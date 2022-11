Otázku „Jak se měří kvalita pracovního prostředí?“ si klade mnoho kandidátů, kteří hledají práci, do níž se vyplatí investovat. Dovolíme si tvrdit, že kvalita pracovního prostředí se měří něčím podobným – investicí, kterou je společnost ochotna vložit do zaměstnance.

Podle průzkumu poskytovale HR služeb Randstad ročně mění zaměstnání v průměru čtvrtina Čechů, přičemž mezi hlavní důvody, proč nejsou zaměstnanci spokojení a odcházejí, patří vedle neuspokojivého platového ohodnocení i nedostatek příležitostí k růstu a nedostatečné investice firem do svých lidí.

Hledáte zaměstnavatele, který takové nedostatky nemá? Veeam Software, světový lídr v oblasti moderní ochrany dat, podporuje všechny své zaměstnance, aby mohli dělat úžasné věci. Toto tvrzení potvrzuje i Alisa Strelniková, ředitelka pro získávání talentů v oblasti výzkumu, vývoje a technologií ve společnosti Veeam.

„Mnoho společností mluví o své firemní kultuře, ale někdy přesně neplní to, co říkají, že dělají. Pozitivní hodnocení však sklízí společnost Veeam, její hodnoty a to, co skutečně představují, pokud jde o inkluzi a rozmanitost, i to, jak posiluje postavení svých zaměstnanců,“ říká Alisa Strelniková. „Jednou z důležitých věcí, které se mi na Veeamu líbí, a na kterou se také zaměřuji, je kariérní rozvoj – rozvoj našich týmů i jednotlivých zaměstnanců.“

Ve Veeamu je cennou zkušeností už samotná kvalita práce – Veeam produkty jsou nejlepší ve své kategorii na trhu, společnost zaznamenává 3,5násobně vyšší spokojenost zákazníků oproti průměru v oboru a jejími klienty jsou organizace zvučných jmen, což už samo o sobě znamená, že práce ve Veeamu může být pro talenty výhrou. Můžete se zde připojit ke zkušeným týmům s těmi nejlepšími talenty v okolí, přičemž firma si zachovala pružnost start-upu, kde je každý vyslyšen a podporován, ale kde vývoj v miliardovou společnost stále přináší nové příležitosti. Vedoucí pracovníci ve Veeamu pak investují čas do propojování lidí a týmů s těmito příležitostmi, a to i na té nejvyšší úrovni.

„Mnoho lidí, když se propracují na určitou pozici, si řekne ‚Dobře, tak teď jsem se dostal na vyšší úroveň a není kam jít dál‘. Proto jedna z věcí, na kterou se důsledně zaměřujeme, jsou interní přestupy. Tedy zajištění přístupu zaměstnanců k dalším příležitostem v různých částech organizace, které jim umožní procvičit se v nových disciplínách a získat nové znalosti, o které se zajímají. Spolupracujeme s různými manažery napříč organizací na hledání příležitostí, abychom si talenty udrželi,“ říká Strelniková.

Vzájemná pomoc kolegů v růstu je ve Veeamu standardem. Dokládá to i jedna z mnoha iniciativ společnosti s názvem Women in Green. I přes mírně zavádějící název tuto organizaci vedou muži i ženy, kteří investují čas, zdroje i příležitosti k navazování kontaktů ve prospěch zaměstnanců. Organizace poskytuje odborné osnovy, webináře, sponzorování akcí a odborné přednášky, jejichž cílem je zvýšit kariérní rozvoj všech zaměstnanců společnosti Veeam. Women in Green nabízí i mentoringový program určený speciálně pro ženy. Velký přínos tohoto programu a výhody učit se od někoho jiného potvrzuje i Strelniková, která se účastnila řady iniciativ této organizace.

Zaměstnanci Veeamu však mají přístup k možnostem rozvoje i mimo společnost Veeam. „Například investujeme do externích certifikací našich IT specialistů, protože technologie se neustále vyvíjejí a mění. Aktivně podporujeme rozvoj našich talentů nejen v oblastech souvisejících se společností a technologiemi Veeam, ale také externě,“ dodává Strelniková.

Veeam je místem, kde chytří, cílevědomí, ale i skromní lidé prosperují a rostou spolu s globálním lídrem v oblasti moderní ochrany dat. Právě tito lidé – a jejich ochota využívat příležitostí poskytovaných zaměstnavatelem – jsou podle Strelnikové tím, co dělá Veeam výjimečným.

