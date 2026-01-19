HR & InComms ®Evoluce: Posilte leadership a komunikaci v časech změn

AI zrychlí procesy. Důvěru ani loajalitu ale nevytvoří. Když se firma mění, rozhoduje leadership, kultura a srozumitelná i včasná komunikace.
Konference HR & InComms ®Evoluce 2026 se proto zaměří na praktická témata od employer brandingu a náboru přes leadership až po využití AI. Otevře otázky budoucnosti práce: jak vést týmy v nejistotě, jak nastavit komunikaci tak, aby lidem šetřila energii a nezahlcovala, a proč by se měl každý CEO stát „chief storytellerem“, který dokáže udržet společný směr.
S odborníky na HR a interní komunikaci se sejdeme 19. března 2026 v prostorách Hotelu Jalta v Praze. Early Birds vstupenky jsou k dispozici do 31. ledna.
Co vás čeká?
V sále HR stage
CEO jako Chief Storyteller
Iva Welker z VML ukáže, proč by dnes lídr měl umět vyprávět příběh firmy. Na zkušenostech z období změn a fúzí vysvětlí, jak otevřená komunikace drží směr, posiluje důvěru a pomáhá udržet dobrou atmosféru.
Sociální sítě v HR: Buďte aktivní a uvěřitelní
Jak pracovat s autentickými příběhy a propojit sociální sítě s náborem a HR marketingem se můžete inspirovat v přednášce Jany Jáčové z UOL. Poradí, jak dělat obsah pro kandidáty i zaměstnance a jak nastavit firemní profil, který budí důvěru.
Existuje dokonalý mix lidskosti a digitálního „drilu“ v hybridní práci?
Hybrid není benefit, ale systém – a často nefunguje tak, jak si firmy myslí. Beáta Holá z PeopleBoard nabídne model, jak kombinovat řád a volnost, data a lidskost, remote i živou interakci tak, aby to dávalo smysl lidem i byznysu.
Jak proměnit neznámou značku v atraktivního zaměstnavatele
Víte, že 9 z 10 Čechů nezná ani ty nejsilnější značky jako zaměstnavatele? A co s tím? Michaela Raková z 52pages předvede data z výzkumu uncover i strategie, jak na základě reálných insightů stavět HR kampaně, které skutečně rezonují.
Jak z firmy udělat značku, do které se lidé zamilují?
Jak dostat HR marketing do strategické role, ze které může ovlivnit růst firmy? Jana Rebicerová z Effectix.com ukáže konkrétní příklady, jak budovat značku zaměstnavatele, která přitahuje talenty, posiluje firemní kulturu a podporuje růst firmy.
V sále In-Comms stage
Interní komunikace, která šetří energii a předchází vyhoření
Kolik energie lidé ztrácí tím, že luští nejasná zadání nebo čtou „v nepsaných pravidlech“ firmy? Od Ireny Zatloukaové z Diversight.ai se dozvíte, jak nastavit srozumitelnou interní komunikaci bez čtení mezi řádky.
Firemní příběhy, které žijí na LinkedInu
V prostředí, kde tradiční employer branding ztrácí sílu, začíná reputaci firmy formovat to, jak o ní mluví samotní zaměstnanci. Tereza Palátová ze StoryMatters.online vám ukáže, jak pracovat s autentickými příběhy zaměstnanců na LinkedInu.
Co se u vás děje, když se nikdo nedívá
Nela Maťašeje z Dr. Digital nabídne pohled na interní komunikaci jako na živý organismus mimo organizační schéma. Na příkladech z korporací i rychle rostoucí firmy ukáže, proč interka není o nástrojích, ale o leadershipu a zapojení CEO.
LinkedIn ambasadoring? V Česku zatím v plenkách
Jakub Křenek a Hana Křenková z Adison představí zjištění z analýzy českých firem a profilů zaměstnanců. Co brání ambasadoringu a o co firmy přicházejí? Zásah, důvěryhodnost, kontakty i kratší obchodní cyklus, a hlavně, jak z toho ven.
Připojte se k nám na konferenci HR & InComms ®Evoluce 2026 a objevte, jak se stát firmou, kde chtějí lidé pracovat a zůstávat. Odnesete si konkrétní postupy z praxe, inspiraci pro HR i interní komunikaci a kontakty, které se hodí ve chvíli, kdy řešíte změnu, nábor nebo kulturu. A během bohatého networkingu u skvělého občerstvení můžete sdílet své zkušenosti.
Program konference, anotace a medailonky přednášejících najdete na stránkách konference, kde se můžete i zaregistrovat. Zvýhodněné Early Birds vstupenky jsou k dispozici do 31. ledna 2026.
Partnery konference jsou společnosti EFG CZ a MUNIPOLIS, za podpory International Graduate Academy s.r.o. Produktovým partnerem je EasyEvent, organizátorem je TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info.