Hybridní výuka, digitalizace a další výzvy školství jsou témata konference ICTS

Dokázalo školství konečně dostatečně zareagovat a připravit se na potřeby současné i budoucí výuky? Vypadá to, že v efektivním zavádění technologií se ještě máme spoustu co učit.

Na letošním ročníku konference o komunikačních a informačních technologiích ve školství se proto zaměříme na stále neuspokojené potřeby digitalizace tohoto rezortu a novinky v softwarovém i hardwarovém vybavení pro studenty, pedagogy a učebny. Přiblížíme vám, jak na novou realitu reaguje vývoj školních informačních systémů, interaktivních nástrojů a zařízení pro komunikaci a spolupráci studentů. A věnovat se budeme také dalšímu vlivu informačních technologií na způsob a obsah výuky, výukových kurzů a dalších digitálních vzdělávacích materiálů.

Akce proběhne 22. března online a vstup na ni je volný. Je určena nejen pro dodavatele ICT, zodpovědné ICT metodiky, pedagogy a pracovníky vzdělávacích institucí, ale i představitele státní správy.

Jaká témata vás čekají:

Online vzdělávání v prostředí vysokých škol

Jana Švejdová z UNICORN ukáže systém online vzdělávání založený na využívání širokého spektra studijních opor v podobě online učebnic, online kurzů a výukových videí a vysvětlí důležitost průběžné motivace studentů k samostudiu.

Digitalizace ve školství

Dnes již dochází k urychlování nasazení nejmodernějších komunikačních technologií téměř v každém oboru. Digitalizace ve školství pomáhá nejen udržet plynulost výuky studentů, ale také připravuje mladou generaci ke vstupu do pracovního procesu. Václav Klouda a Petr Zajíček ze společnosti DELL Technologies ukáží možnosti osvojení nejnovějších prvků IT infrastruktury do prostředí vzdělávání.

Standard smíšené výuky

Online výuka otevřela nově možnosti pro všechny děti, které se i bez Covidu nemohou zapojit do běžného prezenčního vzdělávání. Koncept kombinovaného vzdělávání už nyní používají desítky škol napříč republikou a ověřuje ho nyní i MŠMT. O „novém školním normálu“ bude hovořit Jiří Jeništa z AV MEDIA SYSTEMS.

Investice do digitálního vzdělávání

Lucie Gregůrková z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy představí Národní plán obnovy a investice do digitálního vzdělávání – komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace a podpora školám v jejich procesu digitalizace.

Podpora vzdělávání

Jaké jsou nové možnosti rozvoje vzdělávání v rámci programu Národního plánu obnovy, jak do něj zapadá technické vybavení a co může nabídnout společnost ASUS – ukáže Martin Kozdera z ASUS COMPUTER Czech Republic.

Školní Informační systémy

Manažer projektu Edookit, Roman Vejražka z UNICORN, bude mluvit o informačním systému v cloudu, který v UNICORN vytvořili společně s učiteli a jehož cílem je pomáhat školám od MŠ, ZŠ, SŠ po VOŠ s organizací školních procesů. Ukáže, že změn k lepšímu se není třeba obávat.

Digitální kompetence jako výzva i příležitost

Antonín Jančařík z Univerzity Karlovy vám ve své přednášce na konkrétních příkladech z vyučování matematiky a přírodních věd ukáže, jak lze digitální gramotnost integrovat do výuky, jak jednotlivé aktivity mohou přispívat k rozvoji digitální gramotnosti a jak naopak toto téma může přispět k obohacení daných vzdělávacích oblastí.

Jak vybrat a financovat projekční techniku

Projekční technika se čím dál více stává nepostradatelným doplňkem prezenční, hybridní ale i zcela distanční výuky. Matěj Kopecký z Epson Europe se zaměří na to, jak správně vybrat vhodný projektor, jak ho správně používat a také jak jej pořídit v rámci současných EU financí pro školy.

Online výukové materiály

Udělejte velkou změnu ve škole a ulehčete si práci při učení. Lenka Janáčková a Lucie Vajnerová z UNICORN vám v rámci své přednášky ukáží online výukové materiály Red Monster, které léta vznikají s učiteli z celé České republiky a které budete moct sami využívat při výuce.



Jak podpořit učitele a děti při online výuce

Jan Šimek vás v rámci své přednášky za Učitel naživo seznámí s výsledky SWOT analýzy provedené na 30 učitelích, která mapovala přínosy a rizika online a hybridní výuky, a dala odpovědi na to, co se děje s třídními kolektivy a učiteli, když jsou dlouhodobě v online nebo hybridní výuce. Nastíní možná východiska pro potřebnou podporu dětí a učitelů při těchto typech výuky.

Zkušenosti z online a hybridní výuky

Jiří Mach z ČZU představí koncept a praktické zkušenosti z výuky denních i dálkových studentů univerzity v online i hybridní formě.

Kyberbezpečnost ve školství

Největší soutěž v kybernetické bezpečnosti „Kybersoutez.cz“ pro střední, vysoké i základní školy, do které se aktuálně každý rok zapojí více jak 4500 studentů, to je téma pro ředitele sekce bezpečnosti Vladimír Rohel z NAKIT.

Zaregistrovat se na konferenci ICT ve školství se můžete zcela zdarma na stránkách TUESDAY.cz, kde najdete i program akce.

