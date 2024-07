Hraní videoher na mobilu napříč generacemi

Nyní více než kdy jindy hraje hry na svých zařízeních 60 % uživatelů chytrých telefonů. Mezitím 12 % hraje výhradně na chytrých telefonech vedle jiných videoherních platforem, jako je počítač, notebook nebo konzole.

Dalším běžným způsobem hraní videoher na mobilu je používání kapesní konzole. Lenovo Legion GO, MSI Claw, ROG Ally a Steam Deck jsou některé z názvů kapesních konzolí dostupných na světovém trhu. Jedná se v podstatě o miniaturní počítače se systémem Windows, s výjimkou konzole Steam Deck, která běží na vlastním operačním systému SteamOS.

Vzhledem k tomu, že mají malé rozměry, mohou uživatelé hrát hry kdekoli, kam si je vezmou s sebou. Bohužel jejich architektura neumožňuje, aby byly ve srovnání se smartphony energeticky nejúspornějšími herními platformami. Vydrží pouze 1,5–2 hodiny hraní, v závislosti na tom, jak náročné hry jsou.

Pokud jde o mobilní videohry, neměli bychom zapomínat na retro konzole. PSP a Nintendo DS jsou ukázkovými příklady inspirace pro nejnovější konzolové hry. Protože jejich hry jsou pro mnoho hráčů stále nezapomenutelné, řada společností se pokouší vytvořit podobně vypadající a pocitově působící zařízení schopné emulovat PSP nebo Nintendo DS. Některá z nich jsou kapesní zařízení s operačním systémem Android, na kterých lze hrát hry dostupné v obchodě Playstore, aniž by bylo nutné mít chytrý telefon.

Pokud chcete jedinečnou kapesní konzoli, nehledejte nic jiného než zařízení poháněná systémem Android. Podporují spoustu her a dokáží emulovat hry z různých konzolí. Hry si na mobilním zařízení rozhodně zahrajete, záleží na tom, jaké funkce vám chce vývojář poskytnout. Mezi tato zařízení patří například Retroid Pocket 4 Pro, AYN Odin, Anbernic, Miyoo Mini a Analogue Pocket.

Pokud jde o klasické retro hry, tedy ty bez barev a se zvukem MIDI na zádech, vzpomeňte si na GameBoy. Tato kapesní mobilní konzole vyžaduje jak cartridge obsahující herní soubory, tak paměťovou kartu. V devadesátých letech minulého století byla tato konzole nesmírně populární díky své přijatelné ceně a dlouhé životnosti, což z ní činí krásnou volbu pro milovníky retro her.

Dalším klasickým mobilním herním zařízením je Tamagoči. Na rozdíl od jiných konzolí, které umožňují hrát více her na jednom zařízení, má Tamagotchi pouze jednu specializovanou hru, ve které se musíte starat o svého mazlíčka krmením, hraním miniher a tréninkem.

V dnešní době přicházejí na řadu chytré telefony jako možnost efektivnějšího hraní. Architektura ARM se svým mimořádně efektivním výkonem umožňuje uživatelům hrát náročné hry, aniž by se rychle vybíjela baterie. To je ideální prostředí pro rozkvět mobilních her.

Můžete hrát vzrušující hry, jako je Clash Royale, s náhodnými lidmi online nebo spolupracovat s přáteli na rychlém zvyšování úrovně. Vývojář hry, společnost Supercell, také nabízí průlomovou možnost urychlení postupu ve hře tím, že umožňuje hráčům nakupovat drahokamy Clash Royale, které ve starších konzolových hrách nebyly k dispozici, protože tehdy neexistovaly mikrotransakce.

To jsou tedy některé oblíbené způsoby hraní videoher na mobilu. Každá generace nabízí jedinečný herní zážitek, který byste měli vyzkoušet. Jejich ceny jsou navíc v závislosti na titulu velmi příznivé, a pokud máte zájem, určitě si některé z nich můžete vyzkoušet. Bez ohledu na to zůstávají chytré telefony nejpraktičtějším způsobem hraní videoher v roce 2024 díky své efektivitě a vysokému výkonu pro spouštění dostupných her pro danou platformu.