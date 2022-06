HP Zbook Firefly nabízí kreativcům možnost pracovat odkudkoliv

Pracujte v AutoCadu nebo v Adobe v kavárně i na cestách

Vypadá to ale, že HP chce právě tyto profesionály „osvobodit“ od nutnosti sedět za kancelářským stolem. Nabízí jim možnost dostat se k práci odkudkoliv – z domova, z cest či v kavárně. Plné pracovní nasazení tak není ohroženo a profesionálové se mohou i s pracovním zařízením rozeběhnout do všech světových stran.

Vstupenkou k této pracovní svobodě je HP Zbook Firefly 15 G8, který ačkoliv vyniká opravdu muší vahou 1,75 kg a dělá tak čest svému jménu Firefly (= vážka), odvede práci srovnatelnou se stolním počítačem pro kreativce. Samozřejmě si ho jako výkonnou přenositelnou pracovní stanici může koupit kdokoliv jiný, ale certifikace nezávislými dodavateli softwaru ISV zaručuje bezproblémový chod náročných aplikací, jakými jsou těmito profesionály využívaný AutoCad, SolidWorks, Adobe atd. Za vysokým výkonem stojí procesor Intel 11. generace, grafická karta NVIDIA Quadro T500 a rychlá operační paměť DDR4.

„Kvůli potřebě grafiky od Nvidie v této řadě nenajdete AMD. Operační paměť máte na výběr od 8 po 64 GB a SSD od 256 GB po dva terabajty. Grafikou je vždy Nvidia Quadro, konkrétně typ T500. Matný a nedotykový displej nabídne rozlišení Full HD a jas ke 400 nitům. Jedna konfigurace má rozlišení 4K, které se ale hodí spíše na speciální aplikace. Většině uživatelů postačí Full HD,“ říká produktový specialista Karel Kotík z HPmarket.cz.

Z dokonale prokreslených fotografií na displeji budou těžit i vaši klienti

Kdo pracuje na počítači s grafikou a fotografiemi, ocení kvalitní IPS displej se širokými pozorovacími úhly zkalibrovaný již z výroby. Kontrast bílé vůči černé okolo 1700:1 je na IPS panel výborná hodnota, kterou uživatel pocítí právě při práci na fotografiích. Vyladěný kontrast zlepšuje prokreslení obrazu. Protože je Zbook Firefly určen pro profesionály, pro které je grafika klíčová, má displej i velmi přesné barvy odpovídající standardu sRGB. Příjemnou vychytávkou právě pro cestování je to, že Firefly díky senzoru okolního osvětlení mění jas obrazovky dle toho, zda sedíme na terase za slunečného dne nebo v letištní hale s umělým osvětlením.

Profesionálové mohou vybírat z 14 a 15,6", přičemž druhý zmiňovaný ultrabook ocení zejména ti, kteří pracují s čísly. Větší Firefly totiž disponuje numerickým blokem. Menší je určen těm, pro které hraje prim přenositelnost.

Vezměte si práci k moři – díky displeji čitelnému i na slunci uvidíte na svůj projekt

Zbook Firefly 15 G8 je vybaven matným displejem s antireflexní úpravou, což v kombinaci se zmíněným senzorem okolního osvětlení, slibuje lepší čitelnost i na slunci. Také je méně náchylný na otisky prstů. Firefly sice nemá dotykový displej, ale sem tam nějakému otisku se asi nikdo neubrání.

Zaujalo nás, že HP uvádí, že tělo i displej bez problémů ustojí tisíc otření sanitizačními ubrousky, což některé povrchy podobných zařízení nesnáší právě nejlépe. Ne, že by to bylo něco, podle čeho bychom si vybírali notebook pro práci, ale na druhou stranu, zvláště, když uvážíme, že se jedná o notebook na cesty, je to docela šikovné. Navíc po událostech posledních let se v našich domácnostech dezinfekce, dezinfekční ubrousky apod. docela zabydlely.

HP Zbook Firefly 15 G8 vydrží 11 hodin bez nabíječky

Jako by HP chtělo profesionály opravdu vyslat do světa, vybavilo Zbook Firefly i velmi zajímavou výdrží. V době, kdy nejsme zvyklí na to, že si s chytrým telefonem či jiným zařízením můžeme „vyhrát“ delší dobu bez nutnosti doplnění šťávy, je fakt, že notebook vydrží až 11 běžné práce (2 hodiny plné zátěže), informací, o které už stojí za to se zmínit. Pro zajímavost – mělo by to vystačit na celou cestu vlakem z Prahy do Benátek! Takže pokud vyrážíte na víkend za krásami Itálie (nebo kamkoliv po Evropě), klidně můžete strávit cestu prací.

Celokovové šasi, odolnost posvěcená armádním testem odolnosti STD MIL-810, extrémní výdrž, podsvícená klávesnice odolná proti polití a samozřejmě nízká hmotnost dělá z tohoto notebooku výkonnou pracovní stanici stvořenou na cesty! Kromě toho, že tohoto odolného pracanta nic nerozhází, vyniká i designově vyladěným kabátkem. Tato stylovka rozhodně neudělá ostudu.