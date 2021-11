Hrajte své PS5 hry na mobilu nebo tabletu díky Remote Play

Remote Play naleznete na domovské obrazovce svého PlayStation 5 a streamuje to, co se děje na vašem PlayStation 5 na jiná zařízení. Vyberete si, do kterého zařízení chcete hru streamovat, a zvolíte rozlišení, kterému přizpůsobíte zobrazení.

Ne všechny hry jsou kompatibilní

Funkce Remote Play funguje kromě PS5 i s předchozí generací PS4. Nerozumí si však se všemi hrami. Především hry, které využívají PlayStation Camera nebo VR, většinou Remote Play neumožňují vůbec.

Pro použití Remote Play musíte také splnit následující podmínky:

vaše konzole musí být zapnutá nebo v klidovém režimu,

funkce Remote Play nefunguje, pokud zároveň používáte funkce Share Play nebo Share Screen, sledujete Blu-Ray a DVD či pouštíte Spotify.



Konzole PlayStation 5 a ovladač DualSense Hry z PlayStation 5 můžete streamovat na jiná zařízení přes Remote Play

Jak spustíte Remote Play?

Budete potřebovat silné internetové připojení –⁠ ideálně by PS5 a další zařízení měly být připojené ke stejné WiFi síti. Poté PS Remote Play musíte povolit v Nastavení, kde vyberte Systém –⁠ Remote Play (vzdálené hraní) a klikněte na Povolit.

Na zařízení, na kterém chcete vzdáleně hrát, musíte nainstalovat aplikaci PS Remote Play, kterou najdete v Google Play nebo App Store. Po stažení se přihlásíte do stejného účtu PlayStation Network jako na PS5 a postupujete podle pokynů na obrazovce (vyberete konzoli PS5 ze seznamu dostupných zařízení ve vaší WiFi síti). Možná bude vyžadován také osmimístný kód.

Jakmile se připojíte a spustíte hru, můžete ji ovládat přímo ze zařízení, na které ji streamujete.

Streamujete-li na tablet nebo mobilní zařízení, máte k dispozici ovládací rozhraní přímo na obrazovce. Je to ale docela neohrabané, takže doporučujeme připojit ovladač DualSense.

Jak na to?

Podržte tlačítko PS Home a tlačítko Create na ovladači. Kontrolka trackpadu by měla začít modře blikat, což umožní spárování ovladače se zařízením přes Bluetooth.



KOnzole PS4, ovladače DualShock a VR Přes Remote Play můžete obraz z PS5 streamovat i na PS4 a ovládat tak hry klasickým DualShockem

Pomocí PS Remote můžete streamovat obsah ze svého PS5 na předchozí generaci PS4, takže pokud nedáte dopustit na PS4 Dualshock, streamujte své hry na PS4 a ovládejte je klasickým ovladačem z PS4.