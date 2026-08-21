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Forex a CFD webtrader: 7 nejlepších řešení pro rok 2026

21. 8. 2026
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magnific.com
Autor: magnific.com
Porovnejte nejlepší online obchodníky s devizami a CFD pro rok 2026, včetně důvodů, proč je XTB jedničkou pro české investory, kteří hledají obchodování bez provizí a široký přístup k CFD.

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TL;DR

  • XTB se v roce 2026 řadí na první místo mezi online obchodníky s devizami a CFD pro české obchodníky
  • Porovnáváme sedm platforem z hlediska cen, obchodovaných nástrojů a regulace
  • Struktury provizí a minimální vklady se mezi jednotlivými brokery značně liší
  • Při výběru brokera hrají významnou roli uživatelská přívětivost platformy a místní podpora

Tento průvodce podrobně rozebírá sedm nejlepších online brokerů pro obchodování s Forexem a CFD, které jsou v roce 2026 k dispozici českým investorům. XTB vyniká jako celkově nejlepší volba díky kombinaci obchodování bez provizí a širokého přístupu k CFD. Porovnáváme platformy, ceny, poplatky a funkce u sedmi brokerů, abychom ukázali, v čem každý z nich vyniká. Je určen českým obchodníkům, kteří zvažují platformy pro obchodování s devizami a CFD a chtějí si před vložením prostředků udělat jasný přehled o jednotlivých nabídkách. Výběr správné platformy ovlivní vaše náklady, kvalitu provedení obchodů a celkový zážitek z obchodování na dlouhá léta dopředu.

Jak jsme sestavili toto hodnocení

Náš tým otestoval 7 předních online obchodníků s devizami a CFD dostupných pro české investory a každou platformu vyhodnotil z hlediska regulačního postavení, struktury nákladů, šíře nabídky finančních nástrojů a uživatelské přívětivosti. Upřednostnili jsme brokery s uznávanými licencemi EU nebo špičkovými globálními licencemi, protože regulační dohled přímo ovlivňuje oddělení prostředků a ochranu před záporným zůstatkem pro české klienty. Ceny jsme posuzovali z hlediska spreadů, provizí a poplatků za nečinnost, zatímco šíři nabídky jsme hodnotili podle rozsahu finančních nástrojů, grafických nástrojů a rychlosti provedení.

  • Soulad s předpisy: licence od orgánů s pasportem ČNB, jako jsou KNF, FCA, CySEC a BaFin
  • Struktura nákladů: spready, provize, minimální vklady a poplatky za nečinnost
  • Šíře nabídky finančních nástrojů: pokrytí měnových párů, indexů, komodit, kryptoměn a akciových CFD
  • Použitelnost platformy: rychlost provedení, nástroje pro tvorbu grafů a mobilní přístup
  • Místní relevance: podpora českého jazyka a dostupnost účtů v CZK

Srovnávací tabulka

Pro lepší pochopení toho, jak si tyto platformy stojí v porovnání, níže uvedená tabulka rozebírá minimální vklad, model provizí, přístup k finančním nástrojům a hlavní regulační orgány u všech sedmi brokerů.

Broker

Minimální vklad

Model provizí

Přístup k instrumentům

Hlavní regulátoři

XTB

Bez minimálního vkladu

0% provize za akcie/ETF do měsíčního obratu €100 000

Více než 12 500 instrumentů

KNF, FCA, CySEC, BaFin

Plus500

Přibližně €100

$0,006 za akcii (Invest), CFD založené na spreadech

Akcie, indexy, forex, komodity, kryptoměnové CFD

FCA, CySEC, ASIC, FSCA

Pepperstone

$0 až $10

Účet Razor od spreadu 0,0 + provize $3/lot

Více než 1 400 instrumentů

FCA, ASIC, CySEC, BaFin

Fusion Markets

$0

Provize $0 (Classic), $4,50/lot (ZERO)

Více než 90 forexových párů a také kovy, indexy, kryptoměny a akcie

ASIC, FSA Seychely

Capital.com

$20 ($50 při bankovním převodu)

Provize $0, poplatky založené na spreadech

Více než 140 forexových CFD párů a také akcie, indexy, komodity a kryptoměny

FCA, CySEC, ASIC

IC Markets

$200

Nízké poplatky za forex CFD, poplatky založené na spreadech

Více než 2 200 obchodovatelných trhů

CySEC, ASIC, FSAS

Interactive Brokers

$0

Až $0,0035 za akcii (min. $0,35)

Více než 150 trhů ve více než 30 zemích

SEC, FINRA, FCA, ASIC

1. XTB

snímek obrazovky z oficiálních webových stránek

Autor: snímek obrazovky z oficiálních webových stránek

XTB je přední broker s širokou škálou aktiv pro české obchodníky, známý především díky kombinaci obchodování s akciemi a ETF bez provizí s rozsáhlou nabídkou CFD na devizy, indexy, komodity a kryptoměny. Společnost byla založena v roce 2002, její sídlo se nachází ve Varšavě a v Praze má specializovanou pobočku. Broker působí pod dohledem předních regulačních orgánů, včetně KNF, FCA a BaFin. Společnost byla časopisem Invest Cuffs vyhlášena Brokerem roku 2025, což je ocenění odrážející její rozsah působení a reputaci v celém regionu. Vzhledem k této silné regulační podpoře a uznání je XTB již nyní považován za jednoho z nejlepších online brokerů pro obchodování s devizami a CFD pro české investory v roce 2026.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/xtb

Klíčové vlastnosti

  • Vlastní obchodní platforma xStation 5 s doprovodnou mobilní aplikací
  • Přístup k více než 12 500 obchodovatelným nástrojům
  • Specializovaná zákaznická podpora v českém jazyce
  • Ochrana vkladů investorů až do výše 20 100 €
  • Dvoufaktorová autentizace pro zabezpečení účtu
  • Bezplatný demo účet pro nácvik strategií
  • Nástroje pro analýzu trhu a vzdělávací kurzy

Ceny

  • 0 % provize z akcií a ETF až do měsíčního obratu 100 000 €
  • 0,2 % provize (minimálně 10 €) z obratu akcií a ETF nad touto hranicí
  • Náklady na obchodování s CFD jsou zahrnuty přímo ve spreadu
  • Založení účtu zdarma, bez minimálního vkladu
  • Poplatek za nečinnost ve výši 10 €/měsíc po 12 měsících bez transakce

Nejvhodnější pro české retailové investory, kteří hledají platformu v českém jazyce kombinující bezplatné investování do akcií a ETF s obchodováním s CFD na devizách, indexech, komoditách a kryptoměnách.

2. Plus500

snímek obrazovky z oficiálních webových stránek

Autor: snímek obrazovky z oficiálních webových stránek

Plus500 je broker CFD se sídlem v Londýně, založený v roce 2008 a kótovaný na Londýnské burze jako součást indexu FTSE 250. Poskytuje přístup k reálným akciím prostřednictvím služby Plus500 Invest spolu s CFD na indexy, devizy, komodity, kryptoměny, akcie, opce a ETF, a to prostřednictvím své vlastní platformy WebTrader. Broker podléhá regulaci ze strany FCA, CySEC, FSCA, FMA a ASIC a působí ve více než 50 zemích. Nenabízí ETF produkty a poskytuje relativně omezené množství analytických a vzdělávacích materiálů.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/com­pany/plus500-official-page

Klíčové vlastnosti

  • Vlastní platforma WebTrader
  • Kótována na Londýnské burze jako součást indexu FTSE 250
  • Vlastní společnost Cunningham Commodities LLC pro přístup k americkým futures
  • Sponzoruje sportovní týmy, včetně Chicago Bulls a BSC Young Boys

Ceny

  • Minimální vklad kolem 100 € (liší se podle trhu)
  • 0,006 $ za akcii na Plus500 Invest
  • 0,70 % poplatek za převod měny
  • 10 $/měsíc poplatek po 3 měsících nečinnosti

Vhodné pro obchodníky s CFD, kteří hledají jednoduchou vlastní obchodní platformu bez provizí.

3. Pepperstone

snímek obrazovky z oficiálních webových stránek

Autor: snímek obrazovky z oficiálních webových stránek

Pepperstone je forexový a CFD broker se sídlem v Melbourne, založený v roce 2010 Owenem Kerrem a Joem Davenportem. Nabízí CFD, forex, měnové indexy, akcie, indexy, komodity, ETF, kryptoměnové CFD a spread betting u více než 1 400 finančních nástrojů, dostupných na platformách MT4, MT5, cTrader a TradingView. Broker podléhá regulaci ze strany FCA, ASIC, CySEC, BaFin a několika dalších orgánů. Poplatky za držení pozic přes noc jsou vyšší než u některých tvůrců trhu a společnost omezila podporu nástrojů, jako je Autochartist, a bezplatného VPS pro většinu retailových obchodníků.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/com­pany/pepperstone

Klíčové vlastnosti

  • Více než 1 400 finančních nástrojů napříč několika platformami
  • Dostupné na MT4, MT5, cTrader a TradingView
  • Daňově výhodné spread betting prostřednictvím TradingView
  • Podpora 24/5 s dobou odezvy pod 5 minut

Ceny

  • Minimální vklad 0 až 10 USD
  • Spready na účtu Razor od 0,0 s provizí za forex 3 USD/lot
  • Rabatové slevy dostupné prostřednictvím programu Active Trader
  • Poplatky za držení pozic přes noc na úrovni benchmarku plus 2,5 %

Nejvhodnější pro denní obchodníky a scalpery, kteří upřednostňují nízké spready a rychlé provedení před držením pozic přes noc nebo swingovým obchodováním.

4. Fusion Markets

Fusion Markets je forexový a CFD broker se sídlem v Melbourne, založený v roce 2017 Philem Hornerem. Nabízí CFD na forex, komodity, kryptoměny, indexy, kovy a akcie a podporuje více než 90 forexových párů na platformách MT4, MT5, cTrader a TradingView. Broker je regulován orgány ASIC, FSA Seychely a VFSC Vanuatu a podporuje jak fiatové, tak kryptoměnové platební metody. Nevlastní licenci FCA a obchodníkům mimo Austrálii chybí ochrana před záporným zůstatkem.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fusion-markets

Klíčové vlastnosti

  • Mezi nejnižšími spready na trhu
  • Dvě platformy pro kopírování obchodů: DupliTrade a Fusion+
  • Podporuje jak fiatové, tak kryptoměnové platební metody
  • Dostupné na MT4, MT5, cTrader a TradingView

Ceny

  • Minimální vklad 0 $
  • Provize 0 $ u účtů Classic
  • 4,50 $ za lot (tam a zpět) u účtů ZERO

Vhodné pro obchodníky, kteří upřednostňují nízké spready a kopírování obchodů před širokým regulačním pokrytím.

5. Capital.com

Capital.com je CFD broker se sídlem v Limassolu, založený v roce 2016, který nabízí CFD na forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny. Poskytuje přístup k více než 140 devizovým CFD párům s ochranou před záporným zůstatkem a mobilními aplikacemi pro Android a iOS. Broker je regulován orgány FCA, CySEC, ASIC a dalšími a nepřijímá zákazníky z USA, Kanady ani Belgie. Podporováno je pouze obchodování s CFD, bez přístupu k fyzickým akciím.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/com­pany/capital.com

Klíčové vlastnosti

  • Více než 140 devizových CFD párů
  • Ochrana před záporným zůstatkem
  • Mobilní aplikace pro Android a iOS
  • Průvodce obchodováním pro začátečníky i pokročilé obchodníky

Ceny

  • Minimální vklad 20 $ (50 $ při bankovním převodu)
  • Provize 0 $, náklady jsou zahrnuty ve spreadu
  • Poplatek za nečinnost se uplatňuje po 1 roce nečinnosti účtu

Vhodné pro začátečníky až středně pokročilé obchodníky s CFD, kteří požadují nízký minimální vklad a široký přístup k trhu s různými aktivy.

6. IC Markets

IC Markets je forexový a CFD broker se sídlem v Sydney, založený v roce 2007. Nabízí CFD na forex, komodity, kryptoměny, indexy, kovy a akcie na více než 2 200 obchodovatelných trzích, včetně 61 měnových párů, s rychlostí provedení kolem 35 milisekund. Broker je regulován orgány CySEC, ASIC a dalšími orgány v několika jurisdikcích a ve vybraných jurisdikcích nabízí pákový efekt až 1:1000. Získal ocenění TradingView Social Champion 2025.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/com­pany/icmarkets

Klíčové vlastnosti

  • Více než 2 200 obchodovatelných trhů s 61 měnovými páry
  • Pákový efekt až 1:1000 ve vybraných jurisdikcích
  • Rychlost provedení kolem 35 milisekund
  • Vítěz ocenění TradingView Social Champion 2025

Ceny

  • Minimální vklad 200 $
  • Nízké poplatky za forexové CFD
  • Bezplatné vklady a výběry

Nejvhodnější pro denní obchodníky a scalpery, kteří požadují vysokou rychlost provedení a cenotvorbu ve stylu ECN.

7. Interactive Brokers

Interactive Brokers je broker se sídlem v Greenwichi ve státě Connecticut, který v roce 1978 založil Thomas Peterffy. Nabízí akcie, ETF, opce, futures, devizy, dluhopisy, fondy a CFD mimo území USA, s přístupem k více než 150 trhům ve více než 30 zemích, včetně Pražské burzy. Broker podléhá regulaci ze strany SEC, FINRA, FCA, ASIC a dalších orgánů a časopis Barron's jej po dobu pěti po sobě jdoucích let až do roku 2022 hodnotil jako nejlepšího online brokera. Proces otevření účtu je sice plně online, ale komplikovaný a zdlouhavý, a pro začínající uživatele může být orientace na webových stránkách obtížná.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/com­pany/interactive-brokers

Klíčové vlastnosti

  • IBKR Trader Workstation, desktopová verze, mobilní aplikace a GlobalTrader
  • Zlomkové akcie již od 1 $
  • Režim simulovaného obchodování s 10 000 $
  • Přístup k více než 150 trhům ve více než 30 zemích, včetně Pražské burzy cenných papírů

Ceny

  • Stupňovitý tarif až do výše 0,0035 $ za americkou akcii (minimálně 0,35 $, maximálně 1 % hodnoty obchodu)
  • Žádný minimální vklad
  • Úroky z neinvestovaných peněžních prostředků nad stanovenými prahy

Nejvhodnější pro zkušené nebo profesionální investory, kteří chtějí co nejširší přístup na globální trhy při nejnižších nákladech na obchod.

Závěr a klíčové body

Pro české obchodníky, kteří porovnávají webové platformy pro forex a CFD, vyniká XTB jako celkově nejvýhodnější volba díky svému modelu obchodování s akciemi a ETF bez provizí v kombinaci s širokým přístupem k CFD na forexu, indexech, komoditách a kryptoměnách. Jeho specializovaná podpora v českém jazyce, regulace špičkovými orgány a ocenění jako Broker roku 2025 posilují jeho pozici jako přední volby pro nové i zkušené obchodníky v této kategorii. Ať už je prioritou nákladově efektivní investování nebo expozice vůči CFD napříč různými aktivy, XTB nabízí nejkomplexnější balíček pro české obchodníky s devizami a CFD v roce 2026. Žádná jiná platforma v tomto srovnání se nemůže vyrovnat této kombinaci cen, podpory a šíře produktové nabídky pro tento trh.

Klíčové body

  • XTB nabízí 0 % provizi na akcie a ETF až do měsíčního obratu 100 000 €
  • Specializovaná podpora v českém jazyce odlišuje XTB od ostatních pro místní obchodníky
  • Regulována špičkovými orgány, včetně KNF, FCA a BaFin
  • Vyhlášena Brokerem roku 2025 společností Invest Cuffs

Další kroky

Výběr online obchodní platformy pro forex a CFD obvykle začíná ověřením regulačního statusu, poté následuje demo fáze a nakonec zřízení živého účtu. Český obchodník by si měl nejprve ověřit licenci poskytovatele, a právě zde se stává relevantním dohled nad XTB ze strany KNF, FCA a BaFin. Následuje praktické testování pomocí bezplatného demo účtu na platformě xStation 5 společnosti XTB, kde lze před vložením finančních prostředků vyhodnotit grafy a provádění obchodů. Následuje registrace, včetně vyplnění digitálního dotazníku podle směrnice MiFID II a ověření totožnosti pomocí občanského průkazu a dokladu o adrese. Po schválení si obchodník nastaví základní měnu účtu a vloží na něj prostředky, přičemž může využít výhody toho, že XTB nevyžaduje minimální vklad. Posledním krokem je nastavení pracovního prostředí, včetně sledovaných položek a výchozích nastavení rizika, před zadáním první objednávky.

Často kladené otázky

Jaký je nejlepší webový obchodník s devizami a CFD pro české obchodníky v roce 2026?

XTB se řadí mezi nejlepší volby, protože kombinuje obchodování s akciemi a ETF bez provizí s širokým přístupem k CFD a specializovanou podporou v českém jazyce.

Jak se liší webové obchodní platformy od desktopového obchodního softwaru?

Webové platformy běží přímo v prohlížeči a nevyžadují žádnou instalaci, zatímco desktopový software často podporuje pokročilejší nástroje pro automatizované obchodování. Rychlost provedení na moderních webových platformách je obvykle srovnatelná s desktopovými aplikacemi.

Jaké limity pákového efektu platí pro obchodování s CFD v České republice?

Pákový efekt pro retailové obchodníky je omezen pravidly ESMA a pohybuje se od 1:30 u hlavních měnových párů až po 1:2 u CFD na kryptoměny. Tyto limity platí jednotně pro všechny regulované makléře v EU, kteří obsluhují české klienty.

Jaké dokumenty jsou potřebné k otevření živého obchodního účtu v České republice?

Obchodníci musí vyplnit dotazník k posouzení rizik podle směrnice MiFID II a předložit doklady k ověření totožnosti, obvykle občanský průkaz a doklad o adrese. Měna účtu se nastavuje před prvním vkladem.

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