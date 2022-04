Schopnosti umělé inteligence výrazně vylepší obraz i zvuk během i herního streamování, ale také při videokonferenci s klientem. Navíc vylepší i příchozí zvuk a je to zdarma.

Nvidia Broadcast je aplikace od Nvidie, která umí využít tensory (grafická jádra dedikovaná pro výpočty umělé inteligence) pro vylepšení obrazu a zvuku. Možná máte kvalitnější externí zařízení než jen obyčejnou webkameru, ale i takové zařízení dokáže Broadcast ještě výrazně zlepšit a posunout na jiný level. Stačí však obyčejná „webka“, potřebujete jen grafiku GeForce RTX.

Obraz i zvuk na steroidech

Umělá inteligence vylepší signál z mikrofonu. Zvládne třeba výborně potlačit hluky v pozadí, jako je klapání klávesnice. Jiný efekt zase potlačí ozvěnu, takže váš hlas nebude znít jako v tunelu (typické pro malé místnosti). Takto lze pro sebe upravit i příchozí hovor jiného účastníka videokonference, který podobné vybavení nemá.

U obrazu lze výrazně omezit zrnění vzniklé většinou kvůli špatnému světlu v místnosti. Můžete si vytvořit virtuální pozadí, což sice umí kdejaká jiná aplikace, ale s Broadcastem je takové řešení na úplně jiné kvalitativní úrovni. Je to použitelná na to, abyste do streamu ze hry vložili overlay vlastní tváře (postavy) z webkamery, zatímco za vámi/kolem vás je video ze hry. I bez zelené stěny a velmi přesně.

Nebo lze nechat kameru sledovat váš obličej. Webkamerou sice ještě umělá inteligence fyzicky hýbat nedokáže, ale dojde k přiblížení záběru na vaši tvář, ořez a poté sledování pohybu. Automaticky detekuje osobu v záběru a snaží se jí umístit do zorného pole videa. Dokáže dynamicky přizpůsobit a upravovat výřez z kamery, když se třeba nakloníte.

Efektů je v aplikaci více. V předposlední verzi aplikace můžete zapnout dva na jedno zařízení – maximálně lze mít šest aktivních efektů. Čím je jich ale vícevíce, tím je náročnost na výpočty větší. Limitem je hlavně velikost videopaměti VRAM. Větší možnosti jste tak získali až s 12GB verzemi karet. V nejnovější verzi aplikace 1.3 už náročnost na videopaměť díky optimalizaci klesla až o 40 %.

Efekty:

Odstranění ozvěny

Odstranění i silného šumu v audiu

Odfiltrování zrnění ve videu

Virtuální pozadí bez zeleného plátna s přesným ořezen

Auto Frame (automatická kompozice)

Některá zařízení mohou sama nabízet podobné efekty či filtry a pak to nefunguje dobře. Neměly by totiž být puštěné současně, v tomto případě je na zařízení vypněte a ponechte aktivní Broadcast.

Jak to funguje?

Nvidia Broadcast (nyní v nejnovější verzi 1.3) vytvoří v systému virtuální kameru/mikrofon/reproduktor. Ve vaší streamovací aplikaci (Zoom, Twitch, Skype…) a vyberete právě tohle zařízení. Pomocí výpočtů grafické karty s využitím umělé inteligence zlepší zvuk i obraz pomocí tzv. efektů. Třeba rozpohybují kameru, která začne sledovat váš obličej, nebo potlačí nepříjemný echo efekt vzniklý nahráváním v menší místnosti.

Aplikace má asi 400 MB a po instalaci už jen zvolíte efekty pro konkrétní zařízení. Jejich sílu lze nastavit posuvníkem úroveň. Nvidia Broadcast je kompatibilní s většinou streamovacích aplikací a jediné co potřebujete je grafická karta GeForce RTX.

Potřebná výbava

Herní grafiku si zřejmě nekupujete kvůli videokonferencím, ale berte to jako užitečný bonus toho, že jste zvolili právě Nvidiu. Nároky nejsou velké a splňují je i laptopy kolem 20 tisíc. Minimálně potřebujete grafiku GeForce RTX 2060, případně Quadro RTX 3000 či Titan RTX. Čím silnější grafika, tím více efektů naráz zvládne s menší zátěží. Doporučený je dále procesor Intel Core i5 nebo AMD Ryzen 5 a 8 GB operační paměti.

Nvidia v nejnovější verzi 1.3 kromě snížení náročnosti výpočtů na paměť VRAM také vylepšila odstranění šumu z obrazu a přidala podporu pro více kamer. Efekt nyní funguje mnohem lépe, i pokud nemluvíte zrovna klidně. Hlasité výkřiky plné emocí totiž mohlo AI dříve špatně vyhodnotit a nyní díky novým natrénovaným profilům už zvládne odstranit šum i u náročnějších hlasových projevů.

Nvidia Broadcast funguje s běžnými aplikacemi (Skype, Zoom, Webex, Microsoft Teams, Slack, Google Meet a další) a také s většinou hardwarových zařízení včetně Airpodů. Kvalita zvuku je závislá na mikrofonech a obraz na kameře, ale díky Nvidii ji můžete zásadně vylepšit.