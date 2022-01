Herní počítač jako služba. GeForce NOW umožňuje hraní i bez drahého a nedostupného hardwaru

Ty nejnovější tituly pak můžete hrát i na kancelářském notebooku nebo na televizoru. GeForce NOW podporuje tisícovku her a nové stále přibývají. Výkon získáte v cloudu, nejnověji pak díky superpočítači SuperPOD.

Pohodlné streamování filmů a seriálů se stalo naprosto běžné a teď je řada na hrách. Stačí vám jen obyčejný počítač (klidně s integrovanou grafikou), Shield TV nebo televizor a potřebný výkon za vás zařídí servery Nvidie. Ty jsou plné grafických karet, které právě teď seženete jen velmi těžko (a draho). Jejich výkon si však můžete snadno pronajmout. Hry se na vaši obrazovku dostanou streamováním podobně jako filmy z Netflixu. Počítač tak nehučí ani netopí u vás doma a účet za elektřinu neporoste.

Hrát se dá na těchto platformách:

Klasický počítač nebo notebook (od Windows 7 64b)

Shield TV (tohle je nejlepší varianta)

Chromebook (modely se 4 GB operační paměti a více)

MacBook (od verze MacOS 10.11)

Smartphone s Androidem nebo iOS (od Androidu 5.0 a 1 GB paměti)

iPhone nebo iPad (od iOS 14.3)

Televizor s Android TV (od verze Android TV 5.0 s podporou OpenGL ES2.0)

Televizor LG (od webOS z podzimu 2021)

Televizor Samsung (od března roku 2022)

Grafické karty jsou nedostatkové zboží, ale s GeForce NOW tohle neřešíte

Nvidia nabízí tři tarify, které se liší výkonem, nejvyšším možným rozlišením či maximální dobou hraní bez přerušení. Cenu si můžete snadno přepočítat a zjistit, zda vás předplatné opravdu vyjde levněji proti tomu, kdybyste si silný herní počítač kupovali (a jak dlouho by vám tak vydržel).

Free: zdarma

Priority: za 1349 Kč za půl roku (jako 224 Kč měsíčně), nebo 269 Kč měsíčně

RTX 3080: za 2690 za půl roku (jako 448 Kč měsíčně).

Základní hraní zdarma

Základní tarif je zadarmo. Získáte přístup ke službě s výkonem odpovídajícím základnímu hernímu počítači a jste omezeni délkou hraní na jednu hodinu (což lze ale libovolně prodlužovat). Tahle úroveň je výborná na vyzkoušení a třeba zrovna vám bude na občasné hraní nakonec stačit.

Mnohem lepší zážitek vás čeká s tarifem Priority. Můžete hrát v rozlišení Full HD při 60 snímcích až 6 hodin v kuse a získáte přístup na rychlejší prémiové servery. Získáte také speciální technologie ray tracing (realistická práce se světelnými paprsky, například odrazy v kalužích) a DLSS (pro lepší plynulost obrazu s využitím AI).

Nejvyšší výkon odpovídající grafické kartě RTX 3080 pak získáte s novým stejnojmenným tarifem. Budete připojeni k serverům právě s těmito grafikami, respektive k superpočítači SuperPOD. Procesorový výkon u něj zajišťují čipy AMD Ryzen Threadripper PRO. Zde můžete hrát až v rozlišení 1440p při 120 snímcích, na Macu nově dokonce až v 1600p. Pokud byste si pořídili konzoli Shield TV, tak dokonce až ve 4K a HDR při 60 snímcích. Tento tarif má také nejnižší latenci blížící se lokálnímu počítači. Pro takto rychlý obraz bude již vhodnější vlastnit televizor či monitor s odpovídajícím panelem (což platí i v případě lokálního počítače).

SuperPOD – superpočítač obsahující grafiky RTX 3080 a procesory Ryzen Threadripper PRO s výkonem 39200 TFLOPS

S vyššími tarify se pojí i další výhody. Pokud se například v daný moment připojuje příliš mnoho hráčů současně, budete mít přednost. A jako další bonus teď zdarma získáte také hru Crysis Remastered.

Přístup ke službě s nejnovějšími hrami

Předplatné GeForce NOW znamená pronájem vzdáleného herního výkonu a přístup k herní službě. Tisíc her v ceně logicky není, řada jich ale zdarma je (například Fortnite, Dota 2, Apex Legends, Destiny 2…) a můžete využívat i titulů, které už vlastníte na Steamu či Epicu. Své knihovny, včetně her získaných zdarma v rámci různých akcí, s GeForce NOW snadno propojíte.

Připojit můžete i své stávající bezdrátové ovladače z konzolí, na které jste byli zvyklí. GeForce NOW podporuje ovladače z Xboxu i PS5.

Hrajte skoro na jakémkoliv železe

Samozřejmě můžete použít i svůj stávající herní počítač se starší grafikou GeForce či jinou a službu GeForce Now použít jako upgrade. V tom případě se vaše stávající grafika bude trochu flákat. Nezáleží totiž, jak silný počítač jste měli doposud. Není třeba žádný herní hardware, jen rozumné připojení k internetu, které stejně musíte mít pro multiplayer. Rozdíl tak poznáte jen podle kvality vašeho monitoru, který samozřejmě streamovat nejde.

Nejlepší zážitek získáte s konzolí Shield TV připojené k televizoru, která je pro GeForce NOW plně optimalizovaná. Ale zahrajete si i na obyčejném počítači, Macu nebo Chromebooku. Veškeré náročné výpočty proběhnou na serverech Nvidie a k vám se v reálném čase bude streamovat jen obraz.

U televizorů potřebujete Android TV (například Philips, Sony či TCL) či web OS (televizory LG). Buď přímo v televizoru jako Smart TV, nebo prostřednictvím nějaké konzole, nejlépe Shield TV.

Nvidia doporučuje připojení k internetu o rychlosti 35 Mb/s. Pro základní HD rozlišení ale postačí i 15 Mb/s, byť čím je rychlejší a s nižší latencí, tím lépe. Pevné připojení tak bude proti Wi-Fi vždy trochu ve výhodě.

V samotné knihovně her podporovaných ve službě GeForce NOW najdete pecky od Ubisoftu, EA či CD Projekt. Celkem přes 1100 her. Zahrajete si tak například:

Battlefield V

Watch Dogs: Legion

Cyberpunk 2077

AWAY: The Survival Series

Lemnis Gate

The Eternal Cylinder

Hot Wheels Unleashed

INDUSTRIA

The Last Friend

Rogue Lords

Europa Universalis IV

Battlefield 1 Revolution

Dragon Age: Inquisition

Mirror’s Edge Catalyst

Unravel Two

Rustler

Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist

Nechybí ani některé tituly oceněné v rámci nedávných Steam Awards a Game Awards – Marvel's Guardian of the Galaxy, Life is Strange: True Colors a další. Aktuální seznam her najdete zde.