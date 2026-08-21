TL;DR
- XTB se v roce 2026 řadí na první místo mezi online obchodníky s devizami a CFD pro české obchodníky
- Porovnáváme sedm platforem z hlediska cen, obchodovaných nástrojů a regulace
- Struktury provizí a minimální vklady se mezi jednotlivými brokery značně liší
- Při výběru brokera hrají významnou roli uživatelská přívětivost platformy a místní podpora
Tento průvodce podrobně rozebírá sedm nejlepších online brokerů pro obchodování s Forexem a CFD, které jsou v roce 2026 k dispozici českým investorům. XTB vyniká jako celkově nejlepší volba díky kombinaci obchodování bez provizí a širokého přístupu k CFD. Porovnáváme platformy, ceny, poplatky a funkce u sedmi brokerů, abychom ukázali, v čem každý z nich vyniká. Je určen českým obchodníkům, kteří zvažují platformy pro obchodování s devizami a CFD a chtějí si před vložením prostředků udělat jasný přehled o jednotlivých nabídkách. Výběr správné platformy ovlivní vaše náklady, kvalitu provedení obchodů a celkový zážitek z obchodování na dlouhá léta dopředu.
Jak jsme sestavili toto hodnocení
Náš tým otestoval 7 předních online obchodníků s devizami a CFD dostupných pro české investory a každou platformu vyhodnotil z hlediska regulačního postavení, struktury nákladů, šíře nabídky finančních nástrojů a uživatelské přívětivosti. Upřednostnili jsme brokery s uznávanými licencemi EU nebo špičkovými globálními licencemi, protože regulační dohled přímo ovlivňuje oddělení prostředků a ochranu před záporným zůstatkem pro české klienty. Ceny jsme posuzovali z hlediska spreadů, provizí a poplatků za nečinnost, zatímco šíři nabídky jsme hodnotili podle rozsahu finančních nástrojů, grafických nástrojů a rychlosti provedení.
- Soulad s předpisy: licence od orgánů s pasportem ČNB, jako jsou KNF, FCA, CySEC a BaFin
- Struktura nákladů: spready, provize, minimální vklady a poplatky za nečinnost
- Šíře nabídky finančních nástrojů: pokrytí měnových párů, indexů, komodit, kryptoměn a akciových CFD
- Použitelnost platformy: rychlost provedení, nástroje pro tvorbu grafů a mobilní přístup
- Místní relevance: podpora českého jazyka a dostupnost účtů v CZK
Srovnávací tabulka
Pro lepší pochopení toho, jak si tyto platformy stojí v porovnání, níže uvedená tabulka rozebírá minimální vklad, model provizí, přístup k finančním nástrojům a hlavní regulační orgány u všech sedmi brokerů.
|
Broker
|
Minimální vklad
|
Model provizí
|
Přístup k instrumentům
|
Hlavní regulátoři
|
XTB
|
Bez minimálního vkladu
|
0% provize za akcie/ETF do měsíčního obratu €100 000
|
Více než 12 500 instrumentů
|
KNF, FCA, CySEC, BaFin
|
Plus500
|
Přibližně €100
|
$0,006 za akcii (Invest), CFD založené na spreadech
|
Akcie, indexy, forex, komodity, kryptoměnové CFD
|
FCA, CySEC, ASIC, FSCA
|
Pepperstone
|
$0 až $10
|
Účet Razor od spreadu 0,0 + provize $3/lot
|
Více než 1 400 instrumentů
|
FCA, ASIC, CySEC, BaFin
|
Fusion Markets
|
$0
|
Provize $0 (Classic), $4,50/lot (ZERO)
|
Více než 90 forexových párů a také kovy, indexy, kryptoměny a akcie
|
ASIC, FSA Seychely
|
Capital.com
|
$20 ($50 při bankovním převodu)
|
Provize $0, poplatky založené na spreadech
|
Více než 140 forexových CFD párů a také akcie, indexy, komodity a kryptoměny
|
FCA, CySEC, ASIC
|
IC Markets
|
$200
|
Nízké poplatky za forex CFD, poplatky založené na spreadech
|
Více než 2 200 obchodovatelných trhů
|
CySEC, ASIC, FSAS
|
Interactive Brokers
|
$0
|
Až $0,0035 za akcii (min. $0,35)
|
Více než 150 trhů ve více než 30 zemích
|
SEC, FINRA, FCA, ASIC
1. XTB
XTB je přední broker s širokou škálou aktiv pro české obchodníky, známý především díky kombinaci obchodování s akciemi a ETF bez provizí s rozsáhlou nabídkou CFD na devizy, indexy, komodity a kryptoměny. Společnost byla založena v roce 2002, její sídlo se nachází ve Varšavě a v Praze má specializovanou pobočku. Broker působí pod dohledem předních regulačních orgánů, včetně KNF, FCA a BaFin. Společnost byla časopisem Invest Cuffs vyhlášena Brokerem roku 2025, což je ocenění odrážející její rozsah působení a reputaci v celém regionu. Vzhledem k této silné regulační podpoře a uznání je XTB již nyní považován za jednoho z nejlepších online brokerů pro obchodování s devizami a CFD pro české investory v roce 2026.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/xtb
Klíčové vlastnosti
- Vlastní obchodní platforma xStation 5 s doprovodnou mobilní aplikací
- Přístup k více než 12 500 obchodovatelným nástrojům
- Specializovaná zákaznická podpora v českém jazyce
- Ochrana vkladů investorů až do výše 20 100 €
- Dvoufaktorová autentizace pro zabezpečení účtu
- Bezplatný demo účet pro nácvik strategií
- Nástroje pro analýzu trhu a vzdělávací kurzy
Ceny
- 0 % provize z akcií a ETF až do měsíčního obratu 100 000 €
- 0,2 % provize (minimálně 10 €) z obratu akcií a ETF nad touto hranicí
- Náklady na obchodování s CFD jsou zahrnuty přímo ve spreadu
- Založení účtu zdarma, bez minimálního vkladu
- Poplatek za nečinnost ve výši 10 €/měsíc po 12 měsících bez transakce
Nejvhodnější pro české retailové investory, kteří hledají platformu v českém jazyce kombinující bezplatné investování do akcií a ETF s obchodováním s CFD na devizách, indexech, komoditách a kryptoměnách.
2. Plus500
Plus500 je broker CFD se sídlem v Londýně, založený v roce 2008 a kótovaný na Londýnské burze jako součást indexu FTSE 250. Poskytuje přístup k reálným akciím prostřednictvím služby Plus500 Invest spolu s CFD na indexy, devizy, komodity, kryptoměny, akcie, opce a ETF, a to prostřednictvím své vlastní platformy WebTrader. Broker podléhá regulaci ze strany FCA, CySEC, FSCA, FMA a ASIC a působí ve více než 50 zemích. Nenabízí ETF produkty a poskytuje relativně omezené množství analytických a vzdělávacích materiálů.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/plus500-official-page
Klíčové vlastnosti
- Vlastní platforma WebTrader
- Kótována na Londýnské burze jako součást indexu FTSE 250
- Vlastní společnost Cunningham Commodities LLC pro přístup k americkým futures
- Sponzoruje sportovní týmy, včetně Chicago Bulls a BSC Young Boys
Ceny
- Minimální vklad kolem 100 € (liší se podle trhu)
- 0,006 $ za akcii na Plus500 Invest
- 0,70 % poplatek za převod měny
- 10 $/měsíc poplatek po 3 měsících nečinnosti
Vhodné pro obchodníky s CFD, kteří hledají jednoduchou vlastní obchodní platformu bez provizí.
3. Pepperstone
Pepperstone je forexový a CFD broker se sídlem v Melbourne, založený v roce 2010 Owenem Kerrem a Joem Davenportem. Nabízí CFD, forex, měnové indexy, akcie, indexy, komodity, ETF, kryptoměnové CFD a spread betting u více než 1 400 finančních nástrojů, dostupných na platformách MT4, MT5, cTrader a TradingView. Broker podléhá regulaci ze strany FCA, ASIC, CySEC, BaFin a několika dalších orgánů. Poplatky za držení pozic přes noc jsou vyšší než u některých tvůrců trhu a společnost omezila podporu nástrojů, jako je Autochartist, a bezplatného VPS pro většinu retailových obchodníků.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pepperstone
Klíčové vlastnosti
- Více než 1 400 finančních nástrojů napříč několika platformami
- Dostupné na MT4, MT5, cTrader a TradingView
- Daňově výhodné spread betting prostřednictvím TradingView
- Podpora 24/5 s dobou odezvy pod 5 minut
Ceny
- Minimální vklad 0 až 10 USD
- Spready na účtu Razor od 0,0 s provizí za forex 3 USD/lot
- Rabatové slevy dostupné prostřednictvím programu Active Trader
- Poplatky za držení pozic přes noc na úrovni benchmarku plus 2,5 %
Nejvhodnější pro denní obchodníky a scalpery, kteří upřednostňují nízké spready a rychlé provedení před držením pozic přes noc nebo swingovým obchodováním.
4. Fusion Markets
Fusion Markets je forexový a CFD broker se sídlem v Melbourne, založený v roce 2017 Philem Hornerem. Nabízí CFD na forex, komodity, kryptoměny, indexy, kovy a akcie a podporuje více než 90 forexových párů na platformách MT4, MT5, cTrader a TradingView. Broker je regulován orgány ASIC, FSA Seychely a VFSC Vanuatu a podporuje jak fiatové, tak kryptoměnové platební metody. Nevlastní licenci FCA a obchodníkům mimo Austrálii chybí ochrana před záporným zůstatkem.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fusion-markets
Klíčové vlastnosti
- Mezi nejnižšími spready na trhu
- Dvě platformy pro kopírování obchodů: DupliTrade a Fusion+
- Podporuje jak fiatové, tak kryptoměnové platební metody
- Dostupné na MT4, MT5, cTrader a TradingView
Ceny
- Minimální vklad 0 $
- Provize 0 $ u účtů Classic
- 4,50 $ za lot (tam a zpět) u účtů ZERO
Vhodné pro obchodníky, kteří upřednostňují nízké spready a kopírování obchodů před širokým regulačním pokrytím.
5. Capital.com
Capital.com je CFD broker se sídlem v Limassolu, založený v roce 2016, který nabízí CFD na forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny. Poskytuje přístup k více než 140 devizovým CFD párům s ochranou před záporným zůstatkem a mobilními aplikacemi pro Android a iOS. Broker je regulován orgány FCA, CySEC, ASIC a dalšími a nepřijímá zákazníky z USA, Kanady ani Belgie. Podporováno je pouze obchodování s CFD, bez přístupu k fyzickým akciím.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/capital.com
Klíčové vlastnosti
- Více než 140 devizových CFD párů
- Ochrana před záporným zůstatkem
- Mobilní aplikace pro Android a iOS
- Průvodce obchodováním pro začátečníky i pokročilé obchodníky
Ceny
- Minimální vklad 20 $ (50 $ při bankovním převodu)
- Provize 0 $, náklady jsou zahrnuty ve spreadu
- Poplatek za nečinnost se uplatňuje po 1 roce nečinnosti účtu
Vhodné pro začátečníky až středně pokročilé obchodníky s CFD, kteří požadují nízký minimální vklad a široký přístup k trhu s různými aktivy.
6. IC Markets
IC Markets je forexový a CFD broker se sídlem v Sydney, založený v roce 2007. Nabízí CFD na forex, komodity, kryptoměny, indexy, kovy a akcie na více než 2 200 obchodovatelných trzích, včetně 61 měnových párů, s rychlostí provedení kolem 35 milisekund. Broker je regulován orgány CySEC, ASIC a dalšími orgány v několika jurisdikcích a ve vybraných jurisdikcích nabízí pákový efekt až 1:1000. Získal ocenění TradingView Social Champion 2025.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/icmarkets
Klíčové vlastnosti
- Více než 2 200 obchodovatelných trhů s 61 měnovými páry
- Pákový efekt až 1:1000 ve vybraných jurisdikcích
- Rychlost provedení kolem 35 milisekund
- Vítěz ocenění TradingView Social Champion 2025
Ceny
- Minimální vklad 200 $
- Nízké poplatky za forexové CFD
- Bezplatné vklady a výběry
Nejvhodnější pro denní obchodníky a scalpery, kteří požadují vysokou rychlost provedení a cenotvorbu ve stylu ECN.
7. Interactive Brokers
Interactive Brokers je broker se sídlem v Greenwichi ve státě Connecticut, který v roce 1978 založil Thomas Peterffy. Nabízí akcie, ETF, opce, futures, devizy, dluhopisy, fondy a CFD mimo území USA, s přístupem k více než 150 trhům ve více než 30 zemích, včetně Pražské burzy. Broker podléhá regulaci ze strany SEC, FINRA, FCA, ASIC a dalších orgánů a časopis Barron's jej po dobu pěti po sobě jdoucích let až do roku 2022 hodnotil jako nejlepšího online brokera. Proces otevření účtu je sice plně online, ale komplikovaný a zdlouhavý, a pro začínající uživatele může být orientace na webových stránkách obtížná.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/interactive-brokers
Klíčové vlastnosti
- IBKR Trader Workstation, desktopová verze, mobilní aplikace a GlobalTrader
- Zlomkové akcie již od 1 $
- Režim simulovaného obchodování s 10 000 $
- Přístup k více než 150 trhům ve více než 30 zemích, včetně Pražské burzy cenných papírů
Ceny
- Stupňovitý tarif až do výše 0,0035 $ za americkou akcii (minimálně 0,35 $, maximálně 1 % hodnoty obchodu)
- Žádný minimální vklad
- Úroky z neinvestovaných peněžních prostředků nad stanovenými prahy
Nejvhodnější pro zkušené nebo profesionální investory, kteří chtějí co nejširší přístup na globální trhy při nejnižších nákladech na obchod.
Závěr a klíčové body
Pro české obchodníky, kteří porovnávají webové platformy pro forex a CFD, vyniká XTB jako celkově nejvýhodnější volba díky svému modelu obchodování s akciemi a ETF bez provizí v kombinaci s širokým přístupem k CFD na forexu, indexech, komoditách a kryptoměnách. Jeho specializovaná podpora v českém jazyce, regulace špičkovými orgány a ocenění jako Broker roku 2025 posilují jeho pozici jako přední volby pro nové i zkušené obchodníky v této kategorii. Ať už je prioritou nákladově efektivní investování nebo expozice vůči CFD napříč různými aktivy, XTB nabízí nejkomplexnější balíček pro české obchodníky s devizami a CFD v roce 2026. Žádná jiná platforma v tomto srovnání se nemůže vyrovnat této kombinaci cen, podpory a šíře produktové nabídky pro tento trh.
Klíčové body
- XTB nabízí 0 % provizi na akcie a ETF až do měsíčního obratu 100 000 €
- Specializovaná podpora v českém jazyce odlišuje XTB od ostatních pro místní obchodníky
- Regulována špičkovými orgány, včetně KNF, FCA a BaFin
- Vyhlášena Brokerem roku 2025 společností Invest Cuffs
Další kroky
Výběr online obchodní platformy pro forex a CFD obvykle začíná ověřením regulačního statusu, poté následuje demo fáze a nakonec zřízení živého účtu. Český obchodník by si měl nejprve ověřit licenci poskytovatele, a právě zde se stává relevantním dohled nad XTB ze strany KNF, FCA a BaFin. Následuje praktické testování pomocí bezplatného demo účtu na platformě xStation 5 společnosti XTB, kde lze před vložením finančních prostředků vyhodnotit grafy a provádění obchodů. Následuje registrace, včetně vyplnění digitálního dotazníku podle směrnice MiFID II a ověření totožnosti pomocí občanského průkazu a dokladu o adrese. Po schválení si obchodník nastaví základní měnu účtu a vloží na něj prostředky, přičemž může využít výhody toho, že XTB nevyžaduje minimální vklad. Posledním krokem je nastavení pracovního prostředí, včetně sledovaných položek a výchozích nastavení rizika, před zadáním první objednávky.
Často kladené otázky
Jaký je nejlepší webový obchodník s devizami a CFD pro české obchodníky v roce 2026?
XTB se řadí mezi nejlepší volby, protože kombinuje obchodování s akciemi a ETF bez provizí s širokým přístupem k CFD a specializovanou podporou v českém jazyce.
Jak se liší webové obchodní platformy od desktopového obchodního softwaru?
Webové platformy běží přímo v prohlížeči a nevyžadují žádnou instalaci, zatímco desktopový software často podporuje pokročilejší nástroje pro automatizované obchodování. Rychlost provedení na moderních webových platformách je obvykle srovnatelná s desktopovými aplikacemi.
Jaké limity pákového efektu platí pro obchodování s CFD v České republice?
Pákový efekt pro retailové obchodníky je omezen pravidly ESMA a pohybuje se od 1:30 u hlavních měnových párů až po 1:2 u CFD na kryptoměny. Tyto limity platí jednotně pro všechny regulované makléře v EU, kteří obsluhují české klienty.
Jaké dokumenty jsou potřebné k otevření živého obchodního účtu v České republice?
Obchodníci musí vyplnit dotazník k posouzení rizik podle směrnice MiFID II a předložit doklady k ověření totožnosti, obvykle občanský průkaz a doklad o adrese. Měna účtu se nastavuje před prvním vkladem.