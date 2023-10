HPE GreenLake: flexibilní a efektivní volba pro moderní cloudové služby

Na trhu existuje mnoho poskytovatelů cloudových služeb, z nichž každý nabízí své vlastní řešení. Unikátní řešení nabízí HPE GreenLake. Platforma, která umožňuje konzumovat IT infrastrukturu cloud způsobem. Tedy platit jen za to, co využíváte, a přesto ji provozovat pod plnou kontrolou u sebe v podniku nebo v datovém centru.

HPE GreenLake versus tradiční cloudové služby

Tradiční cloudové služby, jako je Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure nebo Google Cloud Platform (GCP), nabízejí organizacím možnost pronájmu virtuálních strojů a zdrojů na dálku. To umožňuje rychlou škálovatelnost a snadný přístup k rozsáhlému ekosystému služeb. Nicméně, náklady mohou být nepředvídatelné a rychlý růst potřebné infrastruktury může vést ke zvýšení cen.

HPE GreenLake předkládá alternativní přístup. Jde o službu poskytovanou společností HPE, která kombinuje flexibilitu cloudových služeb s kontrolou a bezpečností vlastní infrastruktury. Zákazníci si mohou vybrat ze široké škály IT služeb, včetně výpočetního výkonu, úložiště, sítí a analýzy dat. Klíčovou výhodou je fakt, že organizace nekupují pouze výpočetní kapacitu, ale využívají ji jako službu, což umožňuje lépe plánovat náklady a optimalizovat využití zdrojů. Vše potřebné má firma ve vlastním datacentru a infrastrukturu tak plně kontroluje. Zároveň ji ale nemusí nakupovat a platí pouze za skutečné využití kapacity a výpočetního výkonu.

Výhody HPE GreenLake

Přizpůsobitelnost a škálovatelnost. HPE GreenLake umožňuje organizacím rychle reagovat na změny poptávky a škálovat svou infrastrukturu podle potřeb. V případě potřeby nabízí vždy dodatečnou kapacitu pro další růst. Při úvodní instalaci je infrastruktura dimenzována podle aktuálních nároků a v případě jejich nenadálého zvýšení je k dispozici výkonová rezerva. V běžných podmínkách lze další kapacitu jednoduše doobjednat.

Kontrola nákladů: Díky uplatnění modelu „pay for use“ vždy platíte jen za to, co skutečně používáte a nikdy za nevyužité zdroje. To přináší výrazné úspory nákladů. Navíc v modelu HPE GreenLake odpadají vysoké počáteční náklady na investice do hardware a infrastruktury.

Bezpečnost a dodržování předpisů. HPE GreenLake umožňuje organizacím udržovat citlivá data v rámci vlastní infrastruktury, což je klíčové například pro některá odvětví s přísnými požadavky na ochranu dat.

Optimalizace výkonu. HPE GreenLake poskytuje nástroje pro monitorování a správu zdrojů, což umožňuje organizacím optimalizovat výkon a zabraňovat přetížení.

Odbourání zátěže na IT týmu. Díky outsourcingu infrastruktury na HPE GreenLake může firemní IT tým více času věnovat strategickým úkolům, místo aby se zabýval rutinní správou hardwaru a infrastruktury.

Soustřeďte se na svůj byznys a neřešte IT

Technologie HPE GreenLake představuje převrat v oblasti správy a využívání IT infrastruktury. S její pomocí mohou podniky získat flexibilní a efektivní řešení pro své potřeby. Infrastruktura jako služba a možnost řešení na míru dovoluje firmám optimalizovat své IT prostředí a využívat nejnovějších technologií bez nutnosti investovat do jejich nákupu. S technologií HPE GreenLake se podniky mohou soustředit na svůj hlavní podnikatelský cíl a dosáhnout úspěchu v digitální éře.

Autorem článku je Jan Peterka, Business Development Manager, divize HPE ve společnosti TD SYNNEX AS Czech.