Jak na efektivní e-mailing, který prodává a buduje vztahy se zákazníky

V době, kdy algoritmy rozhodují o tom, co lidé uvidí, a kdy se pozornost publika neustále zkracuje, se z e-mailu stává jeden z mála strategických a výkonných kanálů, který máte plně pod kontrolou.
Na další online konferenci MARKETING MEETING: Efektivní e-mailing a vymazlené newslettery se podíváme na e-mail marketing komplexně – od strategie přes kreativní zpracování až po technologie a právo. Ukážeme si, jak vytvářet e-maily, které nejen dobře vypadají, ale hlavně fungují – zaujmou, budují vztahy se zákazníky a vedou je k akci.
Hlavní témata:
- Inspirativní případové studie e-shopů i B2B firem
- Nejnovější trendy v e-mailingu: AI, automatizace, personalizace
- Segmentace a personalizace: správné sdělení správným lidem
- Jak proměnit CRM ve skutečný zdroj tržeb
- Praktické tipy pro copywriting, design i storytelling
- VyužitíAI v e-mailingu
- Jak zlepšit doručitelnost, engagement a reálné výsledky
- GDPR a legislativa bez zbytečných přešlapů
Připojit se můžete 4. června. Účastníkům posíláme záznam z akce, takže se můžete vracet ke svým oblíbeným přednáškám.
Co byste neměli prošvihnout:
Strategie pro e-maily, které lidi baví a algoritmy schválí
V éře, kdy algoritmy začínají e-maily za uživatele třídit a shrnovat, už nestačí spoléhat na jeden povedený předmět. Klíčem k úspěchu je přestat posílat jednotlivé e-maily a začít budovat konzistentní publikační systém, který z vás udělá relevantního partnera ještě dříve, než se zákazník rozhodne nakoupit. Jak na to prozradí Jana Šobrová ze Sherpas.
Jak na správnou segmentaci a personalizaci
„Posílejte relevantní sdělení ve správný čas“, radí Jakub Pařízek z PromoGenu, který ukáže přehled možností a přístupů k personalizaci a segmentaci e-mailingových kampaní – od základů až po pokročilé strategie řízené hodnotou zákazníka a RFM modelem.
ROI: Jak proměnit CRM ve skutečný zdroj revenue
CRM má potenciál být jedním z nejsilnějších zdrojů tržeb – pokud víte, jak na to. Katerina Samuseva z Heureka Group ukáže konkrétní monetizační scénáře, jejich nastavení i způsoby, jak správně měřit jejich přínos.
Hyper personalizaci už máte na dosah ruky
Dřív jsme posílali všechno všem, potom jsme začali segmentovat a personalizovat, ale pořád tomu něco chybělo. S příchodem AI máte možnost poslat každému zákazníkovi newsletter opravdu na míru. Proč a jak to využít vysvětlí Pavel Pola z Etnetera Activate.
Když výhoda není sleva
Když jste malí, nemůžete si dovolit abstraktní benefity. Jakub Kiedroń z Partners Banky vám předvede, jak v CRM převádějí absenci FX kurzu do konkrétních, klientům srozumitelných úspor, a proč to funguje lépe než jakákoli claimová kampaň.
GDPR a legislativa v e-mail marketingu
Co vše musíte vědět, abyste mohli využívat moderní technologie a vyhnuli se přitom průšvihům? Právnička Petra Stupková z Legitas ukáže, kde končí chytrý personalizovaný e-mail marketing a začíná porušování GDPR a rozesílání spamu. Zabrousí i k úskalím, která přináší zapojení AI.
Program i přehled řečníků konference MARKETING MEETING: Efektivní e-mailing a vymazlené newslettery najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i registrovat.
Partnerem konference je agentura Sherpas a mediálním partnerem je MediaGuru. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info