Jak se prodává důvěra online: Digitální růst české šperkařské značky KLENOTA

Důvěra se tak stává jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu v e-commerce. A právě na ní postavila česká značka KLENOTA svůj růst.
KLENOTA: Česká značka, která si důvěru buduje jinak
KLENOTA vznikla s ambicí vyrábět šperky pod jednou střechou. Vlastní ateliér v centru Prahy umožňuje značce udržet kontrolu nad každým detailem – od designu, přes fasování kamenů, až po finální zpracování a následnou propagaci a prodej. Výsledkem je vysoká kvalita, která není závislá na externích dodavatelích.
I bez sítě kamenných prodejen si značka dokázala vybudovatsilné postavení na českém i zahraničním trhu. Prostor v Bílkově ulici, původně určený k osobnímu odběru online objednávek, se časem proměnil v malou prodejnu se zkušeným týmem konzultantů. Skutečný posun ale přišel až v roce 2025 s otevřením nového showroomu – místa kde výběr šperků dostává náležitou péči a prostor.
Online důvěra jako komplexní disciplína
Budování reputacev online prostředí je dlouhodobý proces, který prostupuje všemi úrovněmi fungování značky. V e-commerce to znamená zejména důraz na uživatelskou přívětivost, transparentní komunikaci a konzistentní zákaznickou zkušenost napříč kanály.
Rozhodnutí o nákupu se dnes často opírá o kvalitu digitální prezentace – fotografie by měly být realistické, popisy detailní a samotné rozhraní webu maximálně přehledné. Důležitou roli přitom hraje také zákaznický servis. Rychlá a vstřícná komunikace, odborné poradenství i služby po nákupu, jako je úprava velikosti nebo možnost bezproblémové výměny. Tyhle faktory zásadně ovlivňují celkové vnímání značky.
Důvěra však nestojí jen na procesech, ale také na hodnotách, které značka reprezentuje. Autenticita, lokální výroba a dohledatelný původ materiálů jsou pro zákazníky v prémiovém segmentu stále důležitější. I díky těmto prvkům působí značka KLENOTA jako velmi důvěryhodný partner.
Digitální růst jako evoluce, ne revoluce
Namísto dramatických změn probíhá digitální transformace postupně, v podobě trvalého zlepšování napříč celým fungováním – od technického zázemí po kvalitu interakce se zákazníkem.
Zásadní roli hraje důsledná práce s daty, přechod na modernější platformy a vývoj vlastních řešení přizpůsobených specifickým potřebám značky. Analýza chování uživatelů pomáhá optimalizovat strukturu webu, zjednodušovat nákupní proces a zvyšovat celkovou konverzi.
Digitalizace zasahuje i do logistiky, zákaznické podpory a marketingu. Rutinní úkony přebírá automatizace, díky čemuž se tým může soustředit na individuální potřeby klientů. Výkonové kampaně, personalizovaný e-mailing nebovizuálně konzistentní komunikace na sociálních sítích pak posilují vztah se zákazníky i mimo samotný nákup.
Tento přístup ukazuje, že digitální růst nemusí být viditelný na první pohled, aby měl zásadní dopad. V kombinaci s řemeslnou kvalitou a osobním přístupem vzniká stabilní model, který obstojí i v silně konkurenčním segmentu.
Offline a online propojení: Otevření showroomu jako milník
Dlouhodobě budovaný digitální model byl v roce 2025 doplněn o nový showroom v centru Prahy. Nejde však o změnu obchodní strategie, ale o její přirozené rozšíření. Hlavním prodejním kanálem zůstává e-shop, nový prostor slouží především k prohloubení zákaznické zkušenosti a posílení důvěry.
Zákazníci zde mohou šperky vidět naživo, vyzkoušet si je, konzultovat výběr nebo získat doporučení na míru. Pro část z nich jde o potvrzení rozhodnutí, které už v online prostředí téměř učinili. Jiní naopak showroom využívají jako první kontakt se značkou a samotný nákup dokončují později online.
Tento hybridní přístup reflektuje současné chování spotřebitelů – neodděluje online a offline svět, ale staví je vedle sebe jako dva rovnocenné prvky jedné zákaznické cesty. V případě prémiového segmentu, kde záleží na každém detailu, může osobní zkušenost hrát klíčovou roli i v digitálně vedeném procesu.
Co si z toho odnést
Budování důvěry je systematická a dlouhodobá práce, která prostupuje celým fungováním značky. KLENOTA ukazuje, že i bez masivní expanze nebo nápadné digitální transformace lze v online prostředí uspět. Stačí důslednost, porozumění zákazníkům a ochota zlepšovat jednotlivé prvky krok za krokem. Právě v této tichosti je její strategie překvapivě silná.