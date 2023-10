Firmy mají čím dál víc v oblibě privátní cloud. Proč?

Některé větší i menší firmy se přesouvají z veřejného cloudu do privátního. Podle průzkumu agentury 451 Research to jen během roku 2021 udělalo 48 % z 600 dotázaných společností. Podobné chování si už dokonce vysloužilo svůj vlastní termín – repatriace cloudu.

Co firmám přináší veřejný a privátní cloud

Veřejné cloudové prostředí sdílené mezi vícero firem má spoustu výhod. Společnosti, které veřejný cloud využívají, chrání svá citlivá data, a přitom nemusejí nijak zásadně ani nákladně přepracovávat svou infrastrukturu nebo najímat interní IT specialisty.

Pro některé z českých firem je ale hlavní předností veřejného cloudu především flexibilita a okamžitá škálovatelnost – tedy možnost nechat si rychle navýšit nebo snížit dostupný výkon podle aktuálních potřeb.

Privátní cloud má oproti tomu výhodu v tom, že si ho firmy můžou přizpůsobit podle vlastních potřeb a samy si rozhodnout, co budou dělat se zbytkovým výkonem. A právě po tom některé z nich prahnou.

Firmy chtějí prostředí, ve kterém se nemusejí přizpůsobovat

Podle průzkumu společnosti DELL zvolilo repatriaci cloudu 96 % ze 139 dotázaných CIO především kvůli tomu, že je pro ně privátní cloud ekonomicky efektivnější a svobodnější.

Firmy tak chtějí využívat primárně prostředí, v němž se nemusejí přizpůsobovat jiným podmínkám a ve kterém si jsou svými vlastními pány. O výpočetní výkon se nemusejí s nikým dělit a mohou ho využít až do plné výše jen pro sebe. Na základě vlastních testů pak vědí, co všechno jejich cloud zvládne a jak velké zatížení si mohou dovolit.

Podobně ke cloudu přistupuje i česká společnost Lundegaard a.s., která svým klientům vytváří digitální řešení pro snazší chod firmy nebo správu agendy.

Firma Lundegaard a.s. si jako dodavatele cloudových služeb v roce 2021 zvolila Vodafone a od té doby využívá jeho privátní cloud různými způsoby. Zaprvé v něm testuje své nové aplikace a zadruhé na něm běží všechny aplikace a digitální služby, které používají její zákazníci.

Privátní cloud je jako hotel podle vašich představ

Libor Šnobl, CIO ve společnosti Lundegaard a.s., vidí jednu z největších výhod privátního cloudu v tom, že ho má firma plně pod svou kontrolou.

„Cloudové služby svým kolegům většinou vysvětluji tak, že počet jader funguje v podstatě jako počet místností v bytě a velikost paměti je jako velikost bytu v metrech čtverečních. Takže si můžete objednat garsonku nebo 4+kk a sem pak ubytovat různý počet lidí – v případě cloudu aplikací,“ vysvětluje.

„Problém veřejného cloudu však vidíme v tom, že se v něm snadno spletete a prostor, který potřebujete, buďto poddimenzujete, nebo naddimenzujete. A my jsme chtěli mít variabilitu. Od Vodafonu jsme tak dostali v podstatě malý hotel, ve kterém si můžeme každou noc zbourat příčky nebo postavit nové. Rychle a hlavně automatizovaně.“

Využívání privátního cloudu je pro Lundegaard a.s. výhodné. Sám Libor Šnobl zmiňuje, že vnímá Vodafone jako svého partnera, díky kterému je fungování Lundegaard a.s. stabilní a také méně nákladné.

„Máme mnohem méně výpadků než kdysi,“ doplňuje, „Vodafone je navíc velmi aktivní, a dokonce přichází s návrhy, co udělat efektivněji a z hlediska ceny výhodněji. Máme díky tomu v podstatě takový pocit bezpečí. Víme, že se na něj můžeme spolehnout.“

