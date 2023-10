Jak co nejlépe využít technologie AI v digitálním marketingu?

Na 22. ročníku konference o digitálním marketingu WebTop100 se opět sejdou přední osobnosti digitálního marketingu, které pro vás připravují přednášky o nejaktuálnějších trendech jednotlivých online disciplín a chystají se vám předat inspiraci plynoucí z posledních případových studií.

Zaměříme na témata, která v posledních měsících hýbou digitálním byznysem ze všeho nejvíce, totiž jak si v online reklamě poradit s úbytkem dat nebo jak využít umělou inteligenci v marketingové praxi.

Sejdeme se 14. listopadu v pražském Hotelu Comfort. Nezmeškejte příležitost být u toho.

Výběr z přednášek:

AI rok po nástupu Chatu GPT

Do jaké míry dokáže AI a její nástroje reálně pomoci profesionálům v digitálním marketingu? Na co se v rámci dalšího rozvoje připravit a co všechno se začne brzy (pravděpodobně) regulovat? Odpovědi nastíní ve své přednášce odborník na umělou inteligenci Jan Romportl.

Komunikace postavená na datech a datové žurnalistice

Tomáš Jindříšek z Dark Side si v rámci své přednášky posvítí na nové komunikační trendy. Ukáže je nejen na projektu Index prosperity a finančního zdraví jako perfektním zástupci prospěšného projektu bez apriorní reklamy.

Jak uchopit AI v copywritingu?

Michal Schindler z Creative Dock se pokusí vysvětlit, jak by měla vypadat nová profese Prompt Specialisty a proč by takový člověk měl být především skvělý copywriter. Uslyšíte stručný přehled úkolů, na které se umělá inteligence už rozhodně používat vyplatí a na které zatím nikoliv.

Proč CMS selhávají v SEO kampaních pro firmy

Zpracovat SEO analýzu, to je dnes poměrně jednoduché. Analýza klíčových slov? To už je trochu složitější, ale stále nic, s čím by se nedalo poprat. Sepsat texty sice trochu trvá, ale umíme to taky. Implementovat komplexní strategii na web? Nemožné! Proč je to nemožné a co s tím vám ukáže odborník na SEO Pavel Ungr.

Jak si udržet autenticitu při spolupráci s influencery

Andrea Hurychová z WeDigital se zaměří především na videoformáty, v rámci nichž hraje prim spolupráce s influencery. Jakým způsobem o takových reklamních kampaních přemýšlet, abychom dostali do popředí naši značku a zároveň dokázali udržet její dlouhodobě budovanou autenticitu?

Zbytečné hříchy agentur

Spolupráci mezi zadavatelem reklamy a agenturou může zkazit plno věcí. Marketingový konzultant Ondřej Sláma má zkušenost z obou táborů, pracoval pro několik agentur, působil jako Google Partners certifikovaný trenér, vedl marketing v Prusa Research a působil také v Alze. A představí vybrané neblahé zkušenosti na obou stranách odžité v praxi.

A to není všechno. Program konference WebTop 100 najdete na stránkách akce spolu s profily řečníků a registračním formulářem.

