivým pomocníkem pro obchodní zástupce, kteří na obchodních schůzkách v terénu tráví více času než v samotné kanceláři. Díky optimalizaci pro mobilní zařízení jej mohou mít obchodní zástupci ve svém chytrém mobilu či tabletu. Přestože jsou mimo kancelář, všechny důležité informace včetně kontaktů, obchodních aktivit a skladových zásob mají stále po ruce.

Zároveň nemusí po setkání s klientem spěchat do kanceláře a ručně zapsané poznámky či objednávky přepisovat do ERP systému. Vše vyřídí přímo na schůzce. Údaje mezi aplikací iObchodník a informačním systémem Money ERP se synchronizují on-line, takže nadřízený má v reálném čase přehled, co jeho obchodní zástupci aktuálně vyřizují. Zatímco obchodní zástupce obchází své zákazníky v terénu, skladník na centrále již připravuje jeho objednávky k expedici.

iObchodník umožňuje přímo v terénu obchodním zástupcům:

vytvářet nové zákaznické účty,

v reálném čase zapisovat a číst údaje z Money ERP,

získat přehled o skladové dostupnosti produktů,

vystavovat objednávky,

sledovat úhrady faktur,

plánovat obchodní aktivity pomocí kalendáře.

5 tipů, jak zrychlit expedici zboží k zákazníkovi

Běhat po skladu s papírem a perem už dávno není trendy. V současnosti hýbou světem skladů a skladových systémů výrazy jako optimalizace a automatizace procesů. Právě automatizace rutinních procesů pomůže ve skladu:

snížit chybovost při přípravě objednávek,

urychlit expedici objednávek,

vyřídit větší množství objednávek za kratší dobu.

5 tipů pro rychlejší expedici:

Vyměňte poznámkové bloky a pera za přehledný ERP systém.

Propojte ERP systém se svým e-shopem.

Automatizujte a nechte informační systém, aby odvedl práci za vás.

Využívejte funkcionality pro skladové hospodářství naplno.

Používejte PDA zařízení s integrovaným snímačem čárových kódů.

Ideální řešení pro váš byznys

Informační systém Money ERP, který zákazníkům přináší společnost Solitea, je na trhu již 17 let. Funkce, které nabízí, oceňuje již více než 1300 spokojených zákazníků. Díky modulárnosti systému dokáže nalézt ideální řešení pro své podnikání každý podnikatel.