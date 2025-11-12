Lupa.cz  »  Články  »  Firmy musí neustále zrychlovat. Proto přichází K2 nara

Firmy musí neustále zrychlovat. Proto přichází K2 nara

Jak ještě více zrychlit všechno, co děláme? Od procesů, přes logistiku, odvádění výroby až po popisky produktů na e-shopu, daňová přiznání nebo překlady? Právě rychlost se stala v době, kterou ještě umocňuje příchod nástrojů umělé inteligence, naprosto základním požadavkem majitelů a klíčových manažerů firem na podnikový systém, jež využívají.
Jedno je jisté. Měsíční nebo týdenní reporty přestávají v obrovské konkurenci stačit. Čím dál častěji je nahrazují data v reálném čase; nepřetržitě se vyhodnocuje kapacita strojů; operativně se plánují trasy skladníků; měří se aktuální počet zakázek i celková návratnost investic. Zároveň však neustále nové technologie nesmějí brzdit zaměstnance při jejich rutinní práci. Naopak, aby i oni stíhali všechna data včas zaznamenávat do systému, musejí mít stále flexibilnější a mobilnější nástroje, s nimiž dokážou pracovat intuitivně. Ideálně i v terénu, ať už se pohybují kdekoli ve firmě, ve skladu, v autě nebo na služební cestě v zahraničí.

„Znovu jsme investovali desítky tisíc hodin našich vývojářů do toho, abychom byli schopni přijít s výraznými vylepšeními celého systému. Zároveň jsme si tentokrát významně pomohli také nástroji umělé inteligence. Díky tomu mohla nejnovější verze systému K2, pojmenovaná K2 nara, v některých oblastech udělat opravdu skokové změny,“ vysvětluje Tomáš Szkandera, ředitel vývoje ze skupiny K2, jež s vývojem systému začala už v devadesátých letech a dnes jej využívá více než pět stovek úspěšných firem – zejména z oblasti výroby, velkoobchodu nebo e-commerce. 

Report OEE, vizualizace skladu i firemní chat

Velkou novinkou letošního roku je například report OEE – jenž dokáže vyhodnocovat celkovou efektivitu strojů a dodávat reálná a aktuální data z výroby manažerům prostřednictvím přehledného a intuitivního prostředí Power BI. Firmy zabývající se logistikou ocení řízený sklad, kdy K2 nara umožní vizualizovat celý sklad včetně překážek, uliček nebo průchodů. Systém tak dnes už dokáže automaticky navrhnout skladníkovi nejefektivnější cestu k naskladnění i vyskladnění. Stejně tak pracovníci mohou v jednom dokladu vychystat více požadavků najednou.

„Změnili jsme také platební terminál, který je dnes už spíše plnohodnotnou mobilní pokladnou, což pro změnu ocení firmy, které využívají rozvozů zboží, prodeje z auta nebo stánkového prodeje. Ty mohou nově naskenovat položku, platit kartou i tisknout účtenky. Účetní potěší jednoduchý výpočet daně z příjmu právnických osob, jež zároveň generuje XML soubor pro podání. E-shopy personalizace produktů přímo na e-shopu. Všechny pak rychlost a intuitivnost systému, jež je znovu o řád jinde, než byla v předchozích letech,“ doplňuje Tomáš Szkandera.

K2Autor: K2

I proto K2 v nejnovější verzi výrazně zjednodušila vyhledávání, které je nově možné i s pomocí synonym nebo našeptávače, spustila rychlý firemní chat nebo implementovala dotazníky či celý náborový proces přímo do systému. Tak, aby se žádné informace nemusely duplikovat a zároveň aby vše běželo v rámci systému.

„Tempo a konkurence na trhu je výrazně vyšší než kdy předtím. Nejen pro naše partnery, ale i pro nás samotné. Bezprostředně po uvedení nové verze vždy začínáme pracovat na dalších vylepšeních,“ uzavírá Tomáš Szkandera ze skupiny, jež v loňském roce zaznamenala další rekordní rok a překonala obrat 650 milionů korun. I díky tomu, že prostřednictvím svého řešení pomáhá firmy zrychlovat. Více informací o nové verzi systému najdete na https://www.k2.cz/nara.

K2Autor: K2

