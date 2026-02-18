FACENTRY: Český přístupový systém bez čipů a klíčů. Stačí se ukázat

Vstup bez dotyku, karet nebo zpoždění
FACENTRY je moderní biometrický systém, který umožňuje rychlý a přesný vstup uživatele na základě analýzy obličejových rysů. K přístupu tak není potřeba žádná karta, mobil, ani klíč – uživatel pouze „přijde a ukáže se“.
„Rozpoznání obličeje a otevření dveří proběhne během zlomku vteřiny. Nezdržujete se hledáním karet ani nezvyšujete hygienická rizika dotykem,“ vysvětluje Jan Dunovský, vedoucí vývoje systému FACENTRY. „V praxi to znamená pohodlí pro uživatele a zároveň maximální kontrolu a dohled pro provozovatele.“
Systém lze spravovat přes intuitivní rozhraní a umožňuje nastavení přístupových práv podle času, rolí, zón, případně i návštěvních režimů.
Vlastní vývoj bez cizích cloudů
FACENTRY vznikl ve společnosti COM PLUS CZ a.s., která se více než 30 let věnuje zabezpečení a ICT řešením pro firmy, školy i státní správu. Systém je vyvíjen lokálně v České republice, bez využití zahraničních cloudů, což znamená vyšší kontrolu nad daty a snadnější přizpůsobení zákazníkům.
„Chtěli jsme nabídnout řešení, které nebude závislé na globálních platformách. FACENTRY je 100% pod naší kontrolou – od hardwaru až po software,“ říká Marcel Ouřada, generální ředitel COM PLUS CZ. „Zákazníkům tak můžeme garantovat bezpečnost a současně jim nabídnout přizpůsobení systému přesně na míru.“
Přístupový systém má dvě části – terminály a backend. Terminál s dotykovým displejem a NFC čtečkou je umístěn u vstupního bodu, provádí rozpoznání obličeje a ověření živosti. Zakódované charakteristické znaky obličeje odesílá na backend, který identifikuje osobu a rozhodne o udělení přístupu. Backend je koncipován jako ostrovní řešení a nevyžaduje připojení na internet. Umístěn může být v infrastruktuře zákazníka nebo COM PLUS CZ.
Přehledné řízení přístupů i snadná integrace
FACENTRY je navržen tak, aby se dal snadno integrovat s dalšími firemními systémy – ať už jde o docházkové systémy, ERP platformy nebo nástroje pro kontrolu vstupu. Tato flexibilita umožňuje jeho nasazení nejen v kancelářských budovách, ale také ve výrobních provozech, zdravotnictví, laboratořích, školách, skladech i čistých prostorách, kde je kladen důraz na přesnost a hygienu.
Řízení přístupů probíhá ve webové aplikaci, která umožňuje detailní správu objektu – například jeho rozdělení do zón (společné prostory, technické místnosti, vysoce zabezpečené části apod.). Uživatelé jsou kategorizováni podle úrovně oprávnění a lze jim nastavit časová omezení přístupu, jako je například přístup pouze během pracovní doby.
Celá aplikace i přístupový systém FACENTRY jsou navrženy v souladu se zásadami GDPR a aktivně podporují jejich dodržování.
FACENTRY umožňuje zvolit míru zabezpečení jednotlivých zón podle potřeby. U prostor s vyšší ochranou lze aktivovat dvoufaktorové ověření – kombinaci rozpoznání obličeje a přiložení karty. Naopak pro vstup do společných prostor lze snadno vytvořit jednorázový přístup pro návštěvy. Pomocí pluginu pro Microsoft Outlook lze ke konkrétní schůzce automaticky rozeslat QR kód, který návštěvníkovi umožní přístup od hlavního vstupu až po cílovou místnost – a to pouze v čase naplánovaného jednání.
FACENTRY zároveň snižuje náklady – jak na straně výroby a správy karet nebo klíčů, tak i při jejich ztrátě nebo výměně. Pokud uživatel ztratí oprávnění, lze přístup zablokovat okamžitě bez fyzického zásahu.
Nasazeno v praxi
FACENTRY už nyní běží v ostrém provozu, jak ukazuje také krátké video z reálného nasazení. Systém je využíván v několika typech prostředí – od průmyslových areálů přes administrativní budovy až po zdravotnická zařízení. Tato různorodost potvrzuje flexibilitu řešení i jeho schopnost přizpůsobit se rozdílným provozním požadavkům.
FACENTRY je tak nejen technologicky pokročilé řešení, ale i důkaz, že kvalitní bezpečnostní technologie může vznikat přímo v České republice.