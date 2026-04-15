IBM uvádí novou řadu FlashSystem x600

Začátkem roku 2026 vstoupila na trh nová generace datových úložišť IBM FlashSystem.ai reprezentovaná modely 5600, 7600 a 9600. Architektura primárně sází na autonomní AI agenty pro radikální snížení nutnosti lidských zásahů a na pátou generaci FlashCore modulů (FCM5), které na hardwarové úrovni odbavují kryptografii, datovou redukci i in-line detekci kybernetických hrozeb. Změna z reaktivní správy na proaktivní nepřetržitou optimalizaci slibuje zásadní posun v TCO i odolnosti podnikové infrastruktury.
Architektura a hardwarová akcelerace: FCM5 jako nezávislý koprocesor
Srdcem nové x600 série je pátá iterace proprietárních FlashCore Modulů, které nově fungují de facto jako dedikované koprocesory. Veškeré výpočetní zatížení spojené s deduplikací, kompresí dat a především detekcí ransomwaru či anomálií je přesunuto přímo do těchto jednotlivých FCM modulů. Řadiče samotného pole jsou tak podstatně méně zatížené, což garantuje nízké latence a vyšší propustnost.
Přechod na moderní formát EDSFF (Enterprise and Datacenter Standard Form Factor) přinesl podstatný nárůst hustoty úložiště a pokles energetické náročnosti. Výchozí model FlashSystem 5600 tak dokáže v kompaktním plně redundantním 1U šasi agregovat až 2,5 PB efektivní kapacity při propustnosti 2,6 milionu IOPS. IBM navíc implementovala dvojité hardwarové šifrování s podporou Quantum Safe algoritmů, čímž reaguje na blížící se hrozbu prolomení asymetrické kryptografie kvantovými počítači. Rychlost obnovy při selhání média pak zkracuje vylepšená technologie distribuovaného RAID zabezpečení.
Autonomní provoz: Agentní AI v roli spoluadministrátora
Dosavadní AIOps přístupy v enterprise storage segmentu byly často omezeny na analytiku a reporting, nová řada FlashSystem.ai ale poprvé integruje autonomní AI agenty přímo do řídící vrstvy. Tito virtuální „spoluadministrátoři“ kontinuálně optimalizují výkon, provádějí průběžnou analýzu hrozeb a dokáží automatizovat či doporučovat kroky pro disaster recovery. Podle výrobce tento přístup dokáže minimalizovat lidský zásah až o 90 % oproti tradiční správě úložišť.
Detekce ransomwaru nyní probíhá v reálném čase přímo na úrovni úložiště. V kombinaci s podporou immutable snímků, automatizovanými reakcemi na incidenty a integrovanými mechanismy pro rychlou obnovu získávají bezpečnostní týmy robustní základnu pro moderní strategii kybernetické odolnosti. Ekosystém nadále staví na léty osvědčeném, průběžně modernizovaném softwarovém řešení IBM Storage Virtualize, což zajišťuje zpětnou kompatibilitu a usnadňuje bezvýpadkové migrace. Podporovány jsou všechny moderní transportní protokoly včetně NVMe, NVMe-oF, NVMe over TCP, FC a HSE RDMA.
Co dál: Konec manuálního tuningu storage systémů?
Přesun výpočetní logiky přímo do flash modulů v kombinaci s nasazením agentní umělé inteligence naznačuje jasný trend vývoje enterprise storage. Infrastruktura se stává „black boxem“, který se díky AI-first přístupu monitoruje, diagnostikuje a optimalizuje sám. Ačkoliv příslib snížení TCO a administrativní zátěže zní lákavě, reálná adopce autonomních AI agentů v konzervativních sektorech prověří, nakolik jsou infrastrukturní architekti ochotni přenechat kritická rozhodnutí o optimalizaci storage AI algoritmům. Integrace Quantum Safe kryptografie do portfolia modulů FCM5 nicméně potvrzuje, že IBM vnímá robustní bezpečnost jako nutnou podmínku pro nasazení úložišť v digitálním věku.
Více informací zde. – odkaz na: https://www.its.cz/products/ibm-flashsystem-ai-x600-nova-generace-ulozist/
O ITS:
Akciová společnost ITS působí na českém trhu v oblasti informatiky již více než 35 let. Za dobu své činnosti se vyprofilovala v silného technologického partnera menším i větším klientům na českém, ale i zahraničním trhu. Pro své zákazníky poskytuje komplexní služby v oblasti informačních technologií na úrovni systémového integrátora.
Patří k předním obchodním partnerům společnosti IBM a Lenovo. Rozpětí poskytovaných služeb je poměrně široké: od vývoje firemních B2B aplikací, přes cloudové služby, kde se specializuje zejména na oblast digitální transformace, kybernetické bezpečnosti a návrhy infrastruktury, až po služby IT odborníků v podobě outsourcingu části nebo celého IT oddělení.