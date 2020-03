 »   »  Jak poslat balík z domova bez chození na poštu?

Pošty sice fungují, ale skutečně je poslání balíku vážný důvod? Někdy může být, třeba když chcete svým známým poslat roušky a jiné ochranné pomůcky. Musíte však sami zvážit, jestli se vám vyplatí kvůli tomu riskovat nakažení. Na poštách totiž bývá pravidelně dost lidí.

Pošta i jiné přepravní společnosti teď mají co dělat. Obchody jsou zavřené, ale většina z nich nadále provozuje své e-shopy, takže lidé si objednávají online. Ani v karanténě s tím není žádný problém – kurýr vám zavolá, nechá balíček přede dveřmi, vy si ho vyzvednete a ani s ním nepřijdete do styku. Ale co když je situace opačná a vy potřebujete balíček odeslat?

Nechoďte na poštu, odešlete zásilky z domova

Neriskujte na poště a zkuste poslat balík z domova. Nikdy jste nic takového nedělali? Nová doba si žádá nová řešení a dopravci potvrzují, že zájem o poslání balíků z domova stoupá. Zvládnete to i vy. Vše vyřídíte z pohodlí domova, můžete poslat malý balíček i paletu, různí dopravci si poradí se vším. U některých přepravců (DPD, PPL) ani nepotřebujete tiskárnu, stačí, když balík zadáte do systému a dopravce si ho pak sám opatří štítkem.

Tiptrans vám pomůže poslat balík nejlevněji

Kolik doprava balíku z domova až domů k adresátovi stojí? Někteří dopravci si stanovují cenu podle hmotnosti, jiní zase podle rozměrů. Nemusíte to však sami zkoumat, stejně jako u jiných služeb i tady existují srovnávače. Nejjednodušším řešením je objednat si dopravu přes Tiptrans. Tato přepravní společnost vám pomůže přepravit balík nejen po Česku, ale i do zahraničí vždy za co nejlepší cenu.

Chcete-li poslat balík z domova, stačí na webu Tiptrans zadat, z jaké země a do které bude balík cestovat, jeho hmotnost a rozměry. Tiptrans vám pak nabídne různé dopravce spolu s cenovou nabídkou. Zároveň vidíte, jak rychle jsou schopní balík doručit, takže pokud preferujete rychlejší doručení, můžete si připlatit. U každého přepravce je také uvedeno, zda potřebujete tiskárnu.

Pro drobné zásilky v rámci ČR je nejpopulárnější DPD, pro palety a jiné zásilky větších rozměrů zase PPL. Konečný výběr je však jenom na vás.

Údaje zadáte online a pak už jen počkáte na kurýra

Přímo na webu Tiptrans vyplníte svoje údaje, aby kurýr věděl, kam si pro balíček přijet, a také údaje adresáta. PPL si pro balík obvykle přijede 3. pracovní den, DPD hned následující pracovní den a ostatní dopravci druhý pracovní den od objednávky. Pokud budete chtít, můžete se s kurýrem telefonicky domluvit, že mu balíček necháte před dveřmi, on si ho vyzvedne a vy se s ním fyzicky vůbec nesetkáte. Nebudete tak zvyšovat riziko nákazy, protože přece jenom práce kurýra je v dnešní době poměrně riziková – denně se potká se spoustou lidí.

Poslat balík z domova lze i do Anglie a zahraničí

Stoupá nejen zájem o odesílání balíků v rámci Česka, ale také do zahraničí. Spousta Čechů posílá roušky a jiné ochranné pomůcky své rodině a známým do Anglie. I balík do Anglie je možné poslat z pohodlí domova, postup je úplně stejný. Menší balíky zvládá nejlevněji dodat Royal Mail či DPD, cena se pohybuje kolem 400 Kč.

Ceny i rychlost jsou často lepší než u pošty

Roušky či cokoliv jiného je možné poslat kamkoliv. Tiptrans si poradí s jakoukoliv zemí a nejlepší je, že předem vidíte náklady i dobu odeslání. Náklady jsou navíc velmi příznivé. Přes Tiptrans je odesíláno velké množství zásilek, a tak jim dopravci nabízí dobré ceny.

Česká pošta stále zdražuje a rychlá také není. Možná jste zaregistrovali, že pošta nabízí posílání roušek zdarma, když je pošlete v průhledném obalu a označené jako „roušky“. Bohužel jí doručení roušek trvá týden (pošle je nejlevnější formou) a nezajímá ji, že vaši blízcí budou týden chodit bez roušky. Všechny důvody hovoří jasně – pošlete zásilku z domova!