 »   »  Inspirujte se ke změnám na online konferenci Marketing v době (korona)krize

Zajímá vás, jaké zkušenosti přinesla současná koronavirová krize marketingovým profesionálům a značkám? Nebo jaké změny v marketingové komunikaci můžeme očekávat v blízké budoucnosti? Připojte se k naší online konferenci Marketing v době (korona)krize.

Témata, na která se můžete těšit:

Krize urychluje inovace, zlepšuje péči o zákazníka, nutí více pracovat s daty, efektivněji a kreativněji využívat rozpočet a posouvat tak projekty dál.Řadu zajímavých příkladů, jak značky mění své marketingové strategie u nás i v zahraničí, přinese šéf digitální komunikace agentury McCann Prague Jaroslav Malina.

Na světě je nový buzzword – low touch economy. Vede k rozvoji e-commerce, ale také od základu mění právní služby a psychoterapii. Roman Hřebecký, designér a zakladatel agentury Pábení, se zaměří na to, jak a proč je výhodné propojit CX, vývoj služeb a marketingovou komunikaci. A jak na základě dat, a ne domněnek, zabíjet nesmyslné projekty.

Mění se i způsoby a intenzita konzumace médií. Dopady krize proto jistě mají vliv nejen na vaše rozpočty a rozložení investic do jednotlivých médií, ale i na strategii a taktiku mediální komunikace. To vše budou významně ovlivňovat makroekonomické faktory, jako jsou spotřeba a HDP. Jak se na tuto nově nastalou situaci co nejlépe připravit prozradí zkušený mediální konzultant Petr Majerik.

Digitální agentura Sherpas zrealizovala výzkum mapující očekávání a obavy spotřebitelů v době karantény. Filip Ekl, head of user experience, představí doporučení pro 5 základních oblastí spojených s nákupním chováním zákazníků českých e-shopů v době karantény, která mohou pomoci provozovatelům e-shopů s efektivním řízením v této nesnadné době.

Neváhejte a inspirujte se ke změnám ve vašem podnikání s marketingovými odborníky online na konferenci TUESDAY Business Network Marketing v době (korona)krize přes vaše počítače nebo mobily 16. června.