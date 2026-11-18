Co se změnilo
Cloudové služby FORPSI mají nový domov. Značka FORPSI Cloud, pod kterou jsme dosud nabízeli cloudové servery, databáze a zálohování dat na samostatném webu forpsicloud.cz, se 4. listopadu 2026 spojila se značkou FORPSI. Domény, webhosting, VPS Hosting i cloudové služby teď najdete na jednom webu www.forpsi.com.
Za změnou stojí jednoduchá myšlenka: FORPSI: Od domény po cloud. Proto teď FORPSI vystupuje pod označením FORPSI: Cloud Hosting Provider. Kdo si k doméně a webhostingu objednává cloudový server nebo zálohu dat, už nemusí přecházet mezi dvěma weby.
Služby zůstávají, mění se jen web
Nejdůležitější zpráva pro zákazníky je, že jejich služby fungují dál. Zmizela pouze samostatná značka FORPSI Cloud a její web. Cloudové služby, které FORPSI poskytuje už od roku 2013, pokračují pod jednou značkou FORPSI.
Pokud jste dosud využívali služby z webu forpsicloud.cz, běží vám dál beze změny a dál je spravujete v Control Panelu. Stará adresa forpsicloud.cz vás automaticky přesměruje na nový web www.forpsi.com.
Pokud jste zákazníkem FORPSI, pro vás se nemění nic. Na webu jen nově najdete i celou nabídku cloudových služeb.
Co všechno teď na jednom webu najdete
Nová podoba webu FORPSI pokrývá celou cestu od první domény až po firemní cloud. Na jednom místě si zaregistrujete doménu z nabídky více než 300 koncovek a objednáte webhosting pro web nebo internetový obchod. Pro náročnější projekty je tu služba VPS Hosting, tedy virtuální server (VPS).
Firmy a vývojáři najdou na stejném webu i kompletní nabídku cloudových služeb. Se službou Cloud Server škálujete výkon cloudových serverů podle aktuální zátěže. Služba DBaaS (databáze jako služba) přináší spravované databáze a do úložiště Cloud Object Storage uložíte velké objemy dat. O zálohování serverů a firemních dat se postarají služby Cloud Backup a Backup for Microsoft 365. Přehled všech cloudových služeb najdete na www.forpsi.com.
A pokud cloud nedává smysl, FORPSI pomůže i s fyzickou infrastrukturou: s dedikovanými servery, se službou Managed Server nebo se službou Server housing.
Jeden web, jedna podpora
Sjednocení přináší zákazníkům hlavně pohodlí. Domény, webhosting a další služby spravujete v zákaznické administraci, cloudové služby v Control Panelu. S dotazy ke všem službám se obracíte na jednu zákaznickou podporu 24/7. Ozvat se můžete telefonicky, přes ticket nebo live chat na support.forpsi.com.
A přihlášení? Do zákaznické administrace FORPSI se můžete přihlásit i přes MojeID. Jedna identita vám tak otevře nejen zákaznickou administraci FORPSI, ale i tisíce dalších služeb na internetu.
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MojeID je bezplatná služba umožňující snadné ověření totožnosti uživatelů na internetu, podobně jako třeba občanský průkaz v offline světě. Uživatelé MojeID tak mohou používat jednotné identifikační údaje pro přihlašování k různým webovým službám. Není potřeba pokaždé zakládat nový účet a procházet opakovaně zdlouhavým procesem registrace.
MojeID v současnosti podporuje několik tisíc služeb od velkých e-shopů přes knihovny až po služby veřejné správy. Kde všude může konkrétní uživatel využít svůj účet, závisí na míře zabezpečení účtu – pouze heslem, mobilní aplikací MojeID Klíč nebo systémovým či hardwarovým bezpečnostním klíčem. Díky návodům na www.mojeid.cz není zabezpečení nic složitého.
Heslo stačí právě pro přihlášení třeba do knihoven a e-shopů. Aby bylo možné přistupovat ke službám veřejné správy, je už nutné účet zabezpečit aplikací MojeID Klíč nebo jiným bezpečnostním klíčem, ověřit totožnost a přístup aktivovat. Potom mají uživatelé kdykoliv k dispozici bodové hodnocení řidiče, osobní list důchodového pojištění, výpis z Rejstříku trestů, eRecepty a mnoho dalších služeb. Třeba založení datové schránky se stává otázkou pár minut.
MojeID je tak bezpečné, že od státu získalo úroveň záruky „vysoká“. Plnohodnotně tak nahradí eObčanku a je možné se s ním přihlašovat i k těm nejlépe zabezpečeným službám.
MojeID provozuje CZ.NIC, správce domény .cz, s cílem zvyšovat bezpečnost a uživatelský komfort v online prostředí. Držitelům více doménových jmen přináší MojeID také výhodu v podobě možnosti spravovat všechny domény z jednoho místa – Doménového prohlížeče (www.domenovyprohlizec.cz).