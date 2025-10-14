Inovace pro chytrou budoucnost průmyslu: Konica Minolta zaujala na MSV v Brně

Konica Minolta dnes nabízí mnohem víc než jen tisková řešení. Věnuje se pokročilým technologiím pro automatizaci, bezpečnost a efektivitu provozů. Výrazným tématem současnosti je umělá inteligence (AI), která tvoří základ kamerových systémů, kontroly výroby i autonomní robotiky. „Naše řešení pomáhají firmám v různých odvětvích, od průmyslové výroby přes automotive a logistiku až po farmacii. Chrání zaměstnance, snižují náklady a zefektivňují procesy,“ uvedl Michal Šotek, vedoucí divize Video Solution Services CZ/SK ve společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
AI řešení pro ochranu, kontrolu a zrychlení výroby
Jedním z příkladů nasazení umělé inteligence jsou kamerová řešení Konica Minolta, která získala evropskou certifikaci EN 54–10 a mohou tak nahradit tradiční požární hlásiče. Zachytí i drobné změny teplot a včas upozorní na riziko požáru ještě předtím, než se objeví plameny či kouř. V reálném čase rovněž detekují podezřelé chování či fyzické konflikty a sledují dodržování bezpečnostních pravidel, čímž zajišťují vyšší úroveň prevence i v náročných provozech. I přes sběr mnoha dat a jejich analýzu pracují kamerové systémy v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů a s pravidly GDPR.
Na ochranu zdraví zaměstnanců cílí i řešení Forxai Mirror, které vzniklo v brněnském inovačním centru Konica Minolta. Technologie v podobě „chytrého zrcadla“ kontroluje správné nasazení ochranných pomůcek a upozorní i na detaily, jako je trhlina v rukavici či obleku. Uplatní se všude tam, kde je klíčová čistota prostředí, jako je výroba čipů, v potravinářství nebo farmacii.
Ke kontrole kvality pak AI využívají technologie pod označením SmartFactory určené k detailní analýze výrobních procesů. Ty dokáží detekovat chybějící nebo nesprávně namontované díly, počítat produkty a odhalit defekty, které by lidské oko snadno přehlédlo. V automobilovém průmyslu pak technologie EINES Vision System v reálném čase detekuje mikropraskliny a další vady, od kontroly laku až po finální inspekci.
Součástí expozice Konica Minolta na letošním MSV byla i technologie z oblasti robotiky. Autonomní mobilní roboti, vyvinutí ve spolupráci se společností MiR, jsou schopni samostatně se pohybovat výrobními a skladovými prostory a zajistit přesun materiálu bez zásahu člověka. Díky přesnosti a přizpůsobivosti zvyšují produktivitu a snižují riziko chyb.
Unikátní tiskové technologie na míru
Aby byl obrázek kompletní, nechyběl v expozici ani průmyslový inkoustový tisk. Technologie Konica Minolta se snadno přizpůsobí konkrétním potřebám a lze ji integrovat do stávajících výrobních linek. Umožňuje potisk téměř jakéhokoli materiálu, včetně dřeva, kovu či skla. Nachází přitom uplatnění i tam, kde běžné tiskové metody nestačí od sklokeramických desek a dýhovaného nábytku až po letadla. Systém pracuje s různými typy inkoustů, včetně vodních, UV a funkčních, například vodivých.
„Expozice Konica Minolta na letošním MSV byla praktickou ukázkou toho, jak mohou moderní technologie pomoci ve skutečném provozu, ať už jde o prevenci rizik, ochranu zaměstnanců nebo zajištění bezchybné výroby,“ uzavřel M. Šotek