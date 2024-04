Jak AI firmám pomáhá s tvorbou obsahu od textů, videí až po optimalizaci webu

To, že umělá inteligence může obohacovat tvůrčí proces, je nyní už víc než jen futuristická představa, je to realita. Ukáží vám to řečníci konference Content First. Zaměří se na AI jako velkého pomocníka při tvorbě obsahu, který umí navrhnout koncept jakéhokoliv textu, optimalizovat web pro vyhledávače, během pár vteřin vystřihnout dechberoucí vizuál, a dokonce vytvořit nápadité video.

Rozhlédneme se i po dalších inovacích v oblasti obsahového marketingu, včetně využití rozšířené a virtuální reality. A samozřejmě nevynecháme nejnovější trendy na sociálních sítích a strategickou spolupráci s influencery, stejně jako copywritingové techniky, které rezonují s cílovou skupinou. Řeč bude o obsahu založeném na datech, jak je získat a tom, co vlastně v průběhu kampaní měřit.

Sejdeme se 28. května do Hotelu Jalta v Praze.

Umělé inteligenci a AR se budou věnovat tyto přednášky:

AI – váš nejspolehlivější kreativec

Kreativní ředitelka agentur Leo Burnett a MSL Nikola Foktová ve své přednášce představí praktické rady, tipy a AI nástroje, které vám pomůžou nejen zefektivnit váš vlastní tvůrčí proces, ale hlavně najít v umělé inteligenci parťáka, se kterým je radost pracovat. Poradí, jak zlepšíte své prompty, abyste z AI toolů dostali ještě lepší výsledky, i jak si své návrhy rovnou otestovat.

Natáčejte videa s AI jako Spielberg! Nebo Troška…?

Na tvorbu AI videa se zaměří Jakub Křenek z Adison. Shrne aktuální stav tvorby videí s využitím umělé inteligence a představí možnosti, které si každý účastník může snadno vyzkoušet hned druhý den. Těšit se můžete na best practices a konkrétní doporučení, s čím a jak pracovat, a také jak si nastavit očekávání.

Jak prakticky využít AI při optimalizaci webu pro vyhledavače

Umělá inteligence neminula ani oblast SEO – neboli optimalizaci webů pro vyhledavače. K čemu AI s klidem použít a co si (zatím) nechat ve svých rukou? To vám na praktických příkladech srozumitelnou formou ukáže SEO konzultantka Kateřina Líbalová z GroupM Nexus.

Workshop: Vaše AI tvorba a právo v marketingu

Hodinový workshop na téma AI tvorba pohledem legislativy si pro vás připravila advokátka Petra Dolejšová. Dozvíte se, jak promptovat, aby byly výstupy z AI nástrojů opravdu vaše, nebo co si pohlídat ve smlouvách s klienty i dodavateli, když používáte AI.

Proč (sakra) nepoužíváte AR?

Rozšířená realita lidi baví, značkám přináší výsledky a nemusí stát ranec. Tak proč ji skoro vůbec nepoužíváte? Kreativní ředitel Petr Koubek z LCG New Media vám předá své zkušenosti z úspěšných AR kampaní a ukáže výsledky i data.

A to je jen začátek! Čeká vás spoustu dalších témat:

ochutnávky z kreativní kuchyně úspěšných značek jako HEINEKEN nebo Angry Beards

letošní trendy v obsahu na LinkedInu

uvedení značky na zahraniční trhy pomocí influencerů

hluboký pohled do datového vesmíru a metrik na sociálních sítích

na sociálních sítích přehled 9 chyb, kterých se (možná) dopouštíte při tvorbě obsahu z pohledu práva

jak si díky dobrému textu (a nejen tím) získat důvěru zákazníků

diskuse o obsahových strategiích

také protáhneme svá těla i mysl s Hanou Weaver z Fpohybu

Zjistěte, jak firmy využívají AI a další inovativní nástroje k posílení své značky k navázání hlubšího kontaktu se zákazníky a přihlaste se na konferenční den plný obsahové inspirace na Content First 28. května v Hotelu Jalta Praha na Václavském náměstí. Program najdete na stránkách akce, stejně jako profily jejich řečníků a registrační formulář. Partnery akce jsou LCG New Media a Sherpas. Mediálními partnery pak Dobrý web, Marketing Journal a MediaGuru.cz. Produktový partner je EasyEvent. Organizátorem je TUESDAY Business Network a produkci zajišťuje Internet Info.