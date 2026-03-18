Jak dostat vaši značku na výsluní i v éře algoritmů, AI a klesající pozornosti?

Přijďte mezi marketingové odborníky na konferenci BRANDstorming 2026. Chystají si pro vás spoustu inspirace, jak si udržet nápady živé při využívání AI i jak značku propojit s hodnotami, které rezonují s dnešními spotřebiteli. Dozvíte se také, jak budovat značky prostřednictvím ambasadorů, kteří přinášejí více důvěryhodnosti i emocí.
9. dubna se v hotelu Jalta v Praze setkají aktuální témata s konkrétními doporučeními pro marketingové profesionály. Chybět nebude ani praktický workshop a ukázky řešení, která opravdu fungují.
Výběr z programu:
Generace Z a Alfa: zákazníci, kteří mění pravidla
Natálie Procházková a Kristina Rudišová z FTV Prima ukážou, přeměnit značku, kterou znají naši rodiče, v brand, který přirozeně funguje na sociálních sítích a oslovuje generaci Z.
Právní fuck-upy při ochraně značky
Advokátka Petra Dolejšová upozorní na chyby, které mohou skončit poškozením reputace nebo vynuceným rebrandingem. Dozvíte se, co ohlídat, a tím si ušetřit zbytečné problémy i peníze.
AI v marketingu bez naivity
Martin Svetlík z Ogilvy a Josef Martinkovič z WPP Media ukážou, kde může AI značce opravdu pomoci a kde naopak přináší riziko nekvalitních výstupů nebo ztráty kontroly nad komunikací. Přinesou praktický pohled bez zbytečného přeceňování AI.
Autenticita jako konkurenční výhoda
Jaroslav Malina a Klára Chalupecká z Publicis Groupe ukážou, jak propsat důvěryhodnost značky do komunikace. Nejen pro menší firmy je to důležité hlavně tam, kde značku nepodrží velký mediální rozpočet, ale její uvěřitelnost a konzistence.
Rok příprav: to nejdůležitější ze zákulisí rebrandingu
Jan Vančura z Allwyn Česko ukáže, že rebranding nezačíná novým logem, ale dlouho předtím uvnitř firmy. Na příběhu proměny značky Sazka na Allwyn přiblíží, jak se přenáší důvěra z jedné značky na druhou a proč je potřeba připravit nejen zákazníky, ale i zaměstnance a celý ekosystém značky.
Chuť jako nejsilnější marketingový nástroj
Veronika Zahradníková z Živiny předvede, že ve food segmentu o důvěře, zapamatovatelnosti i loajalitě zákazníků většinou rozhoduje víc chuť než samotná kampaň.
Kdy optimalizace zabíjí nápad
Tomáš Pohl z Justmighty rozebere, proč optimalizovaný marketing často nikoho nezajímá. Téma zaujme hlavně podnikatele, kteří už cítí, že jejich komunikace začíná být zaměnitelná.
Jak známá tvář pomáhá budovat brand
Zuzana Hadrbolcová a Martina Juráňová z Notina ukážou, jak silná partnerství a konzistentní kreativa pomáhají značce i byznysu. Inspirativní bude hlavně to, jak přemýšlet o důvěryhodnosti značky skrze lidi, kteří ji reprezentují.
WORKSHOP: Vrah značky jménem Rutina
Pavel Cahlík (Jsem na značky!) poradí, jak udržet značku naživu v omnichannel světě a vyhnout se nudění zákazníků. Tento interaktivní workshop vám pomůže diagnostikovat případné problémy ve vašich kampaních a ukáže, jak kreativní metody restartují komunikaci a zlepšují výsledky.
Pokud řešíte, jak dělat značku chytřeji, důvěryhodněji a s menším rizikem zbytečných přešlapů, BRANDstorming rozhodně stojí za pozornost. Dorazte 9. dubna do hotelu Jalta v Praze.
Program i přehled řečníků konference BRANDstorming najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i registrovat.
Partnery konference jsou SWEET TV GROUP CZ a Vysoká škola kreativní komunikace.Mediálními partnery konference jsou MediaGuru a Marketing Journal. Produktovým partnerem je Easy Event. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info.