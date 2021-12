Hlaste na seniornější pozice, než které zastáváte, radí pracovní portál s IT nabídkami

Opravdu záleží na věku? Samozřejmě, že ne. Stále panuje přesvědčení, že po 10 letech člověk získá titul seniora. To je ale přístup, který zkrátka nedává téměř žádný smysl. Proč? Představte si dva lidi, kteří ve stejné firmě pracují 10 let. Jeden pracuje na více projektech zároveň, vzdělává se a v pracovním nasazení je aktivní. Druhý také pracuje na více projektech, které jsou si ale velmi podobné, je svědomitý, práci odvádí dobrou, ale provádí ji mechanicky a o seberozvoj nemá zájem. Měli by oba být povýšení na seniorní pozici, protože oba mají 10 let praxe? U druhé osoby bychom asi zaváhali.

Jak se tedy k povýšení dostat? Měli byste jít za nadřízeným a říct mu, že si myslíte, že už jste odpracovali dost let a zasloužíte si to? A kdy je ten správný čas? Po 5, 7 nebo 9 letech? Upřímně, na toto není správná odpověď. K výkonu seniornějších pozic potřebují uchazeči technické dovednosti, praktickou zkušenost, ale i soft skills a manažerské dovednosti. Se senioritou přichází i nutnost rozhodovat a nést odpovědnost nejen za svá rozhodnutí, ale i za tým. Záleží tedy na každém jednotlivci, aby si udělal vlastní vnitřní audit a řekl si, zda na ono povýšení má dostatek schopností. Samozřejmě záleží i na firmě samotné a jejích potřebách.

Pokud jste teď na úrovni „mid", ale upřímně věříte, že k práci na pozici „senior" máte vše potřebné, pak se hlaste i na pozice s tímto popiskem. Pokud jste na úrovni „senior", zkuste nabídky do expertních rolí. Jste-li junior s praxí a zkušenostmi, zkuste mířit o příčku výše a hlaste se na pozice mid. Ale pozor, seniorita není navždy. Pochopitelně pokud změníte obor nebo začnete pracovat v jiném programovacím jazyce, seniornější úroveň vám pravděpodobně nezůstane.