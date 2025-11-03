IBM Power11: Nová éra podnikové infrastruktury AI ready

IBM Power 11 totiž přináší nejen výrazný nárůst výkonu a spolehlivosti, ale také připravenost na náročné úlohy spojené právě s umělou inteligencí. Klíčovou roli v tomto ekosystému hraje integrovaný operační systém IBM i, který je s Power systémy neoddělitelně spjat. Robustní, bezpečná a vysoce integrovaná platforma tvoří páteř tisíců kritických aplikací po celém světě.
Co nového přináší IBM Power11?
IBM Power11 je navržen jako autonomní IT infrastruktura pro éru AI. Mezi hlavní novinky patří:
- Nepřetržitý provoz: díky pokročilé virtualizaci a automatizaci umožňuje architektura provoz bez plánovaných odstávek
- Power Cyber Vault: nová úroveň kybernetické odolnosti chrání data před ransomwarem a neautorizovanými přístupy
- Výkon a škálovatelnost: servery podporující až 64 TB paměti umožňují provoz i těch nejnáročnějších aplikací
- AI-ready design: integrovaný akcelerátor IBM Spyre pro nízkolatenční inferenci a generativní AI.
IBM i: Stabilní základ pro kritické systémy
IBM i, dříve známý jako AS/400, je více než „jen“ operační systém. Představuje komplexní platformu zahrnující databázi, middleware, bezpečnostní nástroje i vývojové prostředí. Na Power11 získává IBM i zcela nový impuls:
- Optimalizovaný výkon: plně optimalizovaný IBM i pro architekturu Power11 zajišťuje vyšší propustnost a nižší latenci
- Flexibilní vývoj: vývojáři mohou kombinovat tradiční jazyky s moderními technologiemi jako Node.js, Python nebo PHP
- Integrovaná bezpečnost: IBM i obsahuje vestavěné šifrování, auditní nástroje a řízení přístupu bez nutnosti externích řešení
- Nepřetržitá dostupnost: automatizované zálohování a vysoká dostupnost činí z IBM i ideální volbu pro bankovnictví, zdravotnictví či státní správu
Nasazení bez kompromisů
Power11 je navržen pro hybridní nasazení – jako on-premise, přes privátní cloud, nebo IBM Cloud. Podniky tak získávají dlouhodobě flexibilní infrastrukturu, která se dokáže přizpůsobit jejich měnícím se potřebám jak v oblasti bezpečnosti, tak i výkonu – bez nutnosti dělat kompromisy.
Proč si vybrat IBM Power11 s IBM i?
Spojení IBM Power11 a platformy IBM i představuje ideální volbu pro firmy, které hledají stabilní, bezpečné a výkonné řešení připravené na výzvy digitální transformace. Tato kombinace nabízí nejen technologickou vyspělost, ale i flexibilitu právě pro hybridní nasazení, vysokou dostupnost a integrovanou ochranu dat. Pro firmy a organizace, které chtějí růst, inovovat a zároveň mít jistotu, že jejich klíčové systémy budou fungovat bez výpadků, je IBM Power11 s IBM i strategickou investicí do budoucnosti.
Více informací o IBM Power 11 najdete na stránkách společnosti ITS, a.s.: https://www.its.cz/scopes/produkty-ibm/