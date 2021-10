Jak se buduje úspěšný brand na Youtube a vlastní videoplatforma od piky?

Jaká jsou v současnosti nejdůležitější SEO pravidla v nastavení videí a jak je i do budoucna optimalizovat pro vyhledávače? Co by si tvůrce videa a vlastník videoplatformy měl vždy hlídat i z pohledu legislativy? Jaká specifika má cílení videoreklamy a jak správně vytvořit YouTube kanál značky, aby se mohl stát tím nejužitečnějším nástrojem v komunikačním mixu? Jaké jsou trendy a budoucnost personalizovaných videí?

Na to odpoví odborníci na tvorbu videí a marketingové strategie během dalšího setkání z cyklu MARKETING MEETING s podtitulem Video marketing a jeho přínos pro značku. Sejdeme se s nimi 2. listopadu online.

Na koho a na co se můžete těšit:

Úžasná pouť internetové televize MALL.TV

Jak se stane, že internetová televize s e-shopem v názvu získá mezinárodní cenu Emmy? Vilém Franěk z MALL.TV se s vámi podělí o to, jaké to je budovat videoplatformu na zelené louce i jak v takové situaci přistupovat ke komunikaci videoobsahu. Uslyšíte spoustu cenných poznatků, které na své cestě posbírali a které jsou obecně platné pro videoobsah na českém trhu.

Optimalizace videí pro vyhledávače

Zajímá vás, jak zviditelnit svá videa v YouTube a Google výsledcích vyhledávání? Marketingový stratég Josef Řezníček ze Včeliště ukáže nejdůležitější SEO pravidla pro video, konkrétní tipy pro nastavení a metriky, podle kterých vyhledávač řadí videa ve vyhledávání.

Jak uspět jako značka na YouTube

Přednáška Robina Růžičky z GET BOOST MEDIA se zaměří na základní principy a specifika platformy YouTube, druhého největšího vyhledávače na světě. Poukáže na to, jaké cíle může kanál značky plnit a jak podle toho přistoupit k tvorbě obsahu. S tím, že správně vytvořený YouTube kanál značky může být nejužitečnějším nástrojem v komunikačním mixu.

Videoplatformy právně správně

Právnička Andrea Pavelcová z eLegal se bude věnovat autorskému obsahu, podmínkám použití cizích děl, ochranným známkám a právu v e-commerce, vše srozumitelně a prakticky na příkladu videoplatformy FitNut akademie.

Jaké jsou trendy a budoucnost personalizovaných videí?

Na příkladech kampaní z celého světa, které vznikly na technologické platformě Motionlab, vám Filip Koubek ukáže fungující přístupy a reálné businessové dopady skvělé zákaznické zkušenosti s personalizovanými videi. Co tento obor čeká dál?

Specifika videoreklamy v mediálním mixu

Jaká je role videoreklamy v mediálním mixu, jak funguje synergie s televizí a jaká jsou specifika cílení? Pavel Ctibor z Publicis Groupe se ve své prezentaci na tvorbu videí podívá v kontextu celého mediálního ekosystému. Na konkrétních příkladech ukáže, jak videoreklamu využít v různých typech kampaní.

Prohlédněte si program konference Video marketing a jeho přínos pro značku na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i pohodlně zaregistrovat. Mediálním partnerem akce je MediaGuru.cz, organizátorem TUESDAY.cz a produkci zajišťuje Internet Info.