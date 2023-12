Jak se vybavit a pohodlně vyspat při cestování pojízdným domem

Co zvážit při výběru matrace do pojízdného domova

Čím budete cestovat? Ať už spíte v autě, karavanu, na jachtě nebo v kamionu, důležité je přizpůsobit matraci typu vozidla. Například v jachtách a karavanech může být prostor pro spaní omezenější a vyžaduje specifické řešení.

Jak často budete cestovat? Pokud trávíte na cestách většinu času, investice do kvalitní matrace se opravdu vyplatí. Naopak, pokud využíváte pojízdný domov jen občas, může být vhodná ekonomičtější varianta.

Vyberte to, co máte ozkoušeno. Pokud je to možné, vybírejte matrace, které jste již měli možnost testovat, abyste předešli nepříjemným překvapením.

Matrace na míru: Ideální řešení

Někteří prodejci či výrobci matrací mají v nabídce atypické matrace, nebo vám rovnou vyrobí matraci na míru, které dokonale zapadnou do vašeho pojízdného domova.

Tip: Matrace na míru vám rádi vyrobí někteří specializovaní výrobci. Pokud potřebujete i postel na míru, lze ji objednat podobným způsobem.

Pozor si dejte na extrémní podmínky. Pokud často cestujete v zimě, nebo do chladnějších oblastí, vyhněte se matracím z paměťové pěny. Ty mohou v mrazu ztvrdnout a stát se nepohodlnými.

Alternativní řešení: Nafukovací matrace

Alternativou může být nafukovací matrace, která je ale jen dočasným řešením, zvláště když cestujete na lehko nebo nemáte prostor pro velkou matraci. Nafukovací matrace jsou ideální pro stanování nebo pro krátkodobé použití v autě.

Praktické věci a vychytávky pro cestování karavanem nebo obytným vozem

Když se chystáte na cestu, je důležité mít s sebou nejen pohodlnou matraci, ale i řadu praktických předmětů, které vám zpříjemní a usnadní život na cestách. Připravili jsme seznam, který se vám bude hodit při balení:

Kapesní nožík: Univerzální nástroj pro každou situaci. Ideální pro krájení, škrábání, a dokonce i drobné opravy. Kapesní nůž či švýcarák zabalte i na túru do hor nebo na kempování, je skladný a může se vám hodit. Je tedy velmi všestranný.

Přenosné svítilny nebo čelovky:V noci se může hodit pro osvětlení vnějšího prostoru nebo pro noční čtení. Čelovku opět využijete při kempování nebo pozdním návratu z výletu zpět k obytnému autu.

Kvalitní termosky a cestovní hrnky: Udrží váš nápoj teplý nebo studený po dlouhou dobu. Opět se budou hodit při jakékoliv túře.

Lehké odolné nádobí a příbory: Myslete na to, že při jízdě se nádobí může lehce pohnout, takže ze skříněk pak nechcete vytahovat jen střepy. Nádobí či příbory lze pořídit i ve skládací variantě, protože ušetří místo a jsou snadno přenosné třeba pro kempování v přírodě.

Přenosný vařič nebo gril: Pokud váš obytňák nedisponuje zabudovaným nejčastěji plynovým vařičem, tak je přenosná varianta ideálním řešením pro rychlou přípravu jídla.

Lékárnička: Základní léky a obvazový materiál jsou nezbytné pro drobná zranění, nevolnosti či náhlé nemoci.

Powerbanka nebo solární nabíječka:Udrží vaše zařízení nabité, i když nebudete mít přístup k elektrické síti.

Skládací židle a stůl: Pro pohodlné sezení a stolování venku třeba pod markízou.

Polštáře, deky a přikrývky: Vaším oblíbeným polštářem si dopomůžete ke kvalitnějšímu spánku na cestách obzvlášť, pokud spíte na nějakém speciálním ortopedickém.

Mapy, průvodci a GPS: Navigace s GPS je dnes již standardem v každém chytrém telefonu. Ale i v digitální době je dobré mít fyzickou mapu nebo průvodce pro případ, že dojde k neočekávanému výpadku sítě či slabému signálu.

Voděodolný batoh: Ať už jste outdoorový nadšenci, kteří chodí po horách, nebo jen máte rádi výlety a procházky v přírodě, tak se vám batoh minimálně o objemu 30l bude hodit.

Oblečení a obutí pro různé aktivity: Pořádně si promyslete, co budete podnikat a podle toho si zabalte vše potřebné pro sport a výlety či koupání v moři, nebo jezeru. Myslete i na vodě a větru odolné oblečení, na vrstvitelné oblečení pro túry do hor.

Vybavení těmito základními a praktickými věcmi zajistí, že vaše cesta bude nejen pohodlná, ale i zábavná a bezpečná. Nezapomeňte, že nejdůležitější je vybavit se podle specifik vašich cest a destinací. Bezpečnou cestu a příjemný odpočinek!