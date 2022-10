Jak letos získal český start-up investice v hodnotě přes 800 milionů Kč

Vaše podnikání není pro laika snadno pochopitelné. Bylo složité najít investory a přesvědčit je?

Obecně platí, že jakákoliv inovativní myšlenka, především jeli v raném stádiu, shání své investory těžce. Celá řada lidí myšlenku vůbec nepochopí, další ji sice pochopí, ale bojí se rizika. A pak je malá skupinka, která ji pochopí a je ochotná zariskovat. V mém případě to byly to stovky až tisíce schůzek a z nich 99,9 % je totální neúspěch. Nicméně potkáte spoustu zajímavých lidí, kteří vás napojí na další zajímavé lidi. Ale ve skutečnosti je to dlouhá série neúspěchů. Ale pokud jste vytrvalí a k tomu máte něco unikátního, čeká někde na konci úspěch.

První investiční kolo bylo tedy náročné?

Přiznám se, že 1. kolo bylo složité. Manta dělá data lineage a v roce 2018 byl trh s datovými toky v plenkách. Pamatuji si stovky a stovky schůzek, vysvětlování a přesvědčování, ale nakonec jsme v 1. investičním kole získali 5 milionů dolarů, a to nás posunulo výrazně dále.

V druhém kole už šlo všechno hladce?

Nikoliv. Chtěl jsem prvotřídního amerického investora, což zužovalo množinu kandidátů. Proces byl složitější v tom, že jsem přesně věděl, co chci a šel jsem za tím i s vědomím rizika, že to nevyjde. Nakonec se podařilo získat Bessemer Venture Partners, což je jeden z top tří nejlepších fondů pro investice do firem, které jsou v počátečním stádiu vývoje. Moje zkušenost mi potvrzuje, že se vyplatí dlouho hledat. A to nejen investorskou firmu, ale i člověka, který firmu reprezentuje.

Co zmůže konkrétní člověk?

Mnoho! Ten člověk sedí v představenstvu, a to je hlavně v počátečních fázích velmi kritické. Může vám poradit, říct vám názor, představit vás dál, což je neocenitelná pomoc. Můžete najít velmi kvalitní lidi a firmy, ale musíte hledat. Vyplatí se určitě strávit s tím víc času a najít protistranu, která se k vám hodí. A v našem případě se to podařilo! Vyplatily se hodiny strávené na schůzkách nebo s uchem na telefonu a často nebyla nálada úplně nejlepší, protože moje urputnost mi způsobila i pár selhání. Ale jen chybami se člověk učí a já myslím, že jsem prošel dobrou školou.