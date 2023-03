Jak se učit angličtinu efektivně

Tím prvním, sympatičtějším, je to, že si uvědomujeme důležitost kontinuálního vzdělávání a dobrovolně v něm pokračujeme i po skončení (povinné) školní docházky. Tím druhým, méně sympatickým až útrpným, je celoživotní učení jedné věci, kterou se pořád nedokážeme naučit.

Typickým příkladem je věčné začátečnictví v angličtině. Na jednou stranu je fajn, že se znovu a znovu stavíme na start a nevzdáváme se. Na druhou stranu je ten opakující se a nikam nevedoucí stav frustrující. Kdybychom jej poslouchali, leccos nám napoví o efektivitě našich rozhodnutí.

Dnes už si málokdo může dovolit ztrácet čas neefektivním postupem. Platí to pro stavbu rodinného domu, řízení firmy, ale i pro výuku cizího jazyka. Dělat něco neefektivně znamená, že vyhazujeme z okna svůj čas, peníze i energii. Naopak efektivní řešení spočívá v tom, že nalezneme tu nejpřímější, nejúspornější a zároveň i nejméně namáhavou cestu ke kýženému cíli.

Nejefektivnější způsob ovládnutí cizího jazyka vychází z hlavní funkce jazyka jako takového. A tou je komunikace. Prostřednictvím komunikace si s ostatními lidmi vzájemně sdělujeme významy našich pocitů, myšlenek, postojů či znalostí. Ke zdárnému sdělování ovšem potřebujeme jistou úroveň komunikační kompetence, která zahrnuje schopnost porozumět tomu druhému a schopnost srozumitelně se vyjádřit. A jsme u toho.

Abychom se v angličtině naučili komunikovat, nejefektivnější bude – prostě komunikovat. Gramatika je také důležitá, nikoliv však prvořadá. Je to stejné jako v rodném jazyce. V životě by nás nenapadlo učit naše batole v postýlce nejdříve časování, skloňování a stavbu věty. Prostě s dítětem, které ještě neceklo ani slovo, komunikujeme normálně, jakoby nám rozumělo. Možná u toho trochu šišláme a nepoužíváme slova ze slovníku cizích jazyků, ale mluvíme plynule v celých větách s jasným významem. Prostě komunikujeme. Víme, že se dítě dříve nebo později chytí. A ono se chytí. A docela rychle se rozmluví. Víme taky, že gramatiku i stavbu věty se doučí později. Víceméně kompletně někdy ke konci druhého stupně základní školy. Tedy asi 15 let poté, co se začalo učit mluvit.

Autor: englishstay.cz

Možná jste někdy měli tu čest (se závistí) poslouchat rodilého anglicky mluvícího předškoláka někde na pískovišti nebo v restauraci. Hovoří plynule a je nad slunce jasnější, že to nebude díky docházce do jazykové školy. Je to díky tomu, že jej angličtina obklopuje. On ji nasává a absorbuje. Není velká pravděpodobnost, že by se vám povedlo vrátit se v čase a narodit se do anglicky mluvící rodiny, proto si prostředí, kdy je angličtina všude kolem vás, vytvořte uměle.

Maximum zdrojů, ze kterých čerpáte informace, si nastavte na anglický jazyk. Vyhledávejte příležitosti ke komunikaci v angličtině. A jděte do toho po hlavě. Jestli potřebujete popostrčit, tak skvělým nakopávačem je týdenní zahraniční jazykový kurz v pohodlí naší republiky s ENGLISHstay. Během šestidenního intenzivního kurzu angličtiny získáte nejméně 70 hodin individuální výuky a konverzace s rodilým mluvčím.

