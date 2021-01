Jak poznáte, že potřebujete e-shop na míru?

Loňský rok zcela změnil svět obchodování a jasně ukázal, že bez možnosti on-line prodeje nemohou obchodníci přežít. Zákazníci, kteří loni začali nakupovat on-line, se totiž ani po uvolnění všech protiepidemických opatření do kamenných obchodů už nevrátí – rozhodně ne v takové míře jako dříve. A když dnes někdo uvažuje o novém podnikatelském záměru, zcela jistě pokládá internet za svůj hlavní prodejní kanál.

Rychlý start, ale s řadou omezení

Mnoho obchodníků potřebuje on-line prodej spustit co nejdříve a s co nejnižšími náklady – už jen proto, že každý rozjezd podnikání vyžaduje mnoho dalších investic. Proto se jako logická volba nabízí využití některého z hotových e-shopových řešení, dostupného on-line na základě předplatného. Takový e-shop lze zprovoznit a naplnit zbožím během několika týdnů a začít obchodovat. Relativně nízká investice do spuštění takového e-shopu navíc otevírá možnosti on-line obchodování mnohem více podnikatelům, kteří třeba jen chtějí ověřit zájem o svoje produkty a zboží mezi zákazníky na internetu.

Připravená, krabicová řešení e-shopů ale mají svá zásadní omezení. Narazil na ně i Vítězslav Dužík, zakladatel a majitel společnosti Český velkoobchod s.r.o, obchodující hned v 16 evropských zemích, který říká: „Na náš první e-shop jsme použili levné krabicové řešení, ale už během pár měsíců se ukázalo, že tudy cesta nevede. Systém, na kterém náš e-shop běžel, měl prakticky nulovou podporou dodavatele a jakákoli změna představovala obrovský problém. Chyběla nám také podpora vícejazyčnosti, možnost snadného překladu stránek do řady jazyků i další funkce.“

Při větším objemu obchodování dosáhnou hotová e-shopová řešení rychle svých limitů. Kromě zmíněné podpory vícedoménových e-shopů (což vede k nutnosti ručně obsluhovat každý e-shop zvlášť v samostatném rozhraní) se typicky jedná o napojení na ERP systém pro informace o aktuálních stavech skladů nebo automatizaci zpracování objednávek, bez které se žádný větší obchodník nemůže obejít.

Levný e-shop s vysokými náklady

Krabicové řešení e-shopu, jakkoli zpočátku vypadá jako nenáročná a levná cesta k obchodování na internetu, může ve výsledku svými provozními náklady obchodníka nepříjemně překvapit. Zpočátku levné řešení je totiž v průběhu času nutné doplňovat o na míru vyvinuté komponenty, které obchodníkům umožňují plnit požadavky stále náročnějších zákazníků – ať už jde například o aktualizaci stavu skladových zásob v reálném čase, pokročilé vyhledávání a třídění produktů, úpravu zobrazení pro mobilní zařízení a další komfortní funkce.

Mnoho obchodníků se také při nárůstu počtu zákazníků a jejich objednávek začne potýkat s poklesem výkonu jejich e-shopu, který se projevuje ve snížení rychlosti odezvy prostředí e-shopu na požadavky zákazníků. Z mezinárodních studií přitom vyplývá, že zákazníci dnes očekávají interakci webové stránky do jedné sekundy a pokud celou stránku nevidí do tří sekund, odcházejí jinam.

Problémy s výkonem i zabezpečením

A proč se vlastně „krabicová“ e-shopová řešení potýkají se svým výkonem? Důvodů je hned několik. Především je nutné si uvědomit, že poskytovatelé takových řešení provozují současně na společné infrastruktuře tisíce e-shopů. Pochopitelně pak není v jejich silách optimalizovat výkon každého z nich zvlášť. Obrovské množství souběžně provozovaných e-shopů má ještě další nepříjemný důsledek, kterým je technologický dluh v podobě značně zastaralých základních technologií, protože jejich aktualizace by mohla znamenat problémy pro značnou část obchodníků. Existuje totiž velké riziko, že při aktualizacích přestanou fungovat dodatečně vyvinuté komponenty a následná oprava do provozuschopného stavu by byla extrémně náročná.

Používání zastaralých technologií má samozřejmě vliv nejen na výkon e-shopů, ale také na jejich zabezpečení před aktuálními kybernetickými hrozbami. Zneužití bezpečnostních mezer může způsobit nejen zastavení obchodování, a tedy finanční ztrátu, ale také může vést k odcizení citlivých zákaznických dat.





