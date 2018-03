 »   »  GDPR tady a teď

Zkratka GDPR se stala postrachem a určitě je dobré se na pečlivější ochranu osobních údajů připravit. Možná nejtěžší v celé věci je oddělit informační zrno od plev a přesně rozlišit, co je třeba udělat a čeho se naopak není třeba bát. Sdružení pro internetový rozvoj v této věci pro média, agentury a zadavatele už udělal velký kus práce, informuje průběžně o všech novinkách, způsobech řešení, ladí nejvhodnější postupy i osobně přímo s regulačními úřady.

Co nás čeká v GDPR a jaké jsou novinky a trendy v online světě? Na to odpoví bohatý program 11. ročníku Internet Advertising Conference, kterou pořádá SPIR už ve čtvrtek 5. dubna v Praze.

Na konferenci uslyšíte skutečně praktické zkušenosti a rady, promluví zástupci mediálních firem, kteří GDPR aplikují, a podělí se s vámi o to, na co narazili a jak jednotlivé problémy řešili. Konkrétně se můžete těšit na vystoupení Marie Makovcové, konzultantky pro GDPR, z VLTAVA LABE MEDIA, která se podělí o své zkušenosti při implemetaci GDPR právě ve VLM. O tom, jak cloud může zlepšit zabezpečení uživatelských dat, bude mluvit Thorsten Koch z Googlu.

Digitální průmysl se na GDPR intenzivně připravuje a ve srovnání s jinými sektory si nestojí vůbec špatně. V čem je český trh jedinečný a originální? Co právě řeší domácí vydavatelé a mediální agentury, resp. jejich klienti? Za jak dlouho přijde ePrivacy a co to pro vás znamená? Na to odpoví ve svém vystoupení výkonná ředitelka Sdružení pro internetový rozvoj Kateřina Hrubešová.

Programový blok následně završí velká debata o GDPR, ve které budou moci položit konkrétní dotazy i účastníci konference. Moderace se ujme manažerka pro státní správu ve SPIR Jana Břeská a jejími hosty budou Tomáš Bičík z GroupM, Tomáš Hůlka z Burda Praha, Marie Makovcová z VLM a Adam Nykles z Adform.

Konference se kromě GDPR bude věnovat proměnám médií v čase, psychologickým prognózám a targetingu, programatické reklamě, sociálním sítím i strategiím v online marketingu.

Na webových stránkách konference si můžete projít kompletní program.

Přijďte zjistit, jestli jste na GDPR dobře připraveni, a zda se ještě nebude něco měnit. Stačí se jen registrovat na webu akce. Už jen do 28. března získáte vstupné za výhodnější cenu.

Internet Advertising Conference 2018 se koná 5.dubna 2018 v 9:00, v Clarion Congress Hotelu Prague, Freyova 33, Praha 9 – Vysočany.

Hlavním partnerem konference je Oracle Czech. Partnery jsou Adform, HyperMedia, LCG New Media, Nielsen Admosphere, R2B2 a Red Media. Mediálním partnerem jsou Marketing Journal a MediaGuru.cz. Organizátorem je Sdružení pro internetový rozvoj. Produkčně konferenci zajišťuje společnost Internet Info.