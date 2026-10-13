ICT KONFERENCE KKDS 2026: O technologiích, regulaci a bezpečnosti v souvislostech

Nové kmitočty otevírají prostor pro další rozvoj bezdrátových a privátních sítí, umělá inteligence vstupuje do každodenního provozu firem a evropská i česká regulace přináší nové povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, digitálních produktů a kritické infrastruktury. Jednotlivé změny přitom nelze řešit odděleně. Technická rozhodnutí mají právní, bezpečnostní i ekonomické důsledky.
Právě na jejich propojení se zaměří ICT KONFERENCE KKDS 2026, která se uskuteční 5. listopadu 2026 v Národní technické knihovně v Praze. Konference navazuje na více než devatenáctiletou tradici série Kam kráčí digitální sítě. Tradiční podzimní KKDS se z Plzně přesouvá do Prahy a stává se součástí širšího konceptu ICT KONFERENCE.
Telekomunikační trh v souvislostech
Kam se bude ubírat regulace elektronických komunikací? Jaké možnosti operátorům a podnikům otevírají nové kmitočty a privátní 5G sítě? Provozovatelé sítí musí současně řešit spolehlivost infrastruktury, investice, ochranu dat, bezpečnost dodavatelského řetězce, smluvní vztahy i odpovědnost managementu.
Konferenci zahájí prezident Hospodářské komory České republiky Zdeněk Zajíček, bude se věnovat digitalizaci jako nástroji konkurenceschopnosti. Důležitou součástí jeho vystoupení bude také otázka, zda digitální nástroje podnikatelům skutečně zjednodušují život, nebo pouze převádějí stávající byrokracii do elektronické podoby.
Na vývoj telekomunikačního trhu a kompetence Českého telekomunikačního úřadu v rámci evropské digitální dekády se zaměří předseda Rady ČTÚ Marek Ebert. Záštitu nad konferencí udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Kybernetická bezpečnost
Zákon o kybernetické bezpečnosti a směrnice NIS2 mění přístup regulovaných organizací k řízení bezpečnosti. Nestačí nakoupit technologie a zpracovat dokumentaci. Firmy musí určit odpovědnosti, evidovat aktiva, vyhodnocovat rizika, řídit dodavatele a začlenit bezpečnostní pravidla do běžného provozu. Program nabízí praktické zkušenosti se zaváděním požadavků v režimu nižších povinností – od identifikace regulované služby a určení odpovědných osob až po dokumentaci a řízení dodavatelů. Ukáže také nejčastější problémy a možnosti nastavení systému, který odpovídá zákonu a současně je ve firmě skutečně použitelný.
Od postkvantové kryptografie po fyzickou ochranu sítí
Bezpečnost infrastruktury nekončí u softwaru. Konference se proto bude věnovat kvantové distribuci klíčů, postkvantové kryptografii a možnostem jejich nasazení do existujících sítí. Další přednášky upozorní na rizika odposlechu na fyzické vrstvě a na význam přesného a důvěryhodného času pro síťové prvky, průmyslové systémy, datová úložiště, finanční transakce i vyšetřování bezpečnostních incidentů.
Cyber Resilience Act změní odpovědnost za digitální produkty
CRA zavádí bezpečnostní požadavky na produkty s digitálními prvky. Dopadne na výrobce zařízení a softwaru, dovozce, distributory i další subjekty uvádějící tyto produkty na evropský trh.
Kritická infrastruktura a odolnost organizací
Konference představí nový zákon o kritické infrastruktuře a jeho vazbu na kybernetickou bezpečnost. Poskytovatelé základních služeb se dozvědí, podle jakých kritérií mohou být zařazeni mezi subjekty kritické infrastruktury a jaké povinnosti jim mohou vzniknout.
Umělá inteligence: mezi příležitostí a novými riziky
Program se zaměří na rozvoj AI v České republice i její každodenní používání ve firmách. Zaměstnanci často využívají veřejné AI nástroje dříve, než organizace stanoví pravidla, a do externích systémů se tak mohou dostávat osobní údaje, smlouvy, zdrojové kódy, technická dokumentace nebo informace o incidentech.
AI Act se přitom netýká jen vývojářů. Povinnosti mohou vzniknout i podnikům, které AI používají ve svých procesech nebo službách. Firmy proto potřebují evidovat používané nástroje, určit odpovědné osoby a nastavit pravidla pro jejich schvalování, ochranu informací a vzdělávání zaměstnanců.
Jeden den pro informace, kontakty i obchod
V hlavní hale Národní technické knihovny bude výstavní EXPOZICE, která bude přístupná zdarma. Nová technologická řešení, jednání s dodavateli a konzultace to vše najdete na partnerských stáncích.
Konference je určena provozovatelům sítí a ICT infrastruktury, managementu technologických a výrobních společností, bezpečnostním manažerům, právníkům, dodavatelům technologií, zástupcům veřejné správy i všem, kdo ve firmách odpovídají za digitalizaci, bezpečnost a regulatorní povinnosti.
Důležité je nové požadavky včas a správně promítnout do firemních procesů, strategického rozhodování a každodenního řízení společnosti. Právě proto má smysl být u toho osobně. Více informací, aktuální program a registrace je na webu www.ict-konference.cz.