Jak lépe řídit lidi a informační toky v hybridním režimu práce

Koronavirová pandemie změnila podobu většiny firem a mnohé z nich se potýkají s přechodem na hybridní model práce. Tento trend klade velký tlak nejen na IT oddělení, které musí zajistit bezpečný tok informací s přístupem odkudkoliv, ale také na manažery jednotlivých týmů a oddělení, které se i na dálku snaží dovést své lidi k efektivnímu výsledku. Je proto nezbytné flexibilní řízení firmy, vzdělávání managementu i zaměstnanců, zavádění nových pracovních nástrojů, a přitom neopomenout jejich spolehlivé zabezpečení.

Chcete-li být co nejlépe připraveni na změny, jimiž procházíme, nenechte si ujít naši online konferenci Podnikové nástroje a řešení pro hybridní práci, která je pro registrované účastníky zdarma a koná se už za týden 22. září ONLINE.

Na své si přijdou IT a bezpečnostním manažeři, ale také výkonní či provozní ředitelé firem stejně jako HR manažeři a všichni nadšenci do nových technologií.

Jakým tématům se budeme věnovat:

Jak změnit digitální mindset a zavést změny do týmu

Moderní nástroje jsou skvělé a spolupráci ve firmě posouvají výrazně kupředu. Co když je ale lidé v týmu využívat nechtějí nebo je dokonce bojkotují? Jak se s tím vypořádat a zavést moderní nástroje do společnosti o desítkách, stovkách či tisících zaměstnancích? To bude tématem přednášky Jana Dolejše ze společnosti Digiskills.



Efektivní nástroje pro řešení komunikace

Vladimír Uher z firmy Daktela představí efektivní omnichannel řešení, které umožňuje spravovat více komunikačních kanálů z jedné aplikace, ať už jde o telefonní hovory, emaily, SMS, webchaty či sociální sítě. Seznámí vás rovněž s možností automatizace procesů včetně využití chatbotů či voicebotů.



Chytrá kancelář – aplikace jako rezervační systém

Roman Ledvoruch z Unicornu představí fungování komplexní rezervační aplikace podporující moderní Smart Office. Díky ní si mohou zaměstnanci rezervovat pracovní místo, zasedací místnosti, firemní auto či parkovací prostor a firmě to přinese provozní úspory.



Zajištění bezpečnostní infrastruktury

Systém DRAM je základním stavebním kamenem pro vybudování spolehlivé infrastruktury bezpečného přístupu uživatelů k internetovým aplikacím a službám. Vše o jeho integraci a propojení s dalšími systémy se dozvíte v přednášce Michala Stejskala z NEWPS.CZ.



Právní aspekty hybridních forem práce

Renomovaná advokátka Jana Pattynová přiblíží právní úskalí a výzvy spojené s nasazováním nových technologií a IT nástrojů. A to zejména v souvislosti s ochranou soukromí, pravidly kybernetické bezpečnosti i dalšími pracovně-právními aspekty souvisejícími s kontrolou výkonu zaměstnanců.

Lídři a zaměstnanci v hybridním prostředí práce

Nenechte si také ujít přednášku Cristiny Muntean z Media Education CEE na téma, jak změnit nastavení mysli lídrů v hybridním režimu práce. O tom, jak efektivně úkolovat a kontrolovat zaměstnance na dálku, pak pohovoří Vojtěch Bednář ze společnosti Firemní sociolog.



Pojďte své podnikání posunout zase o krůček dál, buďte s námi online na konferenci Podnikové IT nástroje a řešení pro hybridní práci. Program akce si můžete prohlédnout na stránkách TUESDAY.cz a pak se pohodlně zdarma zaregistrovat. Sejdeme se v 9 hodin.

Zlatým partnerem konference je UNICORN, stříbrnými partnery jsou společnosti Daktela a NEWPS MARKETING. Organizátory akce jsou odborné weby CIO Business World, Computerworld, Lupa.cz a Podnikatel.cz.