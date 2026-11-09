FORPSI tlačí ceny VPS Hostingu na minimum

Když webu, e-shopu nebo aplikaci přestává stačit sdílený webhosting, přichází na řadu virtuální server. Právě teď je ideální chvíle to vyzkoušet. Český poskytovatel FORPSI spouští akci Sleva až 52 % na VPS Hosting, která platí do 12. 1. 2027 nebo do vyčerpání kapacit infrastruktury. Nově aktivovaný VPS server s Linuxem nebo Windows tak získáte na první tři měsíce za výrazně nižší cenu.
Vlastní server bez starostí o hardware
VPS Hosting od FORPSI je virtuální privátní server s výkonem podle zvolené varianty. Máte plný přístup k systému, takže si nainstalujete vlastní software, nastavíte databáze, poštovní server nebo vývojové prostředí přesně podle potřeby. O fyzický hardware, napájení a konektivitu se přitom stará FORPSI ve svém vlastním jihočeském datacentru.
VPS server ocení firmy, které provozují náročnější web nebo e-shop, vývojáři testující aplikace i správci, kteří potřebují oddělené prostředí pro interní nástroje. Na výběr je operační systém Linux pro klasické webové a open source projekty, nebo Windows Server pro aplikace postavené na technologiích Microsoftu. Výkon serveru můžete s růstem projektu navýšit přechodem na vyšší variantu.
K čemu se VPS server hodí v praxi
Virtuální server není jen pro velké firmy. Vyplatí se ve chvíli, kdy potřebujete víc výkonu nebo svobody, než nabízí sdílený webhosting. Několik konkrétních příkladů:
- E-shop, kterému přestává stačit webhosting. Obchod na WooCommerce nebo PrestaShopu s tisíci produktů a filtry klade vysoké nároky na databázi. Na vlastním VPS si ji nastavíte přesně podle provozu.
- Vývojové a testovací prostředí. Vývojáři si na Linuxu spustí Docker kontejnery, kopii produkčního webu pro testování nových verzí nebo GitLab Runner pro automatické nasazování kódu.
- Aplikace pro Windows. Weby a webové aplikace postavené na ASP.NET a serveru IIS nebo služby, které automaticky přenášejí objednávky z e-shopu do účetního programu pro Windows.
- Vlastní VPN. S WireGuardem nebo OpenVPN si malá firma vytvoří šifrovaný přístup do interních systémů pro kolegy na home office.
- Vlastní cloudové úložiště. Nextcloud nabízí sdílení souborů, kalendáře a kontaktů a data přitom zůstávají pod vaší kontrolou.
- Automatizace a monitoring. Monitorovací nástroj Uptime Kuma běží nonstop a hlídá dostupnost webů, automatizační skripty zase propojují firemní aplikace bez ručního zásahu.
- Herní server. Minecraft nebo jiný herní server pro partu kamarádů, herní klan nebo školní kroužek.
Modelový příklad: e-shop před Vánoci
Představte si menší e-shop s výběrovou kávou postavený na WordPressu a WooCommerce. Většinu roku mu sdílený webhosting stačí, jenže v listopadu přichází Black Friday a po něm předvánoční nákupy. Návštěvnost se několikanásobně zvýší, stránky se zpomalují a košík se načítá pomalu. Každé zaváhání přitom může znamenat nákup, který odejde ke konkurenci.
Provozovatel se proto koncem října rozhodne přejít na linuxový VPS server. Postup může vypadat takto:
- Výběr varianty. Na začátek zvolí jednu ze středních linuxových variant, aby měl rezervu pro sezónní špičky. Když e-shop poroste, přejde na vyšší variantu.
- Příprava serveru. Nainstaluje webový server Nginx, PHP a databázi MariaDB, přidá cache Redis pro rychlejší načítání stránek a bezplatný certifikát Let’s Encrypt pro HTTPS.
- Přesun e-shopu. Zkopíruje soubory a databázi, vše otestuje na dočasné adrese a teprve potom přesměruje doménu. Zákazníci si přesunu ani nevšimnou.
- Zálohy a dohled. Správu serveru má ve vlastních rukou, takže si sám nastaví pravidelné zálohy databáze do externího úložiště a monitoring, například zmíněný Uptime Kuma, který ho upozorní, kdyby web přestal odpovídat.
Oproti sdílenému webhostingu má e-shop na VPS serveru k dispozici výkon zvolené varianty a server nastavený přesně pro svůj provoz, takže předvánoční nápor zvládá výrazně lépe. A protože akční cena platí první tři měsíce od aktivace, pokryje při objednávce koncem října celou sezónu od Black Friday až po lednové výprodeje. Po Vánocích se pak provozovatel může v klidu rozhodnout, která varianta mu dlouhodobě vyhovuje.
Obáváte se konfigurace a zabezpečení serveru? Pomůže vám AI
Vlastní VPS server znamená svobodu, ale také odpovědnost za jeho nastavení. Pokud nejste zkušený správce serverů, nemusí vás to odradit. S AI asistentem je dnes konfigurace serveru mnohem jednodušší než dřív. Stačí běžnými slovy popsat, co potřebujete, například „připrav mi na Linuxu webový server pro e-shop na WordPressu“, a asistent vám srozumitelně vysvětlí postup krok za krokem včetně konkrétních příkazů.
AI vám pomůže i se základním zabezpečením serveru. Poradí, jak nastavit firewall, přihlašování přes SSH klíče místo hesla, nástroj Fail2ban proti opakovaným pokusům o přihlášení nebo automatické bezpečnostní aktualizace. A když se něco nepovede, stačí asistentovi vložit chybovou hlášku z logu a on vám pomůže najít, kde je problém.
Vyplatí se přitom dodržet několik zásad. Příkazy si před spuštěním nechte vysvětlit a nespouštějte nic, čemu nerozumíte. Před většími změnami si udělejte zálohu. A AI asistentovi nikdy nesvěřujte hesla, privátní klíče ani jiné přístupové údaje k serveru.
Akce na VPS Hosting
Akční i běžné ceny všech variant pro Linux a Windows najdete v přehledu na obrázku níže. Akční cena platí pro nově aktivované VPS servery po dobu prvních tří měsíců od aktivace služby. Od čtvrtého měsíce se služba prodlužuje za běžnou cenu dané varianty. Nabídka je platná do 12. 1. 2027 nebo do vyčerpání kapacit infrastruktury, proto se vyplatí neotálet. Po skončení akce platí pro nové objednávky opět běžné ceny.
Vybrat variantu a objednat VPS se slevou můžete přímo na webu FORPSI. Server pak spravujete ve své zákaznické administraci spolu s doménami a webhostingem, takže nemusíte přeskakovat mezi více poskytovateli.
A když už řešíte pohodlnou správu služeb, myslete i na přihlašování. Do své zákaznické administrace FORPSI se můžete přihlásit přes MojeID a jedna bezpečná identita vám pak otevře nejen váš nový virtuální server, ale i tisíce dalších služeb na internetu.
Chcete mít více času a méně lítání po úřadech? Zkuste MojeID
MojeID je bezplatná služba umožňující snadné ověření totožnosti uživatelů na internetu, podobně jako třeba občanský průkaz v offline světě. Uživatelé MojeID tak mohou používat jednotné identifikační údaje pro přihlašování k různým webovým službám. Není potřeba pokaždé zakládat nový účet a procházet opakovaně zdlouhavým procesem registrace.
MojeID v současnosti podporuje několik tisíc služeb od velkých e-shopů přes knihovny až po služby veřejné správy. Kde všude může konkrétní uživatel využít svůj účet, závisí na míře zabezpečení účtu – pouze heslem, mobilní aplikací MojeID Klíč nebo systémovým či hardwarovým bezpečnostním klíčem. Díky návodům na www.mojeid.cz není zabezpečení nic složitého.
Heslo stačí právě pro přihlášení třeba do knihoven a e-shopů. Aby bylo možné přistupovat ke službám veřejné správy, je už nutné účet zabezpečit aplikací MojeID Klíč nebo jiným bezpečnostním klíčem, ověřit totožnost a přístup aktivovat. Potom mají uživatelé kdykoliv k dispozici bodové hodnocení řidiče, osobní list důchodového pojištění, výpis z Rejstříku trestů, eRecepty a mnoho dalších služeb. Třeba založení datové schránky se stává otázkou pár minut.
MojeID je tak bezpečné, že od státu získalo úroveň záruky „vysoká“. Plnohodnotně tak nahradí eObčanku a je možné se s ním přihlašovat i k těm nejlépe zabezpečeným službám.
MojeID provozuje CZ.NIC, správce domény .cz, s cílem zvyšovat bezpečnost a uživatelský komfort v online prostředí. Držitelům více doménových jmen přináší MojeID také výhodu v podobě možnosti spravovat všechny domény z jednoho místa – Doménového prohlížeče (www.domenovyprohlizec.cz).