Jak dostat vaši značku na výsluní i v éře algoritmů, AI a klesající pozornosti?

Autor: Internet Info
Jak oslovit generace Z a Alfa, jejichž nákupní logika je formována digitálními technologiemi? Jak udržet kreativitu a autenticitu značky v době, kdy marketing stále více spoléhá na AI? Inspiraci přinese konference BRANDstorming.
Přijďte mezi marketingové odborníky na konferenci BRANDstorming 2026. Chystají si pro vás spoustu inspirace, jak si udržet nápady živé při využívání AI i jak značku propojit s hodnotami, které rezonují s dnešními spotřebiteli. Dozvíte se také, jak budovat značky prostřednictvím ambasadorů, kteří přinášejí více důvěryhodnosti i emocí.

9. dubna se v hotelu Jalta v Praze setkají aktuální témata s konkrétními doporučeními pro marketingové profesionály. Chybět nebude ani praktický workshop a ukázky řešení, která opravdu fungují.

Výběr z programu:

Generace Z a Alfa: zákazníci, kteří mění pravidla

Natálie Procházková a Kristina Rudišová z FTV Prima ukážou, přeměnit značku, kterou znají naši rodiče, v brand, který přirozeně funguje na sociálních sítích a oslovuje generaci Z. 

Právní fuck-upy při ochraně značky

Advokátka Petra Dolejšová upozorní na chyby, které mohou skončit poškozením reputace nebo vynuceným rebrandingem. Dozvíte se, co ohlídat, a tím si ušetřit zbytečné problémy i peníze.

AI v marketingu bez naivity

Martin Svetlík z Ogilvy a Josef Martinkovič z WPP Media ukážou, kde může AI značce opravdu pomoci a kde naopak přináší riziko nekvalitních výstupů nebo ztráty kontroly nad komunikací. Přinesou praktický pohled bez zbytečného přeceňování AI.

Autenticita jako konkurenční výhoda

Jaroslav Malina a Klára Chalupecká z Publicis Groupe ukážou, jak propsat důvěryhodnost značky do komunikace. Nejen pro menší firmy je to důležité hlavně tam, kde značku nepodrží velký mediální rozpočet, ale její uvěřitelnost a konzistence.

Rok příprav: to nejdůležitější ze zákulisí rebrandingu

Jan Vančura z Allwyn Česko ukáže, že rebranding nezačíná novým logem, ale dlouho předtím uvnitř firmy. Na příběhu proměny značky Sazka na Allwyn přiblíží, jak se přenáší důvěra z jedné značky na druhou a proč je potřeba připravit nejen zákazníky, ale i zaměstnance a celý ekosystém značky.

Chuť jako nejsilnější marketingový nástroj

Veronika Zahradníková z Živiny předvede, že ve food segmentu o důvěře, zapamatovatelnosti i loajalitě zákazníků většinou rozhoduje víc chuť než samotná kampaň.

Kdy optimalizace zabíjí nápad

Tomáš Pohl z Justmighty rozebere, proč optimalizovaný marketing často nikoho nezajímá. Téma zaujme hlavně podnikatele, kteří už cítí, že jejich komunikace začíná být zaměnitelná.

Jak známá tvář pomáhá budovat brand

Zuzana Hadrbolcová a Martina Juráňová z Notina ukážou, jak silná partnerství a konzistentní kreativa pomáhají značce i byznysu. Inspirativní bude hlavně to, jak přemýšlet o důvěryhodnosti značky skrze lidi, kteří ji reprezentují.

WORKSHOP: Vrah značky jménem Rutina

Pavel Cahlík (Jsem na značky!) poradí, jak udržet značku naživu v omnichannel světě a vyhnout se nudění zákazníků. Tento interaktivní workshop vám pomůže diagnostikovat případné problémy ve vašich kampaních a ukáže, jak kreativní metody restartují komunikaci a zlepšují výsledky.

Pokud řešíte, jak dělat značku chytřeji, důvěryhodněji a s menším rizikem zbytečných přešlapů, BRANDstorming rozhodně stojí za pozornost. Dorazte 9. dubna do hotelu Jalta v Praze.

Programpřehled řečníků konference BRANDstorming najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i registrovat

Partnery konference jsou SWEET TV GROUP CZ a Vysoká škola kreativní komunikace.Mediálními partnery konference jsou MediaGuru a Marketing Journal. Produktovým partnerem je Easy Event. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info.

