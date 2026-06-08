Jak se mění česká žurnalistika a digitální svět pod tlakem platforem

Média, reklama i tvorba obsahu dnes řeší stejný problém, jak zůstat vidět ve světě, kde publikum přichází přes sociální sítě, feedy, doporučování a stále častěji také přes AI vyhledávání. Značky zároveň stále víc zvažují, v jakém prostředí má jejich komunikace skutečný dopad. Důvěra, kontext a role kvalitních médií tak nabývají na důležitosti.
Jaké trendy hýbou světem médií, digitálního marketingu a tvorby obsahu? A kdo dokáže využít nové příležitosti dřív než ostatní? Právě těmto tématům se bude věnovat 21. ročník konference Czech Internet Forum, která se zaměřuje na novinky a trendy (nejen) v digitálním marketingu a médiích. Akce se uskuteční 3. listopadu 2026 v pražském Hotelu Duo.
A pokud chcete být u toho, teď je nejlepší chvíle zajistit si místo. Vstupenky Super Early Birds jsou v prodeji za nejnižší cenu v celém roce, ale pouze do konce června.
Témata, která nemůžete minout:
- Jak tvořit obsah a média budoucnosti atraktivní pro mladé publikum
- Jak AI proměňuje marketingové strategie a podobu médií
- Proč stále roste význam Brand Safety a důvěry a v čem je to pro vás příležitost
- Jak postavit marketingové kampaně, které fungují brandově i byznysově
- Jak do mediálního plánování zapojit nové reklamní formáty typu Connected TV
- Jaký je současný stav českých médií a žurnalistiky a jak se daří novým projektům novinářských osobností
Celodenní program konference bude plný praktických postřehů, živých diskusí i případových studií z praxe. Setkáte se s lídry mediálních domů i marketingovými experty, kteří se otevřeně podělí o své zkušenosti, data a inspirativní příběhy.
Co vás čeká:
Velká mediální debata: Jak tvořit média a obsah budoucnosti
Jak oslovit publikum, které tráví většinu času na sociálních sítích a očekává obsah na míru? A jak mohou tradiční mediální domy obstát vedle digitálních platforem, které určují trendy i tempo konzumace obsahu? O budoucnosti médií budou debatovat šéfové předních českých mediálních domů Daniel Grunt z TV Nova, Matěj Hušek ze Seznam.cz, Lukáš Kubát z Prima TV a další. Moderuje šéfredaktor DigiZone.cz Filip Rožánek.
Proměna médií a žurnalistiky v digitálním světě
Jedním z hostů bude novinář a moderátor Václav Moravec, který po dvou dekádách v České televizi přichází s vlastním mediálním projektem Moravec.cz. V rozhovoru se šéfredaktorem Lupa.cz Davidem Slížkem bude řeč o rozjezdu nového média, osobní značce novináře i o tom, jak těžké je získat odběratele placeného obsahu.
V unikátní analýze stovek českých online médií odhalí Josef Šlerka z Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky jejich vzájemné vztahy, tematické blízkosti i rozdíly v emocích a stylu komunikace. Zjistíte, jak vypadá česká mediální krajina „pod povrchem“ a co o ní říkají data.
Marketingová inspirace
Kristýna Rakovská z Niceboye představí case study kampaně „Ahoj, tady Niceboy“ a ukáže, jak vznikala komunikace, která měla dopad nejen na značku, ale i na byznys. Přednáška nabídne pohled na cestu od insightu a kreativy přes mediální strategii až po konkrétní výsledky.
Televize je klíčové médium pro další růst značek tam, kde již nestačí digitál. Jak vypadá trh v ČR a jak je rozdělen mezi lineární a Connected TV? Kdy využívat CTV, kdy TV a kdy mix? Vojtěch Lambert z LCG New Media ukáže možnosti, přístupy i konkrétní případové studie.
Tomáš Řehák z Kuráž Media otevře téma důvěry v reklamním prostředí. Reklamní trh dnes optimalizuje cenu, zásah i výkon, ale stále důležitější je otázka, kde má reklama skutečný dopad. Přednáška ukáže, proč se svět posouvá od „brand safety“ k „brand trust“ a proč je to příležitost i pro český trh.
AI jako gamechanger
Lucie Hrdinová z WPP Media ukáže, jak mohou AI asistenti a agenti měnit práci obsahových týmů. Trend watcher, strážce originality nebo „cynický seniorní kolega“, který rozcupuje slabší výstupy, nejsou jen efektní názvy, ale příklady rolí, které mohou AI nástroje v obsahové tvorbě převzít. Přednáška se zaměří i na to, jaké nové kompetence budou obsahoví specialisté a manažeři potřebovat.
A bude toho mnohem více. Podívejte se na program konference Czech Internet Forum, seznam řečníků a registrujte se včas. Nejvýhodnější cena Super Early Birds platí pouze do 30. června.
Partnerem konference je LCG New Media. Mediálním partnerem je MediaGuru, produktovým partnerem pak EasyEvent. Organizátory jsou Lupa.cz a TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info.