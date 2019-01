 »   »  Fotovoltaikou k energetické soběstačnosti

Vývoj fotovoltaických elektráren v posledních letech dokazuje, že se jedná o investici s příznivou dobou návratnosti. Solární panely čím dál tím lépe vyrábějí energii i v oblačných dnech a tak i v tuzemských klimatických podmínkách vyrobí dostatek energie na to, aby se jejich provoz vyplatil.

Proč chtít fotovoltaiku

Solární elektrárna představuje ekologický zdroj elektřiny a především garantuje energetickou soběstačnost. Již dávno neplatí její téměř nekonečně dlouhá návratnost, dnes se pohybuje mezi 8 až 12 lety s tím, že samotná životnost panelů je dvojnásobná.

Fotovoltaické systémy nevyžadují nijak náročnou údržbu a jejich spolehlivost je velmi vysoká. U statických panelů stačí větší kontrolu provádět jednou za dva roky. Celkové provozní náklady jsou tudíž minimální.

Solární panely jsou vyráběny z recyklovatelných materiálů a výroba celého systému tak nepředstavuje velkou zátěž pro životní prostředí. Ve firmách se také na rozdíl od domácností spotřebovává energie převážně přes den, což lépe kopíruje výkonovou křivku solárních panelů.

Maximální využití energie díky její akumulaci do baterií

Klíčem k tomu, aby návratnost investice do fotovoltaiky byla co nejrychlejší, je spotřeba co největšího množství takto vyrobené energie. V momentě, kdy výroba elektřiny přesahuje její spotřebu, se tak vyplatí její akumulace do baterií. Díky tomu budete mít zásoby elektřiny i na „horší časy“.

Orientace ani sklon střechy nepředstavují problém

Pro umístění fotovoltaiky nemusíte mít střechu jižním směrem. Při umístění na východ či západ Slunce je produkce srovnatelná, jelikož svit na panely dopadá již dříve ráno či později večer. Optimální sklon střechy je 35 °, v současné době ale není problém ani plochá střecha, kde se k získání sklonu využijí speciální držáky.

Fotovoltaika od ČEZ včetně dotací

Fotovoltaická elektrárna od ČEZ je dodávána na klíč, obsahuje tak návrh optimálních řešení, kompletní dokumentaci, zajištění veškeré administrativy, montáž, připojení a v případě potřeby i financování skrze výhodný úvěr. Získáte také 25 let záruku na to, že panely budou mít aspoň 80 % původního výkonu, 10 let na samotné panely, 7 let na střídač a 5 let na práci.

Pokud budete mít fotovoltaickou elektrárnu s výkonem do 10 kW, můžete také využít produkt Elektřina pro soláry se slevou na silové elektřině. Na samotnou elektrárnu i náklady spojené s realizací projektu pak můžete získat i úvěr od ČEZ s výhodnou úrokovou sazbou.

Dotace na fotovoltaiku pro firmy? Ano

Do 30. dubna 2018 může vaše firma také zažádat o dotaci v rámci programu OPPIK – úspory energie, který si klade za cíl snížit energetickou náročnost firem v ČR. Výše příspěvku se pohybuje od 500 000 do 400 milionů Kč, instalace fotovoltaiky by ale měla být spojena i s dalšími úspornými opatřeními. Více informací naleznete zde.

Zaujala vás nabídka? Veškeré informace a formulář pro nezávaznou poptávku naleznete zde.