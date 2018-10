 »   »  Iveta Šlapalová z DIGI TV: Nejlepší televizní anténou je internet

V čem jsou podle vás hlavní přednosti DIGI TV?

Našim zákazníkům nabízíme plnohodnotný příjem televizního signálu přes satelit i přes internet. U obou těchto služeb mají zákazníci k dispozici více než sto stanic, velký počet z nich je v HD kvalitě. Rozhodně se nesnižujeme k trikům, že bychom stejný kanál v SD a HD rozlišení vydávali za dva a uměle tak navyšovali jejich počet. Naopak jdeme cestou kvality, pravidelně si ověřujeme spokojenost našich zákazníků interními průzkumy, zjišťujeme jejich preference, a i podle těchto průzkumů pak plánujeme další kroky.

Odlišujete se ale též sportovním obsahem, že?

To samozřejmě. Nabízíme našim zákazníkům exkluzivní sportovní obsah, který jinde nenaladí. Konkrétně jde o anglickou fotbalovou Premier League a tenisovou sérii ATP World Tour. Kromě toho vysíláme další žádané fotbalové soutěže, jako je německá Bundesliga, italská Série A či španělská LaLiga. Práva vlastníme též na anglický ligový pohár FA Cup či na druhou anglickou ligu Sky Bet Championship. Přestože si zakládáme na tom, že jsme televize pro celou rodinu, je náš sportovní obsah unikátní.

Jak se vašich zákazníků dotkne přechod TV vysílání na DVB-T2?

Zákazníky DIGI TV přechod na vysílací standard DVB-T2 nijak neovlivní. A to ani zákazníky satelitní DIGI TV, ani zákazníky televize přes internet. Ti ostatní mohou zvážit, zda není přechod na DVB-T2 vhodnou příležitostí rozhodnout se pro placenou televizi. V naprosté většině případů se stejně nevyhnou v souvislosti s přechodem na DVB-T2 nákladům, ať už v podobě koupě set-top boxu, nové televize, či nezbytných úprav na společné anténě.

Jenomže televize přes anténu je zadarmo…

To sice ano, ale upřímně: placená televize je levnější než jedna večeře v restauraci. Naši zákazníci navíc mohou ušetřit, pokud si k DIGI TV zároveň objednají DIGI internet. Získají trvalou slevu za využívání obou služeb. Ti, kdo se pro DIGI TV rozhodnou, získají za přijatelnou cenu řádově kvalitnější obsah. Ať už jde o výrazně širší nabídku vysílaných kanálů, nebo jejich obrazovou kvalitu.

Můžete být konkrétnější?

Na satelitu i přes internet už naladíte přes sto stanic. A televize přes internet od DIGI TV například vysílá více než 50 kanálů v HD kvalitě, do budoucna budeme nabízet obsah v Ultra HD, který již máme částečně k dispozici, záleží jen na zájmu diváků. To je ale pouze otázkou času.

Naproti tomu ti diváci, kteří zůstanou u pozemního vysílání, budou sice mít v HD rozlišení stanice České televize, nicméně velké soukromé televize se šířením programů v HD kvalitě v bezplatném pozemním vysílání nepočítají. Je v tom velký paradox: diváci jsou kvůli DVB-T2 nuceni koupit si kvalitnější televize, ale DVB-T2 jim kvalitnější obraz nepřinese. Ten zůstane ve větším měřítku vyhrazen pouze pro placenou televizi.

V čem spočívají hlavní výhody televize přes internet?

Televizi přes internet nebo mobilní službu DIGI2GO totiž mohou zákazníci sledovat kdekoli, kde je připojení k internetu. Takže třeba v pergole na zahradě, v restauraci či v kavárně nebo na cestách a dovolených. A to i v zahraničí. Sama tuto možnost pravidelně využívám.

Takže se dá říct, že podle vás patří budoucnost televizi přes internet?

Je to tak. Přestože budeme nadále poskytovat a vylepšovat služby satelitní DIGI TV, vidíme budoucnost v moderní televizi přes internet. Když to řeknu zjednodušeně, podle nás už pro velkou část diváků a do budoucna téměř pro každého bude nejlepší televizní anténou internet. Kromě možnosti sledovat televizní vysílání jak na televizi, tak na dalších zařízeních a mít ji tak vždy po ruce, nabízí další moderní služby.

Jaké například?

Když třeba přijdete domů později a váš oblíbený pořad už běží, není nic snazšího než si jej pustit od začátku. Taky si můžete již odvysílaný pořad přehrát z archivu. Byli jsme první v České republice, kdo již v minulém roce zavedl sedmidenní archiv vysílání. Při sto kanálech tato služba nabízí na 17 tisíc (!) hodin kvalitní televizní zábavy v každém okamžiku. Tím jsme nabourali zažitý koncept klasického (lineárního) televizního vysílání.

Myslíte sledování televize podle televizního programu?

Přesně. U nás si každý zákazník může vybrat, kdy se na film či epizodu seriálu podívá. Má na to celý týden. Pokud mu ani to nestačí, může si programy stiskem tlačítka nahrát. Zejména mladší generace větší svobodu vyhledává a tyto služby televize přes internet oceňuje.

Co dál svým zákazníkům nabídnete?

Kromě dalšího rozvoje služeb televize přes internet a samozřejmě i satelitu budeme pracovat na dalším rozšiřování počtu kanálů, které vysíláme v HD kvalitě, a budeme se připravovat na Ultra HD vysílání. Další službou, na které pracujeme, je usnadnění cesty zákazníků k DIGI TV díky spolupráci s výrobci. Už máme vyvinuté aplikace pro nové televizory Samsung, následovat budou televizory LG. Tato zařízení budou DIGI TV obsahovat již z výroby, což výrazně zjednoduší objednání našich služeb.