Lupa.cz  »  Články  »  HR & InComms ®Evoluce: Posilte leadership a komunikaci v časech změn

HR & InComms ®Evoluce: Posilte leadership a komunikaci v časech změn

Internet Info
Autor: Internet Info
Nástup a rozvoj technologií přinášejí ještě větší důraz na lidský faktor – při náboru a řízení týmů, budování firemní kultury i komunikaci v krizových situacích. Konference nabídne ucelený pohled na propojení HR, interní komunikace a moderních technologií.
Dnes
pr článek

Sdílet

AI zrychlí procesy. Důvěru ani loajalitu ale nevytvoří. Když se firma mění, rozhoduje leadership, kultura a srozumitelná i včasná komunikace.

Konference HR & InComms ®Evoluce 2026 se proto zaměří na praktická témata od employer brandingu a náboru přes leadership až po využití AI. Otevře otázky budoucnosti práce: jak vést týmy v nejistotě, jak nastavit komunikaci tak, aby lidem šetřila energii a nezahlcovala, a proč by se měl každý CEO stát „chief storytellerem“, který dokáže udržet společný směr.

S odborníky na HR a interní komunikaci se sejdeme 19. března 2026 v prostorách Hotelu Jalta v Praze. Early Birds vstupenky jsou k dispozici do 31. ledna.

Co vás čeká?

V sále HR stage

CEO jako Chief Storyteller

Iva Welker z VML ukáže, proč by dnes lídr měl umět vyprávět příběh firmy. Na zkušenostech z období změn a fúzí vysvětlí, jak otevřená komunikace drží směr, posiluje důvěru a pomáhá udržet dobrou atmosféru.

Sociální sítě v HR: Buďte aktivní a uvěřitelní

Jak pracovat s autentickými příběhy a propojit sociální sítě s náborem a HR marketingem se můžete inspirovat v přednášce Jany Jáčové z UOL. Poradí, jak dělat obsah pro kandidáty i zaměstnance a jak nastavit firemní profil, který budí důvěru.

Existuje dokonalý mix lidskosti a digitálního „drilu“ v hybridní práci?

Hybrid není benefit, ale systém – a často nefunguje tak, jak si firmy myslí. Beáta Holá z PeopleBoard nabídne model, jak kombinovat řád a volnost, data a lidskost, remote i živou interakci tak, aby to dávalo smysl lidem i byznysu.

Jak proměnit neznámou značku v atraktivního zaměstnavatele

Víte, že 9 z 10 Čechů nezná ani ty nejsilnější značky jako zaměstnavatele? A co s tím? Michaela Raková z 52pages předvede data z výzkumu uncover i strategie, jak na základě reálných insightů stavět HR kampaně, které skutečně rezonují.

Jak z firmy udělat značku, do které se lidé zamilují?

Jak dostat HR marketing do strategické role, ze které může ovlivnit růst firmy? Jana Rebicerová z Effectix.com ukáže konkrétní příklady, jak budovat značku zaměstnavatele, která přitahuje talenty, posiluje firemní kulturu a podporuje růst firmy.

Internet InfoAutor: Internet Info

V sále In-Comms stage

Interní komunikace, která šetří energii a předchází vyhoření

Kolik energie lidé ztrácí tím, že luští nejasná zadání nebo čtou „v nepsaných pravidlech“ firmy? Od Ireny Zatloukaové z Diversight.ai se dozvíte, jak nastavit srozumitelnou interní komunikaci bez čtení mezi řádky.

Firemní příběhy, které žijí na LinkedInu

V prostředí, kde tradiční employer branding ztrácí sílu, začíná reputaci firmy formovat to, jak o ní mluví samotní zaměstnanci. Tereza Palátová ze StoryMatters.online vám ukáže, jak pracovat s autentickými příběhy zaměstnanců na LinkedInu.

Co se u vás děje, když se nikdo nedívá

Nela Maťašeje z Dr. Digital nabídne pohled na interní komunikaci jako na živý organismus mimo organizační schéma. Na příkladech z korporací i rychle rostoucí firmy ukáže, proč interka není o nástrojích, ale o leadershipu a zapojení CEO.

LinkedIn ambasadoring? V Česku zatím v plenkách

Jakub Křenek a Hana Křenková z Adison představí zjištění z analýzy českých firem a profilů zaměstnanců. Co brání ambasadoringu a o co firmy přicházejí? Zásah, důvěryhodnost, kontakty i kratší obchodní cyklus, a hlavně, jak z toho ven.

Internet InfoAutor: Internet Info

Připojte se k nám na konferenci HR & InComms ®Evoluce 2026 a objevte, jak se stát firmou, kde chtějí lidé pracovat a zůstávat. Odnesete si konkrétní postupy z praxe, inspiraci pro HR i interní komunikaci a kontakty, které se hodí ve chvíli, kdy řešíte změnu, nábor nebo kulturu. A během bohatého networkingu u skvělého občerstvení můžete sdílet své zkušenosti.

Program konference, anotace a medailonky přednášejících najdete na stránkách konference, kde se můžete i zaregistrovat. Zvýhodněné Early Birds vstupenky jsou k dispozici do 31. ledna 2026.

Partnery konference jsou společnosti EFG CZ a MUNIPOLIS, za podpory International Graduate Academy s.r.o. Produktovým partnerem je EasyEvent, organizátorem je TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info.

Dále u nás najdete

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Daň z nemovitých věcí

Kdo všechno musí podat daňové přiznání k dani z příjmů?

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Evropu má závislosti na Big Tech zbavit open source

Zdražení limonád by lidem prodloužilo život, říkají lékaři

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

Fluorid sodný může přispívat k problémům s plodností

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).