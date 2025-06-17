Lupa.cz  »  Články  »  Jak AI proměňuje svět médií a marketingu

Jak AI proměňuje svět médií a marketingu

Vliv AI na obsah a jeho distribuci, proměna žurnalistiky a co dnes skutečně ovládá pozornost publika – inspirativní témata, která hýbou online světem, přináší 20. ročník konference Czech Internet Forum.
17. 6. 2025
Zveme vás na letošní jubilejní ročník konference Czech Internet Forum, která se už dvě dekády zaměřuje na novinky a trendy v digitálním marketingu a médiích. Ještě do konce června můžete získat zvýhodněné vstupné za SUPER EARLY BIRDS.

Zaměříme se na to, jak AI proměňuje svět médií a marketingu a s tím i dovednosti nezbytné pro všechny marketéry. Její dopad pocítíme nejen v tvorbě obsahu, ale i v jeho distribuci, na které jsou média i tvůrci obsahu závislí. Před očima se nám mění podoba  internetového vyhledávání, které ovlivňuje návštěvnost webů a následně i jejich obchodní modely. Jak si se všemi změnami poradíme?

Také nás čeká mediální debata s šéfy největších českých mediálních domů a zástupců klíčových hráčů internetu o budoucnosti médií. A těšit se můžete na networking s oborníky i závěrečnou číše vína.

TÉMATA, KTERÁ NEMŮŽETE MINOUT:

  • Kdo dnes skutečně ovládá pozornost publika a distribuci obsahu?
  • Co znamená nástup generativní AI pro obsahový marketing a média?
  • Jak konzumujemeobsah na sociálních sítích v roce 2025 a co nás čeká dál?
  • Kde se dnes láme hranice mezi novinářem a influencerem?
  • Jaké právní kauzy hýbou internetem a co si z nich pro sebe odnést?


NA CO SE MUŽETE TĚŠIT

Velká mediální DEBATA: 20 let online revoluce: Co čeká média dál?

Top manažeři českých mediálních domů zhodnotí poslední dvě dekády digitální transformace a zamyslí se nad výzvami, které média čekají v příštích letech. Jak uspět v době roztříštěné pozornosti, klesající důvěry a nepřetržité technologické revoluce? A kdo dnes skutečně ovládá distribuci obsahu a má publikum na své straně?

O tom budou debatovat Libuše Šmuclerová z Czech News Center, Matěj Hušek ze Seznam.cz, Daniel Grunt (TV Nova) a Vít Nantl (Vltava Labe Media).

Proměna médií a žurnalistiky v digitálním světě

Žurnalistika v době digitální: rozhovor s Čestmírem Strakatým a Filipem Titlbachem

Moderovaný rozhovor s dvojicí výrazných novinářů na pomezí tradiční žurnalistiky a autorské tvorby povede David Slížek z Lupa.cz. Řeč bude o podcastové scéně, placeném obsahu, budování důvěry i o tom, kde jsou hranice mezi novinářem a influencerem. 

20 let lásky a nenávisti: Česká média a internet

Tvorba i konzumace mediálních obsahů prošly za dvě dekády obrovským vývojem. Pro média je internet úžasným nástrojem, jak šířit obsah. A zároveň pastí, ve které se ztrácí obsah, peníze i pozornost. Nejdůležitější milníky přiblíží Filip Rožánek z Lupa.cz.

AI jako gamechanger

AI-driven marketing: Integrační platformy v hlavní roli 

AI mění procesy v marketingu – od tvorby vizuálů po celou strategii. Jaké dovednosti budou nově marketéři potřebovat? Co znamená automatizace pro jejich každodenní práci a jsme na prahu éry, kdy AI začne marketing nejen podporovat, ale i řídit? To se dozvíte v přednášce Zdeňka Valuta z Elevaty.ai.

Jak AI mění obsahový marketing: od vyhledávání po tvorbu obsahu

Vyhledávače procházejí obrovskou revolucí. Tomáš Novák z Marketing Miner vám ukáže, jak vypadají dnešní výsledky vyhledávání, jaký podíl na trhu mají jednotlivé vyhledávače a proč ChatGPT zatím není skutečnou konkurencí pro Google. Zároveň ukáže, jak AI nástroje v praxi (ne)využívat při analýze klíčových slov.

Kdo to, proboha, napsal?!

Co má společného výběrčí mýta, koncipient, redaktor a SEO specialista? Martin Malý z Economie vás zve na oblíbenou zábavu starců, totiž debatu o tom, jak moderní technologie převrací svět, který jsme znali, úplně naruby. V hlavní roli oblíbená AI a média!

Marketingová inspirace – kampaně, data, legislativa

Právo a realita show: Co říká zákon a co se opravdu děje?

Nových regulací v marketingu přibývá. K čemu ale vedou? Vymáhají je úřady nebo se necháváme pohřbít paragrafovou smrští zbytečně? Advokátka Petra Dolejšová nasvítí právně hraniční kauzy influencerů (a nejen těch), které hýbaly internetem, a odhalí jejich realitu. Bez skrupulí a bez paragrafů. Protože výroční Czech Internet Forum si to zkrátka zaslouží.

Jak konzumujeme obsah na sociálních sítích v roce 2025?

Jaká je skladba formátů a co jsou hlavní změny a trendy v obsahu na sociálních sítích  ve světě i v ČR? S Vojtěchem Lambertem z LCG New Media se společně podíváme na nejnovější čísla, meziroční vývoj a co nejlépe funguje v komunikaci.

A bude toho mnohem více. Sledujte web konference Czech Internet Forum, který průběžně aktualizujeme.

Partnerem konference je Sweet TV Group. Mediálními partnery jsou Marketing Journal a MediaGuru, produktovým partnerem je EasyEvent. Organizátory jsou Lupa.cz a TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info.

