Zveme vás na letošní jubilejní ročník konference Czech Internet Forum, která se už dvě dekády zaměřuje na novinky a trendy v digitálním marketingu a médiích. Ještě do konce června můžete získat zvýhodněné vstupné za SUPER EARLY BIRDS.
Zaměříme se na to, jak AI proměňuje svět médií a marketingu a s tím i dovednosti nezbytné pro všechny marketéry. Její dopad pocítíme nejen v tvorbě obsahu, ale i v jeho distribuci, na které jsou média i tvůrci obsahu závislí. Před očima se nám mění podoba internetového vyhledávání, které ovlivňuje návštěvnost webů a následně i jejich obchodní modely. Jak si se všemi změnami poradíme?
Také nás čeká mediální debata s šéfy největších českých mediálních domů a zástupců klíčových hráčů internetu o budoucnosti médií. A těšit se můžete na networking s oborníky i závěrečnou číše vína.
TÉMATA, KTERÁ NEMŮŽETE MINOUT:
- Kdo dnes skutečně ovládá pozornost publika a distribuci obsahu?
- Co znamená nástup generativní AI pro obsahový marketing a média?
- Jak konzumujemeobsah na sociálních sítích v roce 2025 a co nás čeká dál?
- Kde se dnes láme hranice mezi novinářem a influencerem?
- Jaké právní kauzy hýbou internetem a co si z nich pro sebe odnést?
NA CO SE MUŽETE TĚŠIT
Velká mediální DEBATA: 20 let online revoluce: Co čeká média dál?
Top manažeři českých mediálních domů zhodnotí poslední dvě dekády digitální transformace a zamyslí se nad výzvami, které média čekají v příštích letech. Jak uspět v době roztříštěné pozornosti, klesající důvěry a nepřetržité technologické revoluce? A kdo dnes skutečně ovládá distribuci obsahu a má publikum na své straně?
O tom budou debatovat Libuše Šmuclerová z Czech News Center, Matěj Hušek ze Seznam.cz, Daniel Grunt (TV Nova) a Vít Nantl (Vltava Labe Media).
Proměna médií a žurnalistiky v digitálním světě
Žurnalistika v době digitální: rozhovor s Čestmírem Strakatým a Filipem Titlbachem
Moderovaný rozhovor s dvojicí výrazných novinářů na pomezí tradiční žurnalistiky a autorské tvorby povede David Slížek z Lupa.cz. Řeč bude o podcastové scéně, placeném obsahu, budování důvěry i o tom, kde jsou hranice mezi novinářem a influencerem.
20 let lásky a nenávisti: Česká média a internet
Tvorba i konzumace mediálních obsahů prošly za dvě dekády obrovským vývojem. Pro média je internet úžasným nástrojem, jak šířit obsah. A zároveň pastí, ve které se ztrácí obsah, peníze i pozornost. Nejdůležitější milníky přiblíží Filip Rožánek z Lupa.cz.
AI jako gamechanger
AI-driven marketing: Integrační platformy v hlavní roli
AI mění procesy v marketingu – od tvorby vizuálů po celou strategii. Jaké dovednosti budou nově marketéři potřebovat? Co znamená automatizace pro jejich každodenní práci a jsme na prahu éry, kdy AI začne marketing nejen podporovat, ale i řídit? To se dozvíte v přednášce Zdeňka Valuta z Elevaty.ai.
Jak AI mění obsahový marketing: od vyhledávání po tvorbu obsahu
Vyhledávače procházejí obrovskou revolucí. Tomáš Novák z Marketing Miner vám ukáže, jak vypadají dnešní výsledky vyhledávání, jaký podíl na trhu mají jednotlivé vyhledávače a proč ChatGPT zatím není skutečnou konkurencí pro Google. Zároveň ukáže, jak AI nástroje v praxi (ne)využívat při analýze klíčových slov.
Kdo to, proboha, napsal?!
Co má společného výběrčí mýta, koncipient, redaktor a SEO specialista? Martin Malý z Economie vás zve na oblíbenou zábavu starců, totiž debatu o tom, jak moderní technologie převrací svět, který jsme znali, úplně naruby. V hlavní roli oblíbená AI a média!
Marketingová inspirace – kampaně, data, legislativa
Právo a realita show: Co říká zákon a co se opravdu děje?
Nových regulací v marketingu přibývá. K čemu ale vedou? Vymáhají je úřady nebo se necháváme pohřbít paragrafovou smrští zbytečně? Advokátka Petra Dolejšová nasvítí právně hraniční kauzy influencerů (a nejen těch), které hýbaly internetem, a odhalí jejich realitu. Bez skrupulí a bez paragrafů. Protože výroční Czech Internet Forum si to zkrátka zaslouží.
Jak konzumujeme obsah na sociálních sítích v roce 2025?
Jaká je skladba formátů a co jsou hlavní změny a trendy v obsahu na sociálních sítích ve světě i v ČR? S Vojtěchem Lambertem z LCG New Media se společně podíváme na nejnovější čísla, meziroční vývoj a co nejlépe funguje v komunikaci.
A bude toho mnohem více. Sledujte web konference Czech Internet Forum, který průběžně aktualizujeme.
Partnerem konference je Sweet TV Group. Mediálními partnery jsou Marketing Journal a MediaGuru, produktovým partnerem je EasyEvent. Organizátory jsou Lupa.cz a TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info.